KOL陳明曦考車1 take pass 網民突破盲點分析合格原因

早前一名女生考車1 take pass的照片在討論區瘋傳，由於她的打扮性感，其「合格照」隨即被放上連登討論，更被網民質疑她的「合格」與太性感有關，其後此女考生更被網民起底，發現口罩下原來是一位美人，而且仲要係KOL添！