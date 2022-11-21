港女KOL擁14萬followers行山食柑 亂拋果皮落地被公審
無品KOL行山食完柑亂拋果皮落地 網民：著瑜伽褲大晒？
擁14萬followers的KOL Kheng Chan近日行山期間，將自己食柑桔的過程影低，照片的左上方位置的石頭邊有堆疑似柑皮，令人懷疑該名KOL是在剝完柑皮之後，將果皮棄置於石頭位置。有網民發現後就於網上開post，以「無品港女行山食完橙就咁掉橙皮落地下」」為題，當中提及：「俾人發現咗仲要即刻del相同熄留言，真係好X」。
有網民力撐冇做錯
對於該名KOL的行為，有網民則大撐冇做錯，直言：「而家掉橙皮去野外係施緊肥，你識乜X呀」、「其實塵歸塵土歸土先係正確做法，你將啲有機物運去堆填區先係反智做法」、「橙皮掉喺山有益過掉落堆填區，膠不可分解就唔得」、「金山成地都係果皮，馬騮食完都隨地拋㗎啦，成件事好natural」、「好心唔好咁無聊，分解到又唔會影響其他人嘅嘢（無強烈氣味），無問題啦」。
網民怒插：冇家教！
不過都有網民認為該名KOL的行為是在破壞大自然，「其實你哋根本就唔係同一個層面上拗，條女個原意唔係為咗令座山有養份先掉橙皮，實情係佢貪方便唔想帶走所以先掉，所以X條女做錯係絕對啱」、「上面咁多人嘈分唔分解到做乜啫，總之家下條女就係亂拋垃圾囉，而亂拋垃圾就係冇品、冇家教囉」。
KOL回覆：長輩教我的
港女KOL都有針對謾罵進行回應，稱當初她剛剛接觸行山時，曾有一位長輩告訴她，某些果皮能夠被自然分解並滋潤泥土，所以將它棄置於郊區是沒有問題的。不過她對於網民的批評都表示接受，並指未來會做得更加好。
惡行唔止一樣？
有網民更發現該名KOL並非第一次進行咁冇品的行為，有網民更發現她會為了打卡而將穿有鞋子的腳踩上椅凳上，網民直言：「勁冇公德心！」。
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