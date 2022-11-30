第四屆KKBOX香港風雲榜 ｜一文重溫 陳蕾、MC 、MIRROR精彩表演片段

第四屆《KKBOX香港風雲榜》已完滿結束，今屆 KKBOX 風雲榜以「TUNE IN HERE」為題，為的是要匯聚不同的音樂訊號及頻率，用音樂為 2022 作美好總結。而一如以往每年得獎名單均是百分百以樂迷點播次數而產生，衍生出十位年度風雲歌手及年度新人。本屆十大風雲歌手中除了張敬軒因工作、姜濤受傷以及 Dear Jane 臨時抱恙未能出席外，其餘八組風雲歌手全數出席，加上特別嘉賓古巨基、陳蕾、The Hertz 及 Novel Fergus 的驚喜表演，再有風雲大使暨大會主持人 Serrini 夥拍林家謙雙主持妙語連珠的環節，每一個單位的精彩演出都為本屆風雲榜生色不少：