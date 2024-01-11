KOL Suet E挑戰食180件麥樂雞 40分鐘食足1XX件 去年曾捲入超市偷雞飯事件
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Instagram坐擁102K粉絲、本身為護士的KOL Suet E經常在網上大派福利圖，令一眾男網民情緒經常都保持「高漲」。原來身型瘦削的佢係一位大胃王，經常拍片挑戰食大餐，如挑戰60分鐘內食2公斤牛肉火鍋、100粒章魚燒等等。Suet E近日拍片挑戰180件麥樂雞，令人不禁回想起佢去年疑似「偷雞」一事，網民們都表示「佢真係好鍾意食雞」。
大胃王Suet E挑戰麥當勞180件麥樂雞 40分鐘食咗XXX件！
麥當勞幾乎每年都會於元旦起推出一連串優惠活動，今年也不例來，更於1月1日元旦率先帶來一年一度的全日早餐，接住六日更強勢推出一系列人氣優惠與眾同歡，延續新年Party Mood。而KOL Suet E上年都有幫襯「一年一度$10 九件麥樂雞」，並一口氣吃了108件。而今年她再度挑戰「$10 九件麥樂雞」，一次過買了21盒，即180件麥樂雞。
40分鐘挑戰完成180件麥樂雞 最終結果曝光！
Suet E於片中表示自己帶備了私伙嘢 —— 蜜糖芥末醬來加料，原本開頭只打算買15盒，但因「手殘」已多手禁了總共21盒麥樂雞。起初她還表現得相當興奮，指「熱辣辣好好食」，食得特別快，用30分鐘已完成12位麥樂雞。但剩下的已經放涼，「開始變得難食」，因而越食越慢，更打算投降，因越食越口乾，後來更請來「幫手」。
結果，扣除「請槍」的盒數，她總共食了15盒，共135件麥樂雞。而她與網民互動時更透露，自己食完麥樂雞後再去食宵夜，令不少粉絲表示佩服，指「食多過20件都已經想嘔」。
對「雞」特別鍾情 疑去年5月涉嫌超市偷雞飯被捕
而講起「雞」，不少人都會想起去年5月，有女網紅在元朗一超級市場涉嫌偷取2盒分別價值$4X牛奶及$2X雞飯，當時警方到場後直接將女子拘捕，而消息指該名女生為網紅，常在Instagram大派福利圖及Cosplay照片，當時約有9.5萬粉絲。而當時消息一出，網民一度懷疑涉事女網紅的資料與Suet E相似，更有人表示「單料真係夠笑成世，佢真係好肚餓，好鍾意食雞」、「雞界KOL真係非佢莫屬」。
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圖片來源：Instagram@suet_e