Kylie.C突全數清空IG福利相疑轉型 連曬3新相宣布從零開始
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有「足球女神」之稱的鄭杞瑤（Kylie C.）以驕人身材和性感形象聞名，長期以來是社交平台焦點。不過Kylie C.近日突然清空IG上所有性感照片，儘保留幾張密實打扮嘅照片，引發外界猜測。日前Kylie C.就發布最新帖文，並宣布將會從零開始……
Kylie.C突清空IG福利相
Kylie.C最近突然將社交平台上嘅福利照全數刪走，僅留低6張打扮密實嘅舊照。對於Kylie.C一改往日風格突然收起性感，隨即就引來唔少網民關注，有網民更猜測Kylie.C「封胸」嘅舉動係唔係有新搞作：「是為轉型做準備嗎？」、「睇嚟又有新動向喎」、「點解咁突然剷曬舊post ?」等。
Kylie.C宣布從零開始做歌手
Kylie.C近日上載3張風格相同嘅照片，不過就十分口密，只表示：「2025可以實現願望，感謝我能遇上這個夢幻的旅程」。直至昨日（8日），Kylie.C在社交平台發文宣布將發布第一首歌曲：「路是人行出來的，從零開始，慢慢行向這條全新的路程」、「即將發佈，我的第一首 單曲，20250619」，引來唔少網民留言祝賀。
Kylie.C 豪派七彩泳裝震撼福利 換衫遊戲網民落力喪讚！
「足球女神」Kylie C.（鄭杞瑤）身材向來出眾，而擁有震撼級身形嘅Kylie C.仲十分大方，經常在社交平台發放福利益fans！日前（13日）Kylie C.就在社交平台上載一段新片，片中佢仲以七彩泳裝上陣，大玩換裝遊戲，引來超多網民喪like！
Kylie C.鄭杞瑤七彩泳裝派福利
Kylie C.日前在社交平台大派福利，以七彩泳裝連環出鏡，大玩換裝遊戲！片中Kylie C.仲擺出多個pose示人，狂騷超傲人身材。雖然Kylie C.係介紹緊身上嘅泳衣，但超長事業線就已經搶曬fo，真係無論係正面定側面都咁有睇頭！
網民喪讚福利「世界級」
Kylie C.嘅福利新片一出，就火速引起唔少網民畀like，兼留言喪讚：「真係好強勁」、「睇你啲post真係好痛苦，冇10次都停唔到手」、「今次真係誰『乳』爭鋒」、「不停Loop，有啲位要停好耐」、「條片咁長㗎？睇咗成2個鐘！」
撰文：東方新地圖片來源：ig@ckykylie資料或影片來源：原文刊於新假期