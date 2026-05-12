李蘊前夫羅章冠母親節發文暗諷句句有骨火藥味極濃 兩人離婚風波持續發酵
羅章冠母親節貼抱女照自封半個母親開火
羅章冠在IG限時動態貼出一張抱住女兒的照片，並以「#半個母親」、「#母親節快樂」作標籤，長文寫道：「世界往往是這樣，有人會說、經常說，說着說着别人就當真了，洗着洗着就洗白了」，又指「當爹當媽這幾年，辛苦的不是每天全方位的照顧跟付出，是看到每天玩耍的人，抄試卷考高分得意忘形，還到處炫耀理所當然」，最後更表明「往後對一切影響自己心情的人和事說不」，句句有骨，火藥味極濃。
李蘊低調回應強調與前夫並非仇人
面對前夫連番開火，李蘊早前接受訪問時選擇不願多談，僅表示：「每個人有情緒起伏，同埋無指名道姓講唔好去認，我唔會上網攻擊一個人，因為我從來係被攻擊嗰個。」她又強調與前夫「唔係仇人」，指出：「小朋友嘅爸爸媽媽，呢個關係永遠都唔會變，所以都冇得話斷，只係大家搵一個最舒服嘅方式去相處。」李蘊的IG未見貼出與子女慶祝母親節的照片，僅在上月底分享過與大女整芝士蛋糕的短片，並留言表示自己即將「離開舒適圈」重新出發。
羅章冠早於2022年已暗示遭背叛出軌
事實上羅章冠並非首次在社交平台發炮，早在2022年大除夕他已貼出粗口手勢照片，聲稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」，直言「現實的情節比小說狗血得多」。其後C AllStar成員梁釗峰被女友控訴出軌時，羅章冠更即時轉發相關報道並撰文：「不要去盲撐一個出軌者，當事情落到妳身上的時候看妳是甚麼感受」，又批評「騎驢找馬，選擇出軌，最後還又當又立」。他更曾發文提及「直播的大哥們，特別是榜一榜二榜三那些」，被外界解讀為暗指以直播主身份唱歌的李蘊與粉絲關係曖昧。兩人於2015年結婚後移居廣州生活，育有一對子女，2025年3月正式公開離婚事實，目前子女由羅章冠在內地照顧。
網民力撐單親爸爸直指李蘊做法令人心寒
帖文一出隨即引來大批網民留言支持羅章冠，有人感嘆：「一個人帶住兩個小朋友，既是父親亦是母親，很不容易吖，畀多啲支持佢啦。」亦有網民心痛表示：「老公真係老咗好多。」更有人直接質疑李蘊：「但好少女仔唔要小朋友。」從留言風向可見，大部分網民傾向同情羅章冠父兼母職的處境，而李蘊方面則持續受到輿論壓力。