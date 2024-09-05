颱風摩羯丨Kylie C.「WFH打扮」騷澎湃上圍 網民直呼「誇張」
鄭杞瑤「WFH打扮」騷澎湃上圍 網民直呼「誇張」
影片中，鄭杞瑤一身類似「WFH打扮」，穿着簡單短Tee和緊身短褲，已經夠突出！皆因佢嘅好身材先係重點，加上現時颱風摩羯襲港，天文台將於下午 6 時 20 分發出八號信號，網民對呢個「WFH打扮」相當滿意：「誇張到」「袁嘉敏2.0」「有咗呢對好拍檔」「邊有人會睇件產品」
Kylie C.鄭杞瑤Deep V禮服極「突出」
Kylie C.在社交平台分享了與得獎球員及獎盃的合照，雖然意在恭喜一眾得獎者，不過網民的焦點就落咗喺Kylie C.的大Deep V禮服上。Kylie C.的禮服可謂超有睇頭，Deev V的設計大方騷超深事業線，無論係側身定係企喺獎盃後，都遮掩唔到Kylie C.超澎湃的上圍！
Kylie C.鄭杞瑤獲網民連環激讚
Kylie C.超搶fo的禮服除咗視覺效果十足外，仲獲大批網民連環激讚：「最鍾意咁大…方嘅人」、「呢件禮服真係揀得好好」、「大過獎盃都算，咁睇就嚟大過個頭！」、「真係搶鏡到會自動望過去」、「繼上次大球場後又有一套超正嘅衫」齊齊對Kylie C.的福利表示十分滿意！
Kylie C.新年密密做到病兼喪咳惹粉絲擔憂 急曬超Fit身形報平安
現年27歲的網紅Kylie C.鄭杞瑤在今個農曆新年除了做足球主播大出「峰」頭外，仲做埋馬場娛樂新聞主播，曝光率仲多過唔少女星，但密密做到冇停手卻搞到她忽然病倒，令粉絲都勁擔心！
Kylie C.鄭杞瑤 新年病倒兼喪咳
Kylie C.近日在社交網透露因為連續幾日唔夠瞓，而引致身體不適，仲咳足全晚，似乎病得好嚴重，在限時動態中她更叫大家為她致電「911」（求救電話），令一眾粉絲都勁擔心！
曬低胸自拍「報平安」
直到日前Kylie C.再上載了一張身著低胸Bra Top配運動短褲的自拍照來報平安，相中她雖然略有消瘦，但上圍依然澎湃，令不少粉絲都表示放心晒。
叮囑大家好好保護自己：最近10個有8個朋友都病咗
其後Kylie C.更發文透露自己最新狀況：「努力回復最佳狀態中！最近10個有8個朋友都病咗，大家要好好保護自己。多謝大家關心，好返好多，只係最近有啲疲倦，等陣返屋企瞓返半日先。」
現場採訪賀歲盃Big爆搶Fo
早前Kylie C.為NowTV擔任足球主播，去主持賀歲盃足球賽的直播節目，負責現場採訪觀眾和球員，節目中其Big爆的衣著極速引起網民熱討，直呼「好波」！
鄧月平與Kylie C.的火辣訪談
賽事進行中，Kylie C.不僅訪問了球員和教練，更找到了近月來勤練足球技巧的鄧月平進行了一場精彩的場邊訪談。即使穿著樽領衣服，Kylie C.玲瓏浮凸的身形依然成為了焦點。
網民關注點：Kylie C.的「好波」
在賽事的中場休息時，Kylie C.穿著緊身紅色衣服在觀眾台中捕捉到了鄧月平和她的友人。然而，網民的目光似乎更多地集中在Kylie C.的身上，她那緊身衣服加上鏡頭的特殊角度，讓網民紛紛讚嘆她「好波」，甚至有人稱她為「香港隊最有價值球員」。
Kylie C.的足球情懷
身為一名忠實的阿仙奴球迷，Kylie C.不僅在社交平台上熱情分享足球話題，更曾遠赴卡塔爾觀看亞洲盃，親自為香港隊加油。她目前也是NowTV《絲打講英超》節目的主持之一，用她的專業和熱情，為球迷們帶來最新鮮的足球資訊。
多才多藝的Kylie C.
Kylie C.的才華不僅限於足球領域，她在《2021亞洲模特盛典香港賽區暨ACE演藝大獎》中一舉奪得演藝亞軍及「Face of Hong Kong」模特兒冠軍，並在多個綜藝節目中大放異彩。她的火辣身材更是讓她在《尾二一屆口罩小姐選舉》中被ERROR改名為「Triple May」。
運動愛好者的福利分享
作為一名運動愛好者，Kylie C.擁有36E的驕人上圍和小蠻腰，她也經常在IG上分享運動成果，大派福利，讓粉絲們大飽眼福。
風雨中的燦爛笑容
去年香港遭遇長達16小時的黑雨，造成全港多處水浸和交通癱瘓。在新聞報道中，一位女子被困車內，最終由消防員救出，她的燦爛笑容在網上瘋傳。雖然有人猜測那位女子是Kylie C.，但她隨後在IG限時動態中澄清了這一誤會。
「學霸甜心」的多語言才能
Kylie C.不僅外表亮麗，她還是一位「學霸甜心」，擁有自閉兒童行為治療師的身份。她曾攻讀犯罪心理學，並精通多國語言，包括日文、德文、韓文和西班牙文等。