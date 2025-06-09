Kylie.C突全數清空IG福利相疑轉型 連曬3新相宣布從零開始

有「足球女神」之稱的鄭杞瑤（Kylie C.）以驕人身材和性感形象聞名，長期以來是社交平台焦點。不過Kylie C.近日突然清空IG上所有性感照片，儘保留幾張密實打扮嘅照片，引發外界猜測。日前Kylie C.就發布最新帖文，並宣布將會從零開始……