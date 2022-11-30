第四屆KKBOX香港風雲榜 ｜一文重溫 陳蕾、MC 、MIRROR精彩表演片段
風雲大使 Serrini 華麗登場散播「樹仔 Energy」成為最趣緻的我！
大會主持 Serrini 以風雲大使身份，換上靚衫連同舞蹈員喺延伸舞台上，將〈樹仔〉energy 散播到現場嘅每一個角落🌲Serrini 又帶觀眾一齊〈~旋轉with me*〉，集可愛活力於一身😌最後以〈樹木真美〉華麗又強勢咁震撼全場💃
MIRROR以〈 We All Are〉為風雲榜帶起高潮
首次踏上風雲榜舞台嘅MIRROR 為大家送上〈 Innerspace 〉同〈 Boss 〉，炸爆舞台💥相信大家都好期待呢個久違嘅舞台😢仲送上超感動嘅〈 We All Are〉，同大家一齊用心感受呢份兄弟情
全場大合唱！「狂人」 Jer 柳應廷閃耀全場
除咗係「狂人」 ，Jer 柳應廷更加係我哋嘅「年度風雲歌手」🎤 今次佢為我哋帶嚟〈狂人日記〉，一齊陷入狂💥仲有全場大合唱〈人類群星閃耀時〉，呢位發光發亮嘅星照亮全場歡眾，帶嚟滿滿感動⭐️
陳蕾驚喜演出！全新演繹〈到底發生過什麼事〉
陳蕾驚喜登場！仲為大家全新演繹〈到底發生過什麼事〉，希望咁多位樂迷都會鐘意呢一個版本🥺當然都要再為大家帶嚟佢個個人作品〈下流社會〉同〈熒光〉🧚🏻♀️一齊喺現今社會捉緊心裏嘅光✊🏻好遺憾 Dear Jane 因病未能出席今屆風雲榜，祝福 Dear Jane 早日康復
「年度風雲歌手」 Anson Lo 盧瀚霆打頭陣送上勁歌熱舞
第四屆KKBOX香港風雲榜打頭陣有「年度風雲歌手」 Anson Lo盧瀚霆以兩首快歌〈 King Kong 〉同〈 Mr. Stranger 〉為風雲榜揭起序幕🎉 全場觀眾一齊跟住「教主」 Get Ready 🕺🏻聽到大家嘅尖叫聲！大家又感唔感受到「教主」嘅熱情
「年度風雲歌手」兼主持林家謙做個傻更更的你！
家謙今年身兼「年度風雲歌手」同擔任「主持」呢個重任，再次喺風雲榜亮相👀聽咗全晚佢同 Serrini 嘅搞笑對話，音樂才子形象去咗邊？自彈自唱嘅家謙搖身一變，氣質滿滿🪄唔知大家聽完又做唔做到一個傻更更的你呢💭
IAN AK兄弟携手送上〈黑之呼吸〉一齊感受這熱情
Ian 仲同好兄弟 AK 帶嚟〈黑之呼吸〉🖤唔知咁多觀眾有冇感受到佢哋嘅熱情呢🙌🏻現場嘅歡呼聲同尖叫聲已經比咗答案你！
Edan 呂爵安 自彈自唱訴說自身故事
Edan 呂爵安係首位同時獲得「年度風雲歌手」同「年度新人」嘅歌手，呢位 E 先生為大家自彈自唱奪得年中榜冠軍同埋本地年度累積榜冠軍嘅〈 E先生 連環不幸事件〉🎹仲聯同四位小提琴及大提琴樂手同 Edan 一同演繹〈 小諧星〉，訴說出道至今自身嘅故事🙍🏻♂️
古巨基驚喜登場與 Edan 合唱〈飄流教室〉
要數到風雲榜焦點之一，一定係古巨基嘅驚喜登場✨兩人為大家帶嚟〈飄流教室〉嘅首次 LIVE 合唱🎶見到古 sir 久違嘅演出，相信各位樂迷都超興𡚒！😍
Jer 柳應廷聯乘 The Hertz！首度合唱〈MM7〉
The Hertz 早前寫咗〈MM7〉呢首作品畀 Jer柳應廷，唔少樂迷都好期待佢哋幾時會合作演出❤️🔥終於！喺風雲榜嘅舞台可以見到佢哋唱出串燒歌 〈 Now Here, Man!〉、〈阿喪〉、〈千世書〉，當然唔少得〈MM7〉🎸希望咁多位樂迷都享受呢個咁MM7嘅演出🪩
MC 張天賦跳唱演出新歌〈Overkill〉！
MC 張天賦出道首年已經奪得「年度風雲歌手」，踏上風雲榜嘅舞台為大家帶嚟一連串精彩演出⚡️除咗帶嚟喺上年穩佔本地新歌週榜冠軍嘅〈反對無效〉之外，仲率先帶嚟新歌兼嚟緊演唱會主題曲〈Overkill〉💣展現全新形象，掀起全場氣氛🔥
MC 張天賦聯同 Novel Fergus 送上 Rap 舞台！
MC 更加聯同本地獨立音樂 RapperNovel Fergus 唱出〈至尊寶〉，以及由 Novel Fergus 為大家帶嚟〈皮外傷〉，一齊感受唔同嘅香港音樂🎶
Ian 陳卓賢首度獻唱新歌〈地球上的最後一朵花〉
「年度風雲歌手」Ian 陳卓賢甜蜜獻唱〈 DWBF 〉，冧爆全場觀眾❤️Ian 早前推出新歌 〈地球上的最後一朵花〉，由自己一手包辦曲詞編曲監同主唱🌻 今次於風雲榜首次演唱，希望各位都感受到呢首歌嘅訊息🪅
「詩式搖滾」感染力十足 per se 帶領樂迷用音樂面對末日
「年度編輯推薦歌手」 per se 為大家帶嚟兩首歌曲〈孤獨之塔〉以及〈在生〉🥰以最招牌嘅詩式搖滾感動全場樂迷🎶即使面對末日，我哋都繼續有 per se 嘅音樂陪伴💙
關於KKBOX香港風雲榜
「KKBOX香港風雲榜」是本港首個百分百以樂迷點播次數產生得獎名單的頒獎典禮，真實反映一眾 KKBOX 樂迷的音樂喜好。 本屆成績單記錄了那些頻率對上樂迷的靈魂，引發共鳴，在歷經傳承後再次展現屬於香港音樂的嶄新景象。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹
2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
本地歌手/組合包括：ERROR日前終於宣布12月中開show，門票於11月24日公開發售，按此看購票詳情；許廷鏗成立個人公司後開首個個人音樂會，門票將分為三個階段進行，於11月24日進行優先購票，按此看詳情；仲有闊別三年終於回歸嘅Clockenflap，將於2023年3月於中環海濱舉行，即睇場地及售票詳情；另外，疫情逐漸緩和，不少外國歌手/組合亦陸續宣布來港開Show與一眾粉絲久別重逢，包括：女團MAMAMOO舉行世界巡迴，香港站定於2023年1月7日，即睇票價及搶飛攻略；出道25周年的愛爾蘭男子天團Westlife都來香港開Show，仲要定於情人節2月14日亞博館Arena舉行，將於11月28日優先購票，按此看售票詳情