嚴選7大落差最大KOL 22歲雪兒被稱「最大騙案」、MC緋聞女友都上榜

近年愈來愈多靚女KOL冒起，在社交平台分享性感美照大曬好身材只是基本，不過原來有不少都是「網絡騙案」。最近有網民討論香港KOL零濾鏡之下的真實樣貌，有幾位竟然面目全非，沒有人認得出……網民嚴選7位落差最大香港KOL！