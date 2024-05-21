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35歲Lilian Kan久違大派泳衣福利 網民勁讚好正：流哂鼻血！

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35歲Lilian Kan（簡幗儀）經常在社交平台分享靚相，不過原來她已有半年未派過泳衣福利，隨著夏天將至，近日她就為一款泳衣做代言拍相拍片，引來不少網民大讚她身形依然Fit到漏！

Lilian Kan 簡幗儀 力推高腰三點式泳衣：可以包住小肚子

Lilian Kan對上一次po泳衣照，是在去年11月到歐洲旅遊時，今次相隔半年再派泳衣靚相，原來是為了泳衣代言，在相中可以見到她穿著一件高腰三點式泳衣，外罩半透視薄衫，盡展其Fit爆身形，她介紹指泳衣的高腰褲子可以包裹住她在意的小肚子，而背部的幼帶感覺也非常性感！

簡幗儀 Lilian Kan久違的水著照。（圖片來源：IG@liliankan）
Lilian Kan久違的水著照。（圖片來源：IG@liliankan）
簡幗儀 身形依然Fit到漏！（圖片來源：IG@liliankan）
身形依然Fit到漏！（圖片來源：IG@liliankan）

Lilian Kan靠一招努力練出超靚腰

網民對Lilian Kan久違的泳衣福利都紛紛留下心心眼的emoji，並大讚：「好正」、「夏天已到」、「鼻血長流中」、「睇到有啲頭暈」、「靚爆」、「越來越有星味」、「流哂鼻血」、「很想幫妳搽太陽油」等，亦有網民留意到Lilian Kan腰部的線條超靚，對此她回應：「我都節食咗一陣！」

簡幗儀 Lilian Kan表示為了這條iPad腰節食咗一陣！（圖片來源：IG@liliankan）
Lilian Kan表示為了這條iPad腰節食咗一陣！（圖片來源：IG@liliankan）
簡幗儀 Lilian Kan對上一次po泳衣照，是在去年11月到歐洲旅遊時，不過當日她只有拍片，未有曬出高清靚相。（圖片來源：IG@liliankan）
Lilian Kan對上一次po泳衣照，是在去年11月到歐洲旅遊時，不過當日她只有拍片，未有曬出高清靚相。（圖片來源：IG@liliankan）

Lilian Kan度假相勁吸睛 網民熱議：讚美執相科技的偉大

睇翻Lilian Kan曾出席好友倪晨曦的泳池派對，一班靚女與陀著第二胎倪晨曦的大玩Staycation，Lilian Kan貼出一輯橙色泳照，亦引來網民熱烈討論。

簡幗儀 Lilian Kan當日呢輯池畔度假相引發網民熱烈討論。（圖片來源：IG@liliankan）
Lilian Kan當日呢輯池畔度假相引發網民熱烈討論。（圖片來源：IG@liliankan）
簡幗儀 「失守」邊緣。（圖片來源：IG@liliankan）
「失守」邊緣。（圖片來源：IG@liliankan）
簡幗儀 Lilian Kan笑容甜美迷倒不少網民。（圖片來源：IG@liliankan）
Lilian Kan笑容甜美迷倒不少網民。（圖片來源：IG@liliankan）
簡幗儀 35歲仲可以keep到呢個身形真係好fit！（圖片來源：IG@liliankan）
35歲仲可以keep到呢個身形真係好fit！（圖片來源：IG@liliankan）
簡幗儀 有網民睇完都讚：「真係好靚！」（圖片來源：IG@liliankan）
有網民睇完都讚：「真係好靚！」（圖片來源：IG@liliankan）
簡幗儀 Lilian Kan有學識又有顏值，難怪網民會追足咁多年。（圖片來源：IG@liliankan）
Lilian Kan有學識又有顏值，難怪網民會追足咁多年。（圖片來源：IG@liliankan）

狂迷表示「P得靚你吹佢唔脹」

雖然每次 Lilian Kan 出圖都有清醒巴打指出她真人面型好包，但亦有網友依然沉迷不吝讚賞，並表示「有啲 kol P 完都好蛇精」用以將心目中女神抬高一格，事實上近年 Lilian Kan 迷上做運動，IG不時發放運動影片，條腰又真係好幼咁！

簡幗儀 新款嘅顏色好啱夏天（圖片來源：IG@liliankan）
新款嘅顏色好啱夏天（圖片來源：IG@liliankan）
簡幗儀 著咗身型好睇（圖片來源：IG@liliankan）
著咗身型好睇（圖片來源：IG@liliankan）
簡幗儀 肩帶有花花設計 （圖片來源：IG@liliankan）
肩帶有花花設計 （圖片來源：IG@liliankan）
簡幗儀 Lilian Kan呢身打扮，呢個表情⋯⋯正常男人都頂唔順啦？
Lilian Kan呢身打扮，呢個表情⋯⋯正常男人都頂唔順啦？
簡幗儀 靚！
靚！

夏威夷藍白泳照令人難忘

Lilian還曾分享過一輯夏威夷茂宜島的靚相，此行係為咗倪晨曦婚禮做姐妹，當中最吸睛就係呢一輯藍白色泳裝：

簡幗儀 夏威夷大曬藍白三點式( photo by ulatsui )
夏威夷大曬藍白三點式( photo by ulatsui )

lilian kan 巴打：Lilian Kan個衰妹又嚟料！

lilian kan 巴打：Lilian Kan個衰妹又嚟料！

更多靚相：

撰文：東方新地圖片來源：IG@liliankan

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