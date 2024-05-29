Kylie C.超Deep V賣大包騷「震撼cup」上圍 「大過獎盃」合照極搶fo

現年27歲的網紅Kylie C.（鄭杞瑤），因今年農曆新年在大球場做足球主播出晒「峰」頭而備受關注，擁有超出眾身材的Kylie C.派福利亦十分大方，火速成為網民心目中的新一代性感女神！日前（29日）Kylie C.出席了足總會舉辦的頒獎禮，今次Kylie C.繼續大出「峰」頭，令不少網民都激讚「根本睇唔到個獎盃」……

