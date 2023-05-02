29歲性感KOL傳捲案 為一盒雞飯同兩盒牛奶衰偷嘢被捕 網民蜂湧到IG留言質問
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最近元朗發生一宗盜竊案，疑犯身份竟與性感女網紅扯上關係？事緣昨日（1日）下午1時許警方接報，指元朗教育路1號千色匯超市位置，有人偷走咗一盒雞飯和兩盒牛奶，價值大概係100蚊。警方到場後，拘捕一名29歲女子，涉嫌店鋪盜竊。值得關注是，據了解該名女子係一名女網紅，經常在社交媒體instagram上分享泳衣及性感照片，亦有一些cosplay照片等，其IG約有近10萬人追隨。
網民偵探上身估疑犯
事件傳出後，唔少網民偵探上身，有心水清網民跟據相片資料推測疑犯身份，更有網民紛紛湧上其KOL IG留言。都係果句，千萬唔好犯案啦！
（圖片來源：涉事者IG）
被捕女子為近10萬Fans KOL
據悉，被捕女子為一名當紅KOL，在IG上擁有接近10萬的追蹤人數，而且更在IG上不時發放性感照片，其身材都相當傲人，泳衣照更是煞食。據了解該名KOL亦非首次偷竊，已經是有前科。網民就不解為何身為公眾人士仍要偷價值只有百元的貨品，有其餘網民就解釋因為有前科，「可能有病都唔出奇」。
IG性感照
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撰文：東方新地圖片來源：涉事者IG