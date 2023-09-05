嚴選7大落差最大KOL 22歲雪兒被稱「最大騙案」、MC緋聞女友都上榜
1. 雪兒（IG：suetyic）：被網民稱為「KOL中最大騙案」
KOL 雪兒今年22歲，在IG坐擁接近15萬Followers，經常大曬性感上圍加白滑美腿。不過早前就有網民野生捕獲到雪兒，並且曬出多張其零濾鏡生圖。從網民上傳的生圖中可見，雪兒的白滑長腿竟然變漲爆象腿，落差極大。
雪兒曾公開指控伍公子對自己意圖不軌
此外，雪兒最為人熟知的就一定是2年前與YouTuber伍公子隔空互罵一事。當時事件起因為伍公子有意同雪兒合作，所以雙方約食飯，當伍公子邀請女方上Studio時，女方就指「但我一個女仔嚟你到又唔係咁好」拒絕男方邀請，事後更在IG Story上寫道：「我只係想認識你，點知你就叫我上你屋企，媽咪真係講得冇錯。」，指對方疑似對自己意圖不軌，嚇到伍公子馬上傳訊息給對方：「X，我唔X係想食你呀！」，搞到滿城風雨，引起網民熱議。
2. Kay (IG: Kaykayis.kay） ：曾與MC張天賦傳緋聞
KOL Kay在IG上傳的照片就張張都眼大大又面仔細細，走夢幻神秘風。不過從網民上傳的生圖就完全唔一樣，有網民仲話：「吓，成個MK妹咁」、「明顯老咗五六歲」、「係街畀你見到，都唔會認得」等。雖然Kay在IG Followers不足1萬，但來頭並不簡單。Kay去年曾經與MC張天賦傳出緋聞，有網民發現她在IG限時動態曬出一張全身鏡自拍，背景與MC之前貼出的家中自拍的背景幾乎一模一樣！
3. Baby 梓（IG：kaikai_babyg）：上《戀講嘢》令真身曝光
有KOL霍哥愛將之稱的Baby梓搞作多多，之前曾經參與過HOYTV《Summer Girls 2022》之外，早前更上《戀講嘢》自揭在讀書時期曾經遇上一個「神秘單戀王」，多年來經常透過私訊對阿梓噓寒問暖表示關心，卻從未展示過真身。不過網民就比較關心阿梓的廬山真面目，雖然阿梓真人同IG上一樣包包面走可愛風，但節目上嘅佢無論眼耳口鼻都有出入，睇到網民都好迷茫。
4. Kisa （IG：kisabbb）：脹爆零濾鏡生圖流出
Kisa 陳思慧今年28歲，IG Followers數超過10萬人，去年更上過YouTube頻道「喱騷」主辦的戀愛真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》。早前就有網民上傳一張Kisa在沙灘拍節目的照片，原本在IG身材姣好的Kisa，在生圖中卻突然變成一位70kg的脹爆師奶，網民都在相關帖文下留言指：「張相p咗幾耐先出街？」、「好勁p到瘦咗一半」、「呢度公眾地方，人哋點影都得。你P圖P走100磅你先可恥！」等。
5. Shiny（IG：Shinyishy）：網民狠批「嚇到我跌X咗部電話」
KOL Shiny在IG有28.5K Followers，同樣經常於社交平台大曬傲人上圍。不過從今次網民所流出的生圖中可見，Shiny上圍細幾個Cup之餘，五官都完全另一回事，嚇到大批網民都留言狠批：「做乜X嘢」、「嚇到我跌X咗部電話」、「連波都假嘅」、「P咁大自取其辱」等。
6. Ellie（IG：Swtttt_）：被網民指「成隻青蛙咁」
KOL Ellie在IG有超過5萬名Followers，IG上每張照片都非常陽光，瓜子臉加上精緻五官，經常獲邀出席KOL活動。有網民就翻出幾張Ellie數年前拍下的Model照，並笑指其眼距寬，仲話佢冇P圖似青蛙：「左眼搭uber去右眼應該要一百蚊」、「阿凡達」、「點解會有人搵佢拍廣告」等。
7. Helen（IG：helen._.bear）：素顏拍廣告滿臉暗瘡嚇窒網民
去年才剛中學畢業的跳舞KOL Helen身高152cm，經常以可愛形象示人，閒時又會出席活動表演跳韓國女團舞。有網民就翻出早前拍韓國化妝品牌子洗面奶廣告的Helen，當時她不顧形象素顏上陣，不過卻成面暗瘡嚇窒網民：「同一個人嚟？」、「2個人嚟嘅，呃我唔到」、「其實化咗妝都唔係好好，但素顏咁差好心就咪接呢啲廣告」等。
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