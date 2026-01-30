29歲Kylie C.鄭杞瑤突爆身體有問題緊急停工 左耳失聰後再響警號
Kylie C.突發健康警報緊急停工
Kylie C.今日在Instagram限時動態發出震撼聲明，表示「感謝大家一直以來的支持與愛護。很抱歉地通知大家，由於身體原因，我需要暫時放下接下來的所有公開活動和工作，專心接受治療。」她透露近期身體抱恙，經醫生詳細評估後，為了更好地恢復健康，將進行一段時間的治療。這個突如其來的消息令不少關心她的粉絲感到震驚，紛紛在社交平台留言關心她的身體狀況。
鄭杞瑤積極面對治療盼早日康復
面對身體問題，Kylie C.在聲明中展現正面態度，表示需要靜心面對治療過程，相信一切都會好起來。她寫道「感謝所有朋友、合作夥伴和粉絲們的理解與體諒。也請大家不必過於擔心，我會積極配合治療，爭取早日康復、重回大家面前。」她又提到在治療期間，工作事務將由團隊協助處理，並期待不久後以更好的狀態與大家相見。最後她更轉載合作夥伴阿小的帖文，表達希望可以在年宵與大家見面的願望。
左耳失聰舊患成隱憂 阿小代為回應
Kylie C.數年前已經歷左耳失聰的健康問題，當時她訪盡中西醫生，但找不到失聰原因，更表示已預了左耳以後都聽不到東西。今次身體再出問題，不禁令人擔心是否與舊患有關。她的工作夥伴阿小接受查詢時表示「因為佢身體突然間有啲唔舒服，所以呢兩星期有啲主持工作受到影響，但放心。佢宜家休息中，會好快同大家見面。」當被問及是否耳水不平衡或其他問題時，阿小表示待Kylie C.康復後，由她親自交代具體情況。
年宵「杞子堂」計劃受影響粉絲互動成疑
原本Kylie C.計劃在年宵設立「杞子堂」攤位，以中藥百子櫃做設計，更表示會為粉絲診斷疑難雜症，親自為大家「執藥」。阿小透露這個年宵主題的靈感來自之前Kylie生日與大埔火災日子接近，當時的慶生活動都停了，所以今次年宵活動希望與支持的粉絲有更多互動。她解釋「會似身心靈既互動遊戲咁，去購物一啲年宵攤位物品，同時同kylie可以一齊傾偈、一齊玩。」不過隨著Kylie C.突然停工，這個精心策劃的年宵活動能否如期舉行，現在成為一大疑問。
網民關心留言湧現祝福早日康復
消息傳出後，不少網民在社交平台留言關心Kylie C.的身體狀況。有粉絲留言「身體最重要，好好休息」、「支持妳，等妳回來」，亦有網民表示「希望不是嚴重問題，早日康復」。從網紅轉型歌手的Kylie C.去年推出處女作《只得一半》獲得不錯反應，正值事業發展關鍵時刻卻遇上健康問題，令人為她的前路擔心。不過相信在粉絲和朋友的支持下，她定能早日戰勝病魔，重新站在舞台上與大家見面。