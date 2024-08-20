Kylie C.水上樂園騷世界級身材 1部位出鏡竟被指心廣體胖

現年27歲的網紅Kylie C.（鄭杞瑤），今年過年時在大球場做足球主播因震撼身材火速爆紅，而Kylie C.平日的作風亦相當大方，更會經常在社交平台大派福利！Kylie C.日前（19日）就趁住炎夏去水上樂園玩，仲趁機送上世界級福利，不過今次照舊big爆出鏡的Kylie C.就被網民指心廣體胖咗唔少……

