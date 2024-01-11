KOL Suet E挑戰食180件麥樂雞 40分鐘食足1XX件 去年曾捲入超市偷雞飯事件

Instagram坐擁102K粉絲、本身為護士的KOL Suet E經常在網上大派福利圖，令一眾男網民情緒經常都保持「高漲」。原來身型瘦削的佢係一位大胃王，經常拍片挑戰食大餐，如挑戰60分鐘內食2公斤牛肉火鍋、100粒章魚燒等等。Suet E近日拍片挑戰180件麥樂雞，令人不禁回想起佢去年疑似「偷雞」一事，網民們都表示「佢真係好鍾意食雞」。