29歲Kylie C.鄭杞瑤突爆身體有問題緊急停工 左耳失聰後再響警號

前網紅Kylie C. 鄭杞瑤今日突然在社交平台宣布身體出問題，需要緊急停工接受治療！這位去年轉型做歌手、更獲神級填詞人林夕助陣的28歲女星，原本計劃以古裝造型現身年宵檔口與粉絲互動，豈料身體突然響起警號，被迫暫停所有公開活動。她在限時動態中以中英文發出長篇聲明，透露「近期身體抱恙，經過醫生詳細評估」需要進行治療，令一眾粉絲擔心不已。