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網民插畫師KitKat闖日本與女優合作拍寫真 勁爆身材被喻「兇猛藝術家」

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港女插畫師Kitty（何珮琪）近年以網名KitKat打響名堂，現時IG Follwers人數已經超過6萬人。正職是插畫師的KitKat平時還會兼職做model，身高153cm的她留了一頭清爽短髮，不時會在IG分享照片，深得一班宅男粉絲愛戴。而KitKat早前更加勇闖日本寫真巿場，推出首部個人日本寫真《東京秘密旅行》。

KitKat 港女插畫師Kitty 港女插畫師
KitKat正職是插畫師外，平時亦會兼職做model，拍過唔少靚相。（圖片來源：[email protected]_soleil）
KitKat 港女插畫師Kitty 港女插畫師
KitKat生於香港，在英國長大，是一位專門從事繪畫和攝影的藝術家。（圖片來源：[email protected]_soleil）

KitKat深受港台網民歡迎

去年因為上ViuTV節目《戀講嘢》而人氣急升的KitKat愈來愈受歡迎，年尾更加參與由司徒夾帶與YES!合作的寫真年曆卡，推出「KitKat年曆」大受宅男歡迎。由於KitKat的社交網站經常分享清涼靚相，除了在連登討論區網民認證之10大出眾「Double May」KOL之外，KitKat亦曾引起台灣媒體的關注，當地媒體以「兇猛藝術家」來報導Kitty，亦有台灣網民以「兇、短髮、藝術家」為標題，吸引了上千名網友讚好，有網民更力讚：「影相有誠意，為人進取，連捆綁都影埋，身材好屈機」。

KitKat 港女插畫師Kitty 港女插畫師
（圖片來源：[email protected]_soleil）
KitKat 港女插畫師Kitty 港女插畫師
Kitty束有一頭清爽短髮。（圖片來源：[email protected]_soleil）

KitKat與日本AV女優合作

原來KitKat還受到日本寫真界垂青！早前她更加親身遠走日本，與當地的知名女優Aimi及著名攝影師Milk合作，推出了首本個人寫真《東京秘密旅行》。由於寫真暫時僅止網上版，不過推出之後都有不少網民留言表示希望可以推出實體版，揚言一定會購買收藏！

點擊睇KitKat的部分寫真和日本靚相：

KITKAT自爆被日籍男友被拉入後巷親熱

去年KITKAT以Kitty之名接受ViuTV節目《戀講嘢》訪問，大方分享自己曾三度與日本男性戀上，有藝術家，亦有咖啡師！被主持人問到港男與日男的分別寺，KITKAT表示日本男士比較直接，初次約會就會直接向自己表示好感，頭幾次約會就已經拖手同攬攬！但最估唔到係日本男友竟然大膽到在約會期間突然將KITKAT拖入後巷親熱：「行行吓街，拉我入後巷錫，佢有少少上 下其手，可能當時係熱戀期，（主持人193：當時你衣著係點？）我着吊帶衫，見到少少身形，佢出街全程都會望住我。」

郭奕芯 《戀講嘢》嘉賓KITKAT是日本男仔磁石，分享同日男拍拖經驗。
KITKAT話自己被拉入後巷嗰時嘅衣著大概同上節目差唔多。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）
KITKAT 港女插畫師Kitty 港女插畫師
日前有台灣媒體報導Kitty，大讚她是香港網紅。（圖片來源：[email protected]_soleil）
KitKat 港女插畫師Kitty 港女插畫師
（圖片來源：[email protected]_soleil）

點擊睇埋KITKAT其它IG靚相：

KitKat
（圖片來源：[email protected]_soleil）
KitKat
（圖片來源：[email protected]_soleil）
KitKat
（圖片來源：[email protected]_soleil）

KITKAT兇猛水著系列：

KitKat IG亦不乏性感內衣床照
IG亦不乏性感內衣床照（圖片來源：[email protected]_soleil）
KitKat IG亦不乏性感內衣床照
IG亦不乏性感內衣床照（圖片來源：[email protected]_soleil）
KitKat IG亦不乏性感內衣床照
IG亦不乏性感內衣床照（圖片來源：[email protected]_soleil）

早年已經常影火辣靚相：

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_soleil、ViuTV《戀講嘢》截圖資料或影片來源：[email protected]

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