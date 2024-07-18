港女KOL神還原韓妹「抓馬尾低頭」 靚樣起底原來仲拍過ViuTV劇集
廣告
Threads作為近期大熱的社交平台，唔少靚女KOL都會喺上面大派福利，繼早前韓國長髮正妹「抓馬尾低頭」安慰男友的影片爆紅後，香港都有代表神還原呢個動作，仲引來大批網民留言激讚！不過原來呢位靚女的來頭不少，甚至仲曾經出演過ViuTV的熱門劇集……
KOL Mia神還原「抓馬尾低頭」
現年24歲的KOL Mia（馮心蕙）現時係1名斜槓族，Mia一開始係以Cilla的名字為人所知，不過後來改名重新出發。日前Mia在社交平台上載一段咬住橡筋低頭扎馬尾的影片，短短20小時就的播放量就已經高達34萬！唔少網民都留言激讚：「這殺傷力太大了」、「又露腰又紮頭髮，引死仔咩」、「我有預感呢個串會中流量密碼」、「這影片看了20個小時」
KOL Mia能歌善舞超全能
其實Mia仲係能歌善舞嘅全能KOL，佢中學時孖同學齊齊拍片cover唱歌，之後亦有現身其他YouTube channel表演，成功用歌喉收穫唔少fans！而Mia現時就分享較多跳舞片，喺佢嘅社交平台亦可以睇到唔少佢跳舞嘅影片，無論係韓團舞定係其他風格，都難唔到Mia，果然厲害！
KOL Mia原來拍過ViuTV劇
Mia除咗係社交平台擁有唔少fans外，其實佢早於2019年就已經參與ViuTV劇集《教束》嘅拍攝，更係劇中飾演莫瑞心一角。以學生妹造型示人嘅Mia被唔少網民大讚夠曬清純，簡直就係中學時期女神級別嘅學生！
即睇更多Mia靚相！
撰文：東方新地圖片來源：Threads@mialovesavocado、IG@mialovesavocado、ViuTV截圖、IG圖片、YouTube@HBS、YouTube@HK MUSICube