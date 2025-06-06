Lilian Kan「復出」狂派福利！即將37歲自言成熟 預告有大計劃
簡幗儀 Lilian Kan：這一年放慢了更新速度
Lilian Kan自2014年開始就活躍在社交網上，不時分享自己的靚相，但近年她的更新速度卻放緩了不少，過去一年更少有再派福利，近日她卻開始「復出」密密曬出新寫真照，並分享說：
之前一直在忙6月會發生的大事
很快會可以大家分享了～
對我來說，是一個難能可貴的機會
有時候別人會問我有什麼最終目標？
年輕時反而野心比較大
成熟了後覺得可以用自己的節奏
一直做自己喜歡的事
才是幸運又幸福
這一年工作量令我放慢了社交媒體的更新速度
但反而想到更多想嘗試的相片風格
近日狂曬不同風格靚相
近日Lilian Kan先後曬出各種風格的靚相，包括黑白型格look、鄉村女孩feel、宮廷淑女仲有甜美風等造型，款款都盡展其性感曲線，更大騷深長事業線。
預告新計劃內容：會在the one舉行
而踏入6月後，Lilian Kan終於釋出新計劃的內容，原來她準備舉行賣衫活動，她說：「在計劃6月來一次久違了的wardrobe sale + lili by KanaLili sample sale！會在the one舉行，Stay tuned ~」
親身示範靚衫獲網友大讚超靚
宣告消息的同時，Lilian Kan亦親自展示了不少服裝上身，網友都紛紛大讚她：「超靚」、「又想電暈人喇」、「完美的女神」、「太強了」、「深不可測」、「型、靚、美」。
Lilian Kan久違大曬噴血比堅尼照 曾被網民嫌老 靠1招信心返晒嚟
Lilian Kan過去經常在社交平台分享靚相，不過原來她久未派過泳衣福利，對上一次是在去年5月，她為一款泳衣做代言拍相拍片，在相中可以見到她穿著一件高腰三點式泳衣，外罩半透視薄衫，盡展其Fit爆身形，她介紹指泳衣的高腰褲子可以包裹住她在意的小肚子，而背部的幼帶感覺也非常性感！
Lilian Kan靠一招努力練出超靚腰
網民對Lilian Kan久違的泳衣福利都紛紛留下心心眼的emoji，並大讚：「好正」、「夏天已到」、「鼻血長流中」、「睇到有啲頭暈」、「靚爆」、「越來越有星味」、「流哂鼻血」、「很想幫妳搽太陽油」等，亦有網民留意到Lilian Kan腰部的線條超靚，對此她回應：「我都節食咗一陣！」
Lilian Kan度假相勁吸睛 網民熱議：讚美執相科技偉大
睇翻Lilian Kan曾出席好友倪晨曦的泳池派對，一班靚女與陀著第二胎倪晨曦的大玩Staycation，Lilian Kan貼出一輯橙色泳照，亦引來網民熱烈討論。
狂迷表示「P得靚你吹佢唔脹」
雖然每次 Lilian Kan 出圖都有清醒巴打指出她真人面型好包，但亦有網友依然沉迷不吝讚賞，並表示「有啲 kol P 完都好蛇精」用以將心目中女神抬高一格，事實上近年 Lilian Kan 迷上做運動，IG不時發放運動影片，條腰又真係好幼咁！
夏威夷藍白泳照令人難忘
Lilian還曾分享過一輯夏威夷茂宜島的靚相，此行係為咗倪晨曦婚禮做姐妹，當中最吸睛就係呢一輯藍白色泳裝：