Kylie C.烏身倒奶大騷Fit爆好身材 粉絲大讚根本屈機！
Kylie C.鄭杞瑤烏低身自拍 大騷好身材
Kylie C.昨日（28日）在社交平台曬出多張自拍靚相，甫士多多，有泳裝又有低胸Bra Top裝，總有一款啱大家心水。Kylie C.唔止上圍澎湃，其實仲好fit，見佢曬出馬甲線，就知佢平日操gym相當勤力！粉絲大讚：「影得好靚」「鼻血直流…..」「四個字：根本屈機」
Kylie C.鄭杞瑤 新年病倒兼喪咳
Kylie C.近日在社交網透露因為連續幾日唔夠瞓，而引致身體不適，仲咳足全晚，似乎病得好嚴重，在限時動態中她更叫大家為她致電「911」（求救電話），令一眾粉絲都勁擔心！
曬低胸自拍「報平安」
直到日前Kylie C.再上載了一張身著低胸Bra Top配運動短褲的自拍照來報平安，相中她雖然略有消瘦，但上圍依然澎湃，令不少粉絲都表示放心晒。
叮囑大家好好保護自己：最近10個有8個朋友都病咗
其後Kylie C.更發文透露自己最新狀況：「努力回復最佳狀態中！最近10個有8個朋友都病咗，大家要好好保護自己。多謝大家關心，好返好多，只係最近有啲疲倦，等陣返屋企瞓返半日先。」
現場採訪賀歲盃Big爆搶Fo
早前Kylie C.為NowTV擔任足球主播，去主持賀歲盃足球賽的直播節目，負責現場採訪觀眾和球員，節目中其Big爆的衣著極速引起網民熱討，直呼「好波」！
鄧月平與Kylie C.的火辣訪談
賽事進行中，Kylie C.不僅訪問了球員和教練，更找到了近月來勤練足球技巧的鄧月平進行了一場精彩的場邊訪談。即使穿著樽領衣服，Kylie C.玲瓏浮凸的身形依然成為了焦點。
網民關注點：Kylie C.的「好波」
在賽事的中場休息時，Kylie C.穿著緊身紅色衣服在觀眾台中捕捉到了鄧月平和她的友人。然而，網民的目光似乎更多地集中在Kylie C.的身上，她那緊身衣服加上鏡頭的特殊角度，讓網民紛紛讚嘆她「好波」，甚至有人稱她為「香港隊最有價值球員」。
Kylie C.的足球情懷
身為一名忠實的阿仙奴球迷，Kylie C.不僅在社交平台上熱情分享足球話題，更曾遠赴卡塔爾觀看亞洲盃，親自為香港隊加油。她目前也是NowTV《絲打講英超》節目的主持之一，用她的專業和熱情，為球迷們帶來最新鮮的足球資訊。
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