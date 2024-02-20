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Kylie C.新年密密做到病兼喪咳惹粉絲擔憂 急曬超Fit身形報平安

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現年27歲的網紅Kylie C.鄭杞瑤在今個農曆新年除了做足球主播大出「峰」頭外，仲做埋馬場娛樂新聞主播，曝光率仲多過唔少女星，但密密做到冇停手卻搞到她忽然病倒，令粉絲都勁擔心！

Kylie C.鄭杞瑤 新年病倒兼喪咳

Kylie C.近日在社交網透露因為連續幾日唔夠瞓，而引致身體不適，仲咳足全晚，似乎病得好嚴重，在限時動態中她更叫大家為她致電「911」（求救電話），令一眾粉絲都勁擔心！

新年 Kylie C.近日在社交網透露病況，話自己已經有連續幾日唔夠瞓。
Kylie C.近日在社交網透露病況，話自己已經有連續幾日唔夠瞓。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie 新年 又大呻終於瞓返夠少少，但係就咳足全晚。
又大呻終於瞓返夠少少，但係就咳足全晚。（圖片來源：IG@ckykylie）
新年 原來除了為NowTV擔任足球主播，Kylie C.又有份為馬會主持《賽馬娛樂新聞》。
原來除了為NowTV擔任足球主播，Kylie C.又有份孖住周吉佩為馬會主持《賽馬娛樂新聞》。（圖片來源：《賽馬娛樂新聞》截圖）
新年 Kylie C.都有大曬自己在今個月穿著Big爆紅衫開工的工作照，未夠一個鐘已吸到數千個Like，有網民更勁讚「呢個新年檔期最紅係你」。
Kylie C.都有大曬自己在今個月穿著Big爆紅衫開工的工作照，未夠一個鐘已吸到數千個Like，有網民更勁讚「呢個新年檔期最紅係你」。（圖片來源：IG@ckykylie）

曬低胸自拍「報平安」

直到日前Kylie C.再上載了一張身著低胸Bra Top配運動短褲的自拍照來報平安，相中她雖然略有消瘦，但上圍依然澎湃，令不少粉絲都表示放心晒。

新年 為免粉絲擔心，Kylie C.上載了一張做運動後的自拍照來報平安。
為免粉絲擔心，Kylie C.上載了一張做運動後的自拍照來報平安。（圖片來源：IG@ckykylie）

叮囑大家好好保護自己：最近10個有8個朋友都病咗

其後Kylie C.更發文透露自己最新狀況：「努力回復最佳狀態中！最近10個有8個朋友都病咗，大家要好好保護自己。多謝大家關心，好返好多，只係最近有啲疲倦，等陣返屋企瞓返半日先。」

新年 Kylie C.更親自發文透露自己正「努力回復最佳狀態中」。
Kylie C.更親自發文透露自己正「努力回復最佳狀態中」。（圖片來源：IG@ckykylie）
新年 病咗都不忘做運動，難怪Kylie C.身形Fit到漏！
病咗都不忘做運動，難怪Kylie C.身形Fit到漏！（圖片來源：IG@ckykylie）

現場採訪賀歲盃Big爆搶Fo

早前Kylie C.為NowTV擔任足球主播，去主持賀歲盃足球賽的直播節目，負責現場採訪觀眾和球員，節目中其Big爆的衣著極速引起網民熱討，直呼「好波」！

新年 賀歲盃 Kylie C.開心大騷工作證。
Kylie C.開心大騷工作證。（圖片來源：IG@ckykylie）
新年 賀歲盃 Kylie C.亦有訪問在場球員。
Kylie C.亦有訪問在場球員。（圖片來源：NowTV截圖）

鄧月平與Kylie C.的火辣訪談

賽事進行中，Kylie C.不僅訪問了球員和教練，更找到了近月來勤練足球技巧的鄧月平進行了一場精彩的場邊訪談。即使穿著樽領衣服，Kylie C.玲瓏浮凸的身形依然成為了焦點。

新年 賀歲盃 Kylie C.訪問與友人一同入場睇波的鄧月平。
Kylie C.訪問與友人一同入場睇波的鄧月平。（圖片來源：NowTV截圖）
新年 賀歲盃 網民直指Kylie C.將同場的鄧月平完全比下去。
網民直指Kylie C.將同場的鄧月平完全比下去。（圖片來源：NowTV截圖）

網民關注點：Kylie C.的「好波」

在賽事的中場休息時，Kylie C.穿著緊身紅色衣服在觀眾台中捕捉到了鄧月平和她的友人。然而，網民的目光似乎更多地集中在Kylie C.的身上，她那緊身衣服加上鏡頭的特殊角度，讓網民紛紛讚嘆她「好波」，甚至有人稱她為「香港隊最有價值球員」。

新年 賀歲盃 側影的鏡頭中，Kylie C.身形勁澎湃，引來網民大讚她「好波」。
側影的鏡頭中，Kylie C.身形勁澎湃，引來網民大讚她「好波」。（圖片來源：NowTV截圖）

Kylie C.的足球情懷

身為一名忠實的阿仙奴球迷，Kylie C.不僅在社交平台上熱情分享足球話題，更曾遠赴卡塔爾觀看亞洲盃，親自為香港隊加油。她目前也是NowTV《絲打講英超》節目的主持之一，用她的專業和熱情，為球迷們帶來最新鮮的足球資訊。

新年 賀歲盃 雖然件衫樽到上頸，但緊身的質料盡顯Kylie C.的Big爆身形。
雖然件衫樽到上頸，但緊身的質料盡顯Kylie C.的Big爆身形。（圖片來源：[email protected]
新年 賀歲盃 有網民更稱讚Kylie C.是「香港隊最有價值球員」！
有網民更稱讚Kylie C.是「香港隊最有價值球員」！（圖片來源：[email protected]

多才多藝的Kylie C.

Kylie C.的才華不僅限於足球領域，她在《2021亞洲模特盛典香港賽區暨ACE演藝大獎》中一舉奪得演藝亞軍及「Face of Hong Kong」模特兒冠軍，並在多個綜藝節目中大放異彩。她的火辣身材更是讓她在《尾二一屆口罩小姐選舉》中被ERROR改名為「Triple May」。

新年 賀歲盃 Kylie C.曾化身「Triple May」參加ViuTV《尾二一屆口罩小姐》選舉，並打入總決賽。
Kylie C.曾化身「Triple May」參加ViuTV《尾二一屆口罩小姐》選舉，並打入總決賽。（圖片來源：ViuTV）
Kylie 新年 賀歲盃 尾二一屆口罩小姐
「Triple May」意思係仲勁過「Double May」。（圖片來源：ViuTV）
新年 賀歲盃 尾二一屆口罩小姐 045號Kylie C表演足球旁述獲大讚成功入圍。
面試時Kylie C已表演足球旁述，成功入圍。（圖片來源：ViuTV）

運動愛好者的福利分享

作為一名運動愛好者，Kylie C.擁有36E的驕人上圍和小蠻腰，她也經常在IG上分享運動成果，大派福利，讓粉絲們大飽眼福。

新年 賀歲盃 Kylie C 鄭杞瑤有「翻版袁嘉敏」之稱，泳衣玩水上遊戲啱晒佢！
Kylie曾拍攝ViuTV《水著考有Feel》。（圖片來源：ViuTV）
新年 賀歲盃 Kylie C 觀眾表示真係「巧有Feel」！
觀眾表示真係「巧有Feel」！（圖片來源：ViuTV）
新年 賀歲盃 Kylie C.
Kylie又曾客串「熊仔頭」YouTube頻道的「拍一日拖」短片，一出場便成功電暈「藍仔頭」！（圖片來源：YouTube@FHProductionHK）

風雨中的燦爛笑容

去年香港遭遇長達16小時的黑雨，造成全港多處水浸和交通癱瘓。在新聞報道中，一位女子被困車內，最終由消防員救出，她的燦爛笑容在網上瘋傳。雖然有人猜測那位女子是Kylie C.，但她隨後在IG限時動態中澄清了這一誤會。

Kylie 新年 賀歲盃 愛回家 女乘客都笑得好開心。
去年9月初，因為黑色暴雨令多區出現水浸境況，一名被困女乘客獲消防員勇救後，全程high爆笑到合不攏嘴，引起網民廣泛討論。（圖片來源：有線電視截圖）
Kylie 新年 賀歲盃 愛回家 事後，鄭杞瑤亦在IG story報平安，澄清唔係當事人，叫大家放心！
有網民指該名女乘客同咪神網紅Kylie C.鄭杞瑤撞樣，事後Kylie C.在IG story報平安，澄清唔係當事人，叫大家放心！（圖片來源：IG@ckykylie）

「學霸甜心」的多語言才能

Kylie C.不僅外表亮麗，她還是一位「學霸甜心」，擁有自閉兒童行為治療師的身份。她曾攻讀犯罪心理學，並精通多國語言，包括日文、德文、韓文和西班牙文等。

新年 賀歲盃 愛回家 Kylie C.今年25歲，有「翻版袁嘉敏」之稱。
Kylie C.今年27歲，有「翻版袁嘉敏」之稱。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie 新年 賀歲盃 鄭杞瑤又稱「杞子」。
鄭杞瑤又稱「杞子」。（圖片來源： IG＠ckykylie）
新年 賀歲盃 Kylie C.一向是阿仙奴球迷，目前也是NowTV《絲打講英超》節目的主持之一。
Kylie C.一向是阿仙奴球迷，目前也是NowTV《絲打講英超》節目的主持之一。（圖片來源：IG@ckykylie）
新年 賀歲盃 尾二一屆口罩小姐 Kylie C.
現時Kylie C. 的IG有超過18萬Followers。（圖片來源： IG＠ckykylie）
新年 賀歲盃 Kylie C.
Kylie C.原來是學霸，在大學時修讀犯罪心理學。（圖片來源：IG@ckykylie）
新年 賀歲盃 Kylie C.
Kylie C.曾參加Ace Talent演藝模特兒大賽攞咗演藝亞軍同Face of Hong Kong模特兒冠軍。（圖片來源：IG@ckykylie）
新年 賀歲盃 Kylie C.
Kylie C.更精通多國語言。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie 新年 賀歲盃 愛回家
（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie 新年 賀歲盃 愛回家
（圖片來源：IG@ckykylie）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@ckykylie、《賽馬娛樂新聞》截圖

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