港女KOL神還原韓妹「抓馬尾低頭」 靚樣起底原來仲拍過ViuTV劇集

Threads作為近期大熱的社交平台，唔少靚女KOL都會喺上面大派福利，繼早前韓國長髮正妹「抓馬尾低頭」安慰男友的影片爆紅後，香港都有代表神還原呢個動作，仲引來大批網民留言激讚！不過原來呢位靚女的來頭不少，甚至仲曾經出演過ViuTV的熱門劇集……

