Kylie C.水上樂園騷世界級身材 1部位出鏡竟被指心廣體胖
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現年27歲的網紅Kylie C.（鄭杞瑤），今年過年時在大球場做足球主播因震撼身材火速爆紅，而Kylie C.平日的作風亦相當大方，更會經常在社交平台大派福利！Kylie C.日前（19日）就趁住炎夏去水上樂園玩，仲趁機送上世界級福利，不過今次照舊big爆出鏡的Kylie C.就被網民指心廣體胖咗唔少……
Kylie C.火紅泳衣騷世界級身材
Kylie C.日前在社交平台晒出多張到水上樂園玩的新相，相中Kylie C.以一身火紅泳衣出鏡，大騷世界級身材以及長腿！Kylie C.仲超大方派埋白滑美背福利，側身出鏡時澎湃上圍更係擋都擋唔住，360度狂騷身材十分搶fo！
網民齊指心廣體胖唔少
但係Kylie C.今次的福利就唔似往常咁獲網民一面倒的激讚，反而有唔少人都表示Kylie C.心廣體胖咗好多：「嘩！！嚴重犯規！紅牌出場！」「天氣再熱都唔夠你辣」「福利照樣咁大」「明顯肥咗好多」「呢張都幾有肉地」「個背真係呃唔到人」不過亦有網民認為Kylie C.顯示的身形十分完美：「有肉好睇」「女仔唔使太瘦啦」
撰文：東方新地圖片來源：ig@ckykylie