颱風摩羯丨Kylie C.「WFH打扮」騷澎湃上圍 網民直呼「誇張」

現年27歲的網紅Kylie C.（鄭杞瑤），因今年農曆新年在大球場做足球主播出晒「峰」頭而備受關注，擁有超出眾身材的Kylie C.派福利亦十分大方，火速成為網民心目中的新一代性感女神！日前（01/9）Kylie C.晒出一條介紹桌椅短片，一身「WFH打扮」非常出色，其澎湃上圍令網民更以「誇張」嚟形容！

