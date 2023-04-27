網民插畫師KitKat闖日本與女優合作拍寫真 勁爆身材被喻「兇猛藝術家」
KitKat深受港台網民歡迎
去年因為上ViuTV節目《戀講嘢》而人氣急升的KitKat愈來愈受歡迎，年尾更加參與由司徒夾帶與YES!合作的寫真年曆卡，推出「KitKat年曆」大受宅男歡迎。由於KitKat的社交網站經常分享清涼靚相，除了在連登討論區網民認證之10大出眾「Double May」KOL之外，KitKat亦曾引起台灣媒體的關注，當地媒體以「兇猛藝術家」來報導Kitty，亦有台灣網民以「兇、短髮、藝術家」為標題，吸引了上千名網友讚好，有網民更力讚：「影相有誠意，為人進取，連捆綁都影埋，身材好屈機」。
KitKat與日本AV女優合作
原來KitKat還受到日本寫真界垂青！早前她更加親身遠走日本，與當地的知名女優Aimi及著名攝影師Milk合作，推出了首本個人寫真《東京秘密旅行》。由於寫真暫時僅止網上版，不過推出之後都有不少網民留言表示希望可以推出實體版，揚言一定會購買收藏！
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KITKAT自爆被日籍男友被拉入後巷親熱
去年KITKAT以Kitty之名接受ViuTV節目《戀講嘢》訪問，大方分享自己曾三度與日本男性戀上，有藝術家，亦有咖啡師！被主持人問到港男與日男的分別寺，KITKAT表示日本男士比較直接，初次約會就會直接向自己表示好感，頭幾次約會就已經拖手同攬攬！但最估唔到係日本男友竟然大膽到在約會期間突然將KITKAT拖入後巷親熱：「行行吓街，拉我入後巷錫，佢有少少上 下其手，可能當時係熱戀期，（主持人193：當時你衣著係點？）我着吊帶衫，見到少少身形，佢出街全程都會望住我。」
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KITKAT兇猛水著系列：
早年已經常影火辣靚相：
將來還有什麼演唱會值得留意？
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