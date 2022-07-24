KOL陳明曦考車1 take pass 網民突破盲點分析合格原因
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早前一名女生考車1 take pass的照片在討論區瘋傳，由於她的打扮性感，其「合格照」隨即被放上連登討論，更被網民質疑她的「合格」與太性感有關，其後此女考生更被網民起底，發現口罩下原來是一位美人，而且仲要係KOL添！
KOL考車1 take pass 網民錯重點：身形索爆！
近日一名KOL考車成功1 take pass，引起網民熱議，其原因是該名KOL在考車時的衣著都相當清涼，下身配備熱褲與平底鞋。有網民就質疑：「咁樣都pass到，考官係睇樣？」，不過之後她都有解釋之前試過著波鞋學車時令油門都難以控制，穿上平底鞋後好很多。她亦解釋考車當日33度，所以著先短衫短褲。
原來係Model！
有網民發現其實她是一名Model，名為陳明曦 Winnie，身高175cm，今年得21歲，更是港日混血兒，唔怪得無論係樣貌同身形都相當出眾。不時都會在IG上大派福利，考車照片雖然戴上照片，但都不難聯想到她是一位美人。除罩照片果然都冇令人失望，網民睇見都嘩嘩大叫！
不過有網民就突破盲腸，發現她在Facebook名為：「柳詠議」，IG則叫「陳明曦」。不過細看IG的話不難發現Winnie曾改過名，所以先會出現該情況。Winnie對於被放上連登亦沒有感到反感，反倒感謝網民對於她的評論都十分有口德，更表示自己會小心駕駛！