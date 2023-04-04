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Law霸女神｜戴祖儀OL造型晒無敵長腿 28歲棄當律師入行做歌手

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TVB新節目《Law霸女神》由森美聯同四位大學法律系畢業的戴祖儀、王嘉慧、魏韵芝、賴彥妤主持，四位靚女主持皆是法律系高材生，戴祖儀是英國萊斯特大學（University of Leicester）法律系畢業，名副其實「真．LAW霸女神」，四位女神除了以OL造型上陣晒無敵長腿外，每集亦會參與解答問題，爭奪「終極LAW霸女神」寶座！

戴祖儀 TVB新節目《Law霸女神》由森美聯同四位大學法律系畢業的戴祖儀、王嘉慧、魏韵芝、賴彥妤主持
TVB新節目《Law霸女神》由森美聯同四位大學法律系畢業的戴祖儀、王嘉慧、魏韵芝、賴彥妤主持（圖片來源：TVB娛樂新聞）
戴祖儀 四位大學法律系畢業的戴祖儀、王嘉慧、魏韵芝、賴彥妤
四位大學法律系畢業的戴祖儀、王嘉慧、魏韵芝、賴彥妤（圖片來源：TVB提供節目截圖）

戴祖儀連環口誤拋錯書包 森美爆笑：要逐你出去！

周四（6日）晚播出的第一集，邀來視帝譚俊彥擔任嘉賓，主題是「家居法例」。其中一條問題「門外攝錄鏡頭拍攝到鄰居出入情況是否違法？」，Joey解答說：「如果係為Mark人哋嘅資料，可能會構成『不誠實意圖使用電腦罪』。」怎料Joey原來拋錯書包，李健志大律師更正說：「應該係『不誠實意圖取用電腦。』」後來李健志大律師講到香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》時，Joey再度失誤將「第486章」講成「第488條」，引來全場大笑，森美見狀即戲言：「LAW霸女神要逐你出去喇！」

戴祖儀
（圖片來源：TVB提供節目截圖）

戴祖儀名牌大學出身 棄當律師入行做歌手

今年28歲的戴祖儀本身也是一名學霸，由中學開始已經入讀傳統名校，大學時期更到英國名牌大學萊斯特大學（University of Leicester）攻讀法律系。戴祖儀於大學畢業後，雖然一度入過律師樓實習，但她發現自己並不適合當律師，最後決定棄當律師，毅然入行當歌手。入行後的她亦得到無綫熱捧，主持、拍劇、唱歌樣樣有得做。

戴祖儀 戴祖儀近年都有keep住上傳美照，大派福利。
戴祖儀近年都有keep住上傳美照，大派福利。（圖片來源：[email protected]

戴祖儀最近在個人頻道上載自己作曲填詞的新歌YOLO《人生只得一次》，網民紛紛留言大讚她作曲填詞又唱得，認為戴祖儀值得更多！

戴祖儀財力驚人 出道2年自送名錶禮物

此外，戴祖儀財力亦非常驚人，不但經常在個人Youtube頻道上傳玩具開箱片，又曾經透露過自己收藏總值過百萬的收藏品，其中包括畫、玩具和模型等。兩年前戴祖儀更曾經上傳過一段Youtube片，片中的她精挑細選自己的出道2週年禮物，最後選中一隻89年生產的ROLEX名錶，非常富貴！

戴祖儀 兩年前戴祖儀更曾經上傳過一段精挑細選自己出道2週年禮物的影片，最後選中一隻89年生產的ROLEX名錶
兩年前戴祖儀更曾經上傳過一段精挑細選自己出道2週年禮物的影片，最後選中一隻89年生產的ROLEX名錶（圖片來源：[email protected]戴祖儀）
戴祖儀 非常富貴
非常富貴（圖片來源：[email protected]戴祖儀）

戴祖儀亦曾分享過買了一款炒價約35萬港元的「ROLEX Day-Date」名錶給自己作聖誕禮物，當時她話：「買到心頭好Yeah！」

戴祖儀晒一億錶海
這隻「ROLEX Day-Date」名錶在1995年出產，和戴祖儀同齡。（圖片來源：戴祖儀IG圖片）

戴祖儀收藏過百件藝術品總值過百萬

戴祖儀曾透露自己收藏了過百件藝術品，總值約100萬，全部都買了保險，包括有畫、figure和玩具，其中最貴重的是一幅價值約60萬的畫，是她在美國旅行時所購買，現在已經升值。

戴祖儀晒一億錶海
戴祖儀不時會展示自己的收藏品。（圖片來源：戴祖儀IG圖片）

戴祖儀獲封「長腿女神」頻頻派福利

戴祖儀於2018年出道，當初出道一年左右就憑《多功能老婆》一劇成功入屋。戴祖儀憑著甜美面孔與一雙長腿，令觀眾留下深刻印象，更被網民封為「長腿女神」。戴祖儀近年都一直keep住於社交平台大派福利，毫不吝惜地上傳40吋長腿美照與網民分享。

戴祖儀 出道一年左右就憑《多功能老婆》一劇成功入屋，當時戴祖儀大曬40吋長腿，被網民封為「長腿女神」。
出道一年左右就憑《多功能老婆》一劇成功入屋，當時戴祖儀大曬40吋長腿，被網民封為「長腿女神」。（圖片來源：TVB《多功能老婆》劇照）
戴祖儀 到沙灘玩都不忘曬腿派福利。
到沙灘玩都不忘曬腿派福利。（圖片來源：[email protected]
戴祖儀 除了長腿之餘，戴祖儀亦常常大曬驕人身形，被指「禾稈冚珍珠」。
除了長腿之餘，戴祖儀亦常常大曬驕人身形，被指「禾稈冚珍珠」。（圖片來源：[email protected]
戴祖儀 身形Fit到爆燈
身形Fit到爆燈（圖片來源：[email protected]

戴祖儀28歲扮學生妹狂舞零違和感

戴祖儀早前演出劇集《青春不要臉》扮演女學生，她在社交網晒出學生造型照，獲網友讚她激似18歲小妹妹，她再在社交網發功，上載與「後生女」黃凱儀（波波）、陳欣茵、杜穎珊及黃紫恩一齊跳舞的片段。

戴祖儀 一開始戴祖儀已經好落力跳。
一開始戴祖儀已經好落力跳。（圖片來源：[email protected] 截圖）

戴祖儀企中間領舞

5人以校服Look上陣，在戴祖儀帶領下，好明顯其餘4個女仔時有甩漏，整體來說都好有隊型，好明顯是受韓國的女團影響，戴祖儀在社交網留言：「半個鐘既（嘅）成品」相信她們是拍攝劇集《青春不要臉》期間抽空拍攝。

戴祖儀 戴祖儀連面部表情都做足，不過其餘4人有少少hea。
戴祖儀連面部表情都做足，不過其餘4人有少少hea。（圖片來源：[email protected] 截圖）
戴祖儀 片段一出，網友紛紛留言讚好，大讚她們可愛。
片段一出，網友紛紛留言讚好，大讚她們可愛。（圖片來源：[email protected] 截圖）
戴祖儀 戴祖儀早前出演劇集《青春不要臉》，頻頻以學生look示人，零違和感。
戴祖儀早前出演劇集《青春不要臉》，頻頻以學生look示人，零違和感。（圖片來源：[email protected]

戴祖儀曾分享孕照 嚇親一眾粉絲

早前戴祖儀在平台分享最近的修身成果，穿上白色吊帶小背心，大晒纖腰還驟眼見到腹肌，但最吸睛都係片段尾所加插「回顧一個月前」 身材做對比，當時令不少網友嚇親，以為她懷孕了。

戴祖儀 戴祖儀自po一個月前的脹爆照，以「肥到有身紀一般」這個形容詞非常之貼切，仲引來勁多粉絲留言。
戴祖儀自po一個月前的脹爆照，以「肥到有身紀一般」這個形容詞非常之貼切，仲引來勁多粉絲留言。 （圖片來源：[email protected]
戴祖儀 摸肚呢下手勢都好似孕婦，難得係戴祖儀自得其樂。
摸肚呢下手勢都好似孕婦，難得係戴祖儀自得其樂。（圖片來源：[email protected]
戴祖儀 剪了清爽短髮、着住白色吊帶小背心露出纖腰嘅戴祖儀，大晒修身成績。
之後密密操，極快瘦返，然後IG大晒修身成績。（圖片來源：[email protected]
戴祖儀 入行之後，戴祖儀有份參加《學是學非》做「是非精」之一。
入行之後，戴祖儀有份參加《學是學非》做「是非精」之一。（圖片來源：[email protected]戴祖儀）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟五月天Twins鄭秀文許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：[email protected]戴祖儀、[email protected]、TVB《多功能老婆》劇照

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