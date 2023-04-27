網民插畫師KitKat闖日本與女優合作拍寫真 勁爆身材被喻「兇猛藝術家」

港女插畫師Kitty（何珮琪）近年以網名KitKat打響名堂，現時IG Follwers人數已經超過6萬人。正職是插畫師的KitKat平時還會兼職做model，身高153cm的她留了一頭清爽短髮，不時會在IG分享照片，深得一班宅男粉絲愛戴。而KitKat早前更加勇闖日本寫真巿場，推出首部個人日本寫真《東京秘密旅行》。