29歲性感KOL傳捲案 為一盒雞飯同兩盒牛奶衰偷嘢被捕 網民蜂湧到IG留言質問

最近元朗發生一宗盜竊案，疑犯身份竟與性感女網紅扯上關係？事緣昨日（1日）下午1時許警方接報，指元朗教育路1號千色匯超市位置，有人偷走咗一盒雞飯和兩盒牛奶，價值大概係100蚊。警方到場後，拘捕一名29歲女子，涉嫌店鋪盜竊。值得關注是，據了解該名女子係一名女網紅，經常在社交媒體instagram上分享泳衣及性感照片，亦有一些cosplay照片等，其IG約有近10萬人追隨。