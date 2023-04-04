Law霸女神｜戴祖儀OL造型晒無敵長腿 28歲棄當律師入行做歌手

TVB新節目《Law霸女神》由森美聯同四位大學法律系畢業的戴祖儀、王嘉慧、魏韵芝、賴彥妤主持，四位靚女主持皆是法律系高材生，戴祖儀是英國萊斯特大學（University of Leicester）法律系畢業，名副其實「真．LAW霸女神」，四位女神除了以OL造型上陣晒無敵長腿外，每集亦會參與解答問題，爭奪「終極LAW霸女神」寶座！