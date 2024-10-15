Kylie C.狂換7色比堅尼大玩泳衣騷 網民投訴冇呢隻色
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Kylie C.（鄭杞瑤）以Big爆造型成為「足球女神」，近日她分享一段泳衣片，狂騷多達7種顏色的比堅尼，睇到網民狂噴鼻血，但就被投訴獨欠呢隻色？！
「足球女神」Kylie C.鄭杞瑤：添加多點色彩
Kylie C.在片中連換7款比堅尼，包括紫、黃、藍、綠、黑、白及粉紅色，湊齊七色彩虹，並在泳池邊擺出各種性感pose，非常養眼，她在配文中寫道：「添加多點色彩進駐我的人生，大家一起笑吧！」
網民驚嘆：呢條片有無限時長
有網民驚訝表示：「睇咗十幾次條片，竟然冇紅色！」更有網民搞笑指：「條片播咗兩個鐘都未完」、「唔好意思，我係咪loop左十分鐘」、「點解條片好似播極都未完」、「呢條片有無限時長」、「大癲呀」、「你究竟買咗幾多件泳衣」、「流哂鼻血」、「非常震撼」等。
Kylie C.火紅泳衣騷世界級身材
Kylie C.早前曾在社交平台晒出多張到水上樂園玩的新相，相中Kylie C.以一身火紅泳衣出鏡，大騷世界級身材以及長腿！Kylie C.仲超大方派埋白滑美背福利，側身出鏡時澎湃上圍更係擋都擋唔住，360度狂騷身材十分搶fo！
大球場採訪賀歲盃Big爆搶Fo
早前Kylie C.為NowTV擔任足球主播，去主持賀歲盃足球賽的直播節目，負責現場採訪觀眾和球員，節目中其Big爆的紅色緊身上衣亦極速引起網民熱討，直呼「好波」！
撰文：東方新地圖片來源：IG@ckykylie