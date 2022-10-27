「超可愛Les界情聖」胡希婷Kitty分享戀愛經歷自爆曾出軌！
胡希婷獲封超可愛Les界情聖？
Kitty有「超可愛Les界情聖」之稱，節目一開始193大爆Kitty年紀輕輕已有豐富的戀愛經驗，加上每次都無縫接軌，甚至感情有重叠。現年19歲的Kitty被193問到戀愛次數時坦白已經拍拖6次，更表示自己「鍾意拍拖，而且淨係鍾意女仔。」後來被問到是以外貌還是智慧令其他人愛上自己時，Kitty自信地表示：「我覺得佢哋（過往的伴侶）係睇樣嘅！」Kitty表示自己的伴侶多數在交友app上面認識的，而她對同性戀使用的交友app也十分熟悉。
接吻嘗試了數天才成功
中小學都就讀女校的Kitty談到初戀是在12歲，由9、10歲開始暗戀一位比自己年長兩年的同級女生，當時自己十分高調，跟身邊所有人都表示自己喜歡那位女生，後來那名女生主動WhatsApp她，Kitty問：「你係咪鍾意我？」對白也坦白承認，繼而成為情侶。而確認成為情侶是透過初吻，她透露該次接吻和初戀女友嘗試了數天才成功。問到如何確認自己喜歡同性而非異性？Kitty表示：「有一樣嘢就係…我同普通朋友冇咩身體接觸嘅，即係通常女仔同女仔之間會拖手、會攬。我冇㗎，我淨係對住鍾意嘅女仔先會想攬住佢哋，呢個係一個indicator。」
193問Kitty點追女仔
後來193再問Kitty是不是喜歡跟長髮的女生一起時，Kitty稱：「我有同長頭髮嘅一齊，都有同短頭髮嘅一齊。」聽後193再問：「咁你係點樣勾引佢哋鍾意你嘅呢？」Kitty笑稱：「我會扮到好似對佢好有興趣。」Helen追問：「咁係咪漁翁撒網？」Kitty表示：「我會睇下佢靚唔靚先，或者有冇咩特別嘅地方。譬如我現任呢佢感情狀態嗰欄寫住離婚，我覺得呢個人好好笑。」後來在主持追問下，Kitty道出現任女友曾在冰島結婚，但只能是冰島居民才可離婚，聽畢三位主持對此感到十分有趣。
同另一半相處模式
193對於Kitty和另一半的相處模式，若另一半也很女性化時，此時Kitty語出驚人地指出：「同現任嘅話我係做男性化嘅角色。」193難以置信地表示Kitty說話很嬌氣，無法想像她是男性化角色。Kitty表示：「佢（現任）嗲我嘅時候好似啲3歲小朋友咁hi個頭，跟住我就會摸下佢個頭。」她回憶道有次和另一對情侶double dating時發現那名男友的行為和平時自己十分相似，不知不覺間其實自己做了男性化角色，會幫女友穿外套，餵食等行為，又表示：「鬧交嘅時候如果佢（現任）喊得勁過我，我就會攬返佢。」由此可見Kitty主要是男性化角色。
自爆出軌經歷
談到重點出軌問題時，193問：「其實兩個女仔一齊係咪難出軌啲嘅呢？」聽後Kitty表示：「我係好容易鍾意人囉，我會好容易同人拍緊拖，跟住又無啦啦鍾意第二個，跟住我就會…（飛咗第二個）」她續說：「我有個Ex係短頭髮嘅，然後我哋嗰陣喺交友app識啦，咁佢超主動，我同佢一齊嘅時候我係有女朋友嘅。」193驚訝大叫：「What?」Kitty：「我同個女朋友就快分手，佢係長頭髮嘅，我新識係短頭髮嘅，咁我本身我冇諗住出軌，係出來食完飯之後唔小心一齊。」
誤傳小三情慾短片給正印
Helen聽後問Kitty是因為什麼而導致後來「不小心在一起」，Kitty笑著回答：「佢個樣就一副想姣我嘅樣。」193搶問：「我真係諗唔明係點樣想姣你？」Kitty回應：「係好挑逗嘅眼神，即係好似男人嗰啲眼神。」Kitty表示跟當時的女朋友正在遠距離戀愛，因此想在香港找一個女朋友，而分手的原因是當時Kitty錯將與出軌對象的情慾影片，傳送給當時的女朋友，而導致對方生氣分手，當時對方更狠罵Kitty。
被出軌嬲到報復
Ashina表示女人是很記仇的生物，問Kitty會不會也是這樣時，她笑稱：「我係好典型女人，我超記仇囉。試過同女朋友食飯，我睇到佢手機發現WhatsApp入面有個叫BB的聯絡人，我睇佢哋啲對話發現佢哋一齊咗超耐，一齊咗3年囉已經。我嗰吓咩都諗唔到，我冇諗過自己會俾人呃，冇諗過自己會咁蠢，因為嗰個女仔大我7年啦。然之後我就返屋企，跟住唔覆佢WhatsApp，之後佢就話聖誕節想見，我就心諗好啊，我要畀啲顏色佢睇吓。我就借意問佢可唔可以睇吓手機，因為手機係我買畀佢嘅，跟住攞到過下我就飛部電話出去，我仲聽到佢（手機）咚一聲落水。」
前度返兜邀做SP
Kitty表示那名前度呆了一會後，想搶她的手機掉進海。193笑言可能該名女生認為是情趣：「你掉我手機，我又掉返你先。」Helen聽後表示曾經也遇過一個女朋友把自己的手機掉爛，女生比較戲劇性一些。Kitty後來補充經過這次後那名前度依然有找她，原因只是因為性：「佢話因為佢女朋友性冷感，唔同佢做，暗示出去搵sp都可以，即係我係佢sp。」後來Kitty一怒之下跟該名前度斷絕來往。
後來談到大尺度話題性方面時，Kitty表示有些人是「鐵t」代表不接受任何撫摸，她更自豪表示自己現任以前也是，但自己已經改變了她。最後更表示自己接受訪談是因為「勁想全部人都知我鍾意女仔」，更斷言沒有男人可以成功追求自己。
節目結尾193問Kitty帶了什麼「戀擺嘢」給節目，Kitty帶來了一支唇膏表示是初戀送給她的禮物，但現在覺得「keep住以前人哋畀我嘅愛係冇意思㗎嘛」所以選擇放在節目中，放下這段過去。
參加校花校草節目
胡希婷（Kitty）於2022年參加了由Youtube頻道「試當真」主辦的素人選秀節目《校花校草2022》，最後失落21強，但自從參加了該節目她開始獲得網民留意。現年19歲的Kitty於香港大學（HKU）就讀，經常在個人社交平台上分享自己的相片和生活，樣子出眾，笑容甜美的她獲得一批網民支持、留意。
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