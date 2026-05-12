李蘊前夫羅章冠母親節發文暗諷句句有骨火藥味極濃 兩人離婚風波持續發酵

前少女組合Cream成員李蘊與羅章冠離婚後，兩人關係持續緊張。羅章冠在母親節當日於社交媒體發文，以「半個母親」自居，言詞間充滿火藥味，不僅暗示前妻生活態度輕浮，更被外界解讀為影射李蘊婚內不忠行為不檢，隨即引發網絡熱議。