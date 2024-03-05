27歲KOL陳海兒「big爆」做車神超吸睛 極犯規視角睇到網民嘩嘩聲

27歲的「港產女高音」陳海兒（Hedy）畢業於倫敦皇家音樂學院，除了擁有出色的音樂才華外，她極傲人的身材亦是網民的關注點之一。日前陳海兒分享了幾張自己「big爆」揸車的新相，仲公開超犯規視角，令不少網民表示想坐佢車……