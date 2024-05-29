kyliec 鄭杞瑤

Kylie C.超Deep V賣大包騷「震撼cup」上圍 「大過獎盃」合照極搶fo

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現年27歲的網紅Kylie C.（鄭杞瑤），因今年農曆新年在大球場做足球主播出晒「峰」頭而備受關注，擁有超出眾身材的Kylie C.派福利亦十分大方，火速成為網民心目中的新一代性感女神！日前（29日）Kylie C.出席了足總會舉辦的頒獎禮，今次Kylie C.繼續大出「峰」頭，令不少網民都激讚「根本睇唔到個獎盃」……

Kylie C.鄭杞瑤Deep V禮服極「突出」

Kylie C.在社交平台分享了與得獎球員及獎盃的合照，雖然意在恭喜一眾得獎者，不過網民的焦點就落咗喺Kylie C.的大Deep V禮服上。Kylie C.的禮服可謂超有睇頭，Deev V的設計大方騷超深事業線，無論係側身定係企喺獎盃後，都遮掩唔到Kylie C.超澎湃的上圍！

kyliec 鄭杞瑤 Kylie C.日前出席足總會舉辦的頒獎禮。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.日前出席足總會舉辦的頒獎禮。（圖片來源：IG@ckykylie）
kyliec 鄭杞瑤 Kylie C.同球員合照時被指「心口大過獎盃」。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.同球員合照時被指「心口大過獎盃」。（圖片來源：IG@ckykylie）

Kylie C.鄭杞瑤獲網民連環激讚

Kylie C.超搶fo的禮服除咗視覺效果十足外，仲獲大批網民連環激讚：「最鍾意咁大…方嘅人」、「呢件禮服真係揀得好好」、「大過獎盃都算，咁睇就嚟大過個頭！」、「真係搶鏡到會自動望過去」、「繼上次大球場後又有一套超正嘅衫」齊齊對Kylie C.的福利表示十分滿意！

kyliec 鄭杞瑤 Kylie C.在現場不斷被打卡。（圖片來源：IG@laushunman）
Kylie C.在現場不斷被打卡。（圖片來源：IG@laushunman）
kyliec 鄭杞瑤 與Kylie C.同場的仲有潘杰寧。（圖片來源：IG@tommychow829）
與Kylie C.同場的仲有潘杰寧。（圖片來源：IG@tommychow829）

Kylie C.新年密密做到病兼喪咳惹粉絲擔憂 急曬超Fit身形報平安

現年27歲的網紅Kylie C.鄭杞瑤在今個農曆新年除了做足球主播大出「峰」頭外，仲做埋馬場娛樂新聞主播，曝光率仲多過唔少女星，但密密做到冇停手卻搞到她忽然病倒，令粉絲都勁擔心！

Kylie C.鄭杞瑤 新年病倒兼喪咳

Kylie C.近日在社交網透露因為連續幾日唔夠瞓，而引致身體不適，仲咳足全晚，似乎病得好嚴重，在限時動態中她更叫大家為她致電「911」（求救電話），令一眾粉絲都勁擔心！

kyliec 鄭杞瑤 Kylie C.近日在社交網透露病況，話自己已經有連續幾日唔夠瞓。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.近日在社交網透露病況，話自己已經有連續幾日唔夠瞓。（圖片來源：IG@ckykylie）
kyliec 鄭杞瑤 又大呻終於瞓返夠少少，但係就咳足全晚。（圖片來源：IG@ckykylie）
又大呻終於瞓返夠少少，但係就咳足全晚。（圖片來源：IG@ckykylie）
kyliec 鄭杞瑤 原來除了為NowTV擔任足球主播，Kylie C.又有份孖住周吉佩為馬會主持《賽馬娛樂新聞》。（圖片來源：《賽馬娛樂新聞》截圖）
原來除了為NowTV擔任足球主播，Kylie C.又有份孖住周吉佩為馬會主持《賽馬娛樂新聞》。（圖片來源：《賽馬娛樂新聞》截圖）
kyliec 鄭杞瑤 Kylie C.都有大曬自己在今個月穿著Big爆紅衫開工的工作照，未夠一個鐘已吸到數千個Like，有網民更勁讚「呢個新年檔期最紅係你」。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.都有大曬自己在今個月穿著Big爆紅衫開工的工作照，未夠一個鐘已吸到數千個Like，有網民更勁讚「呢個新年檔期最紅係你」。（圖片來源：IG@ckykylie）

曬低胸自拍「報平安」

直到日前Kylie C.再上載了一張身著低胸Bra Top配運動短褲的自拍照來報平安，相中她雖然略有消瘦，但上圍依然澎湃，令不少粉絲都表示放心晒。

kyliec 鄭杞瑤 為免粉絲擔心，Kylie C.上載了一張做運動後的自拍照來報平安。（圖片來源：IG@ckykylie）
為免粉絲擔心，Kylie C.上載了一張做運動後的自拍照來報平安。（圖片來源：IG@ckykylie）

叮囑大家好好保護自己：最近10個有8個朋友都病咗

其後Kylie C.更發文透露自己最新狀況：「努力回復最佳狀態中！最近10個有8個朋友都病咗，大家要好好保護自己。多謝大家關心，好返好多，只係最近有啲疲倦，等陣返屋企瞓返半日先。」

kyliec 鄭杞瑤 Kylie C.更親自發文透露自己正「努力回復最佳狀態中」。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.更親自發文透露自己正「努力回復最佳狀態中」。（圖片來源：IG@ckykylie）
kyliec 鄭杞瑤 病咗都不忘做運動，難怪Kylie C.身形Fit到漏！（圖片來源：IG@ckykylie）
病咗都不忘做運動，難怪Kylie C.身形Fit到漏！（圖片來源：IG@ckykylie）

現場採訪賀歲盃Big爆搶Fo

早前Kylie C.為NowTV擔任足球主播，去主持賀歲盃足球賽的直播節目，負責現場採訪觀眾和球員，節目中其Big爆的衣著極速引起網民熱討，直呼「好波」！

kyliec 鄭杞瑤 Kylie C.開心大騷工作證。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.開心大騷工作證。（圖片來源：IG@ckykylie）
kyliec 鄭杞瑤 Kylie C.亦有訪問在場球員。（圖片來源：NowTV截圖）
Kylie C.亦有訪問在場球員。（圖片來源：NowTV截圖）

鄧月平與Kylie C.的火辣訪談

賽事進行中，Kylie C.不僅訪問了球員和教練，更找到了近月來勤練足球技巧的鄧月平進行了一場精彩的場邊訪談。即使穿著樽領衣服，Kylie C.玲瓏浮凸的身形依然成為了焦點。

kyliec 鄭杞瑤 Kylie C.訪問與友人一同入場睇波的鄧月平。（圖片來源：NowTV截圖）
Kylie C.訪問與友人一同入場睇波的鄧月平。（圖片來源：NowTV截圖）
kyliec 鄭杞瑤 網民直指Kylie C.將同場的鄧月平完全比下去。（圖片來源：NowTV截圖）
網民直指Kylie C.將同場的鄧月平完全比下去。（圖片來源：NowTV截圖）

網民關注點：Kylie C.的「好波」

在賽事的中場休息時，Kylie C.穿著緊身紅色衣服在觀眾台中捕捉到了鄧月平和她的友人。然而，網民的目光似乎更多地集中在Kylie C.的身上，她那緊身衣服加上鏡頭的特殊角度，讓網民紛紛讚嘆她「好波」，甚至有人稱她為「香港隊最有價值球員」。

kyliec 鄭杞瑤 側影的鏡頭中，Kylie C.身形勁澎湃，引來網民大讚她「好波」。（圖片來源：NowTV截圖）
側影的鏡頭中，Kylie C.身形勁澎湃，引來網民大讚她「好波」。（圖片來源：NowTV截圖）

Kylie C.的足球情懷

身為一名忠實的阿仙奴球迷，Kylie C.不僅在社交平台上熱情分享足球話題，更曾遠赴卡塔爾觀看亞洲盃，親自為香港隊加油。她目前也是NowTV《絲打講英超》節目的主持之一，用她的專業和熱情，為球迷們帶來最新鮮的足球資訊。

kyliec 鄭杞瑤 雖然件衫樽到上頸，但緊身的質料盡顯Kylie C.的Big爆身形。（圖片來源：IG@nowsports.hk）
雖然件衫樽到上頸，但緊身的質料盡顯Kylie C.的Big爆身形。（圖片來源：[email protected]
kyliec 鄭杞瑤 有網民更稱讚Kylie C.是「香港隊最有價值球員」！（圖片來源：IG@nowsports.hk）
有網民更稱讚Kylie C.是「香港隊最有價值球員」！（圖片來源：[email protected]

多才多藝的Kylie C.

Kylie C.的才華不僅限於足球領域，她在《2021亞洲模特盛典香港賽區暨ACE演藝大獎》中一舉奪得演藝亞軍及「Face of Hong Kong」模特兒冠軍，並在多個綜藝節目中大放異彩。她的火辣身材更是讓她在《尾二一屆口罩小姐選舉》中被ERROR改名為「Triple May」。

kyliec 鄭杞瑤 Kylie C.曾化身「Triple May」參加ViuTV《尾二一屆口罩小姐》選舉，並打入總決賽。（圖片來源：ViuTV）
Kylie C.曾化身「Triple May」參加ViuTV《尾二一屆口罩小姐》選舉，並打入總決賽。（圖片來源：ViuTV）
kyliec 鄭杞瑤 「Triple May」意思係仲勁過「Double May」。（圖片來源：ViuTV）
「Triple May」意思係仲勁過「Double May」。（圖片來源：ViuTV）
kyliec 鄭杞瑤 面試時Kylie C已表演足球旁述，成功入圍。（圖片來源：ViuTV）
面試時Kylie C已表演足球旁述，成功入圍。（圖片來源：ViuTV）

運動愛好者的福利分享

作為一名運動愛好者，Kylie C.擁有36E的驕人上圍和小蠻腰，她也經常在IG上分享運動成果，大派福利，讓粉絲們大飽眼福。

kyliec 鄭杞瑤 Kylie曾拍攝ViuTV《水著考有Feel》。（圖片來源：ViuTV）
Kylie曾拍攝ViuTV《水著考有Feel》。（圖片來源：ViuTV）
kyliec 鄭杞瑤 觀眾表示真係「巧有Feel」！（圖片來源：ViuTV）
觀眾表示真係「巧有Feel」！（圖片來源：ViuTV）
kyliec 鄭杞瑤 Kylie又曾客串「熊仔頭」YouTube頻道的「拍一日拖」短片，一出場便成功電暈「藍仔頭」！（圖片來源：YouTube@FHProductionHK）
Kylie又曾客串「熊仔頭」YouTube頻道的「拍一日拖」短片，一出場便成功電暈「藍仔頭」！（圖片來源：YouTube@FHProductionHK）

風雨中的燦爛笑容

去年香港遭遇長達16小時的黑雨，造成全港多處水浸和交通癱瘓。在新聞報道中，一位女子被困車內，最終由消防員救出，她的燦爛笑容在網上瘋傳。雖然有人猜測那位女子是Kylie C.，但她隨後在IG限時動態中澄清了這一誤會。

kyliec 鄭杞瑤 去年9月初，因為黑色暴雨令多區出現水浸境況，一名被困女乘客獲消防員勇救後，全程high爆笑到合不攏嘴，引起網民廣泛討論。（圖片來源：有線電視截圖）
去年9月初，因為黑色暴雨令多區出現水浸境況，一名被困女乘客獲消防員勇救後，全程high爆笑到合不攏嘴，引起網民廣泛討論。（圖片來源：有線電視截圖）
kyliec 鄭杞瑤 有網民指該名女乘客同咪神網紅Kylie C.鄭杞瑤撞樣，事後Kylie C.在IG story報平安，澄清唔係當事人，叫大家放心！（圖片來源：IG@ckykylie）
有網民指該名女乘客同咪神網紅Kylie C.鄭杞瑤撞樣，事後Kylie C.在IG story報平安，澄清唔係當事人，叫大家放心！（圖片來源：IG@ckykylie）

「學霸甜心」的多語言才能

Kylie C.不僅外表亮麗，她還是一位「學霸甜心」，擁有自閉兒童行為治療師的身份。她曾攻讀犯罪心理學，並精通多國語言，包括日文、德文、韓文和西班牙文等。

kyliec 鄭杞瑤 Kylie C.今年27歲，有「翻版袁嘉敏」之稱。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.今年27歲，有「翻版袁嘉敏」之稱。（圖片來源：IG@ckykylie）
kyliec 鄭杞瑤 鄭杞瑤又稱「杞子」。（圖片來源： IG＠ckykylie）
鄭杞瑤又稱「杞子」。（圖片來源： IG＠ckykylie）
kyliec 鄭杞瑤 Kylie C.一向是阿仙奴球迷，目前也是NowTV《絲打講英超》節目的主持之一。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.一向是阿仙奴球迷，目前也是NowTV《絲打講英超》節目的主持之一。（圖片來源：IG@ckykylie）
kyliec 鄭杞瑤 現時Kylie C. 的IG有超過18萬Followers。（圖片來源： IG＠ckykylie）
現時Kylie C. 的IG有超過18萬Followers。（圖片來源： IG＠ckykylie）
kyliec 鄭杞瑤 Kylie C.原來是學霸，在大學時修讀犯罪心理學。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.原來是學霸，在大學時修讀犯罪心理學。（圖片來源：IG@ckykylie）
kyliec 鄭杞瑤 Kylie C.曾參加Ace Talent演藝模特兒大賽攞咗演藝亞軍同Face of Hong Kong模特兒冠軍。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.曾參加Ace Talent演藝模特兒大賽攞咗演藝亞軍同Face of Hong Kong模特兒冠軍。（圖片來源：IG@ckykylie）
kyliec 鄭杞瑤 Kylie C.更精通多國語言。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.更精通多國語言。（圖片來源：IG@ckykylie）
kyliec 鄭杞瑤 （圖片來源：IG@ckykylie）
（圖片來源：IG@ckykylie）
kyliec 鄭杞瑤 （圖片來源：IG@ckykylie）
（圖片來源：IG@ckykylie）

撰文：東方新地圖片來源：IG@ckykylie、IG@laushunman、IG@tommychow829

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