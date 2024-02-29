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Kylie C.烏身倒奶大騷Fit爆好身材 粉絲大讚根本屈機！

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現年27歲的網紅Kylie C.鄭杞瑤自從喺農曆新年賀歲盃做足球主播後，被認證做「好波之人」，人氣急升！身材出眾嘅佢近日又再派軍糧，睇到粉絲流鼻血！

Kylie C.鄭杞瑤烏低身自拍 大騷好身材

Kylie C.昨日（28日）在社交平台曬出多張自拍靚相，甫士多多，有泳裝又有低胸Bra Top裝，總有一款啱大家心水。Kylie C.唔止上圍澎湃，其實仲好fit，見佢曬出馬甲線，就知佢平日操gym相當勤力！粉絲大讚：「影得好靚」「鼻血直流…..」「四個字：根本屈機」

（圖片來源：）
烏低身自拍真係冇得頂！（圖片來源：IG@ckykylie）
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泳裝當然出色啦！（圖片來源：IG@ckykylie）
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同朋友打波（圖片來源：IG@ckykylie）
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曬靚靚馬甲線！（圖片來源：IG@ckykylie）
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同姪仔影相（圖片來源：IG@ckykylie）
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（圖片來源：IG@ckykylie）

Kylie C.鄭杞瑤 新年病倒兼喪咳

Kylie C.近日在社交網透露因為連續幾日唔夠瞓，而引致身體不適，仲咳足全晚，似乎病得好嚴重，在限時動態中她更叫大家為她致電「911」（求救電話），令一眾粉絲都勁擔心！

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Kylie C.近日在社交網透露病況，話自己已經有連續幾日唔夠瞓。（圖片來源：IG@ckykylie）
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又大呻終於瞓返夠少少，但係就咳足全晚。（圖片來源：IG@ckykylie）
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原來除了為NowTV擔任足球主播，Kylie C.又有份孖住周吉佩為馬會主持《賽馬娛樂新聞》。（圖片來源：《賽馬娛樂新聞》截圖）
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Kylie C.都有大曬自己在今個月穿著Big爆紅衫開工的工作照，未夠一個鐘已吸到數千個Like，有網民更勁讚「呢個新年檔期最紅係你」。（圖片來源：IG@ckykylie）

曬低胸自拍「報平安」

直到日前Kylie C.再上載了一張身著低胸Bra Top配運動短褲的自拍照來報平安，相中她雖然略有消瘦，但上圍依然澎湃，令不少粉絲都表示放心晒。

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為免粉絲擔心，Kylie C.上載了一張做運動後的自拍照來報平安。（圖片來源：IG@ckykylie）

叮囑大家好好保護自己：最近10個有8個朋友都病咗

其後Kylie C.更發文透露自己最新狀況：「努力回復最佳狀態中！最近10個有8個朋友都病咗，大家要好好保護自己。多謝大家關心，好返好多，只係最近有啲疲倦，等陣返屋企瞓返半日先。」

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Kylie C.更親自發文透露自己正「努力回復最佳狀態中」。（圖片來源：IG@ckykylie）
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病咗都不忘做運動，難怪Kylie C.身形Fit到漏！（圖片來源：IG@ckykylie）

現場採訪賀歲盃Big爆搶Fo

早前Kylie C.為NowTV擔任足球主播，去主持賀歲盃足球賽的直播節目，負責現場採訪觀眾和球員，節目中其Big爆的衣著極速引起網民熱討，直呼「好波」！

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Kylie C.開心大騷工作證。（圖片來源：IG@ckykylie）
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Kylie C.亦有訪問在場球員。（圖片來源：NowTV截圖）

鄧月平與Kylie C.的火辣訪談

賽事進行中，Kylie C.不僅訪問了球員和教練，更找到了近月來勤練足球技巧的鄧月平進行了一場精彩的場邊訪談。即使穿著樽領衣服，Kylie C.玲瓏浮凸的身形依然成為了焦點。

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Kylie C.訪問與友人一同入場睇波的鄧月平。（圖片來源：NowTV截圖）
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網民直指Kylie C.將同場的鄧月平完全比下去。（圖片來源：NowTV截圖）

網民關注點：Kylie C.的「好波」

在賽事的中場休息時，Kylie C.穿著緊身紅色衣服在觀眾台中捕捉到了鄧月平和她的友人。然而，網民的目光似乎更多地集中在Kylie C.的身上，她那緊身衣服加上鏡頭的特殊角度，讓網民紛紛讚嘆她「好波」，甚至有人稱她為「香港隊最有價值球員」。

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側影的鏡頭中，Kylie C.身形勁澎湃，引來網民大讚她「好波」。（圖片來源：NowTV截圖）

Kylie C.的足球情懷

身為一名忠實的阿仙奴球迷，Kylie C.不僅在社交平台上熱情分享足球話題，更曾遠赴卡塔爾觀看亞洲盃，親自為香港隊加油。她目前也是NowTV《絲打講英超》節目的主持之一，用她的專業和熱情，為球迷們帶來最新鮮的足球資訊。

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雖然件衫樽到上頸，但緊身的質料盡顯Kylie C.的Big爆身形。（圖片來源：[email protected]
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有網民更稱讚Kylie C.是「香港隊最有價值球員」！（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：IG@ckykylie、《賽馬娛樂新聞》截圖、NowTV截圖、[email protected]

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