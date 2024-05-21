35歲Lilian Kan久違大派泳衣福利 網民勁讚好正：流哂鼻血！
35歲Lilian Kan（簡幗儀）經常在社交平台分享靚相，不過原來她已有半年未派過泳衣福利，隨著夏天將至，近日她就為一款泳衣做代言拍相拍片，引來不少網民大讚她身形依然Fit到漏！
Lilian Kan 簡幗儀 力推高腰三點式泳衣：可以包住小肚子
Lilian Kan對上一次po泳衣照，是在去年11月到歐洲旅遊時，今次相隔半年再派泳衣靚相，原來是為了泳衣代言，在相中可以見到她穿著一件高腰三點式泳衣，外罩半透視薄衫，盡展其Fit爆身形，她介紹指泳衣的高腰褲子可以包裹住她在意的小肚子，而背部的幼帶感覺也非常性感！
Lilian Kan靠一招努力練出超靚腰
網民對Lilian Kan久違的泳衣福利都紛紛留下心心眼的emoji，並大讚：「好正」、「夏天已到」、「鼻血長流中」、「睇到有啲頭暈」、「靚爆」、「越來越有星味」、「流哂鼻血」、「很想幫妳搽太陽油」等，亦有網民留意到Lilian Kan腰部的線條超靚，對此她回應：「我都節食咗一陣！」
Lilian Kan度假相勁吸睛 網民熱議：讚美執相科技的偉大
睇翻Lilian Kan曾出席好友倪晨曦的泳池派對，一班靚女與陀著第二胎倪晨曦的大玩Staycation，Lilian Kan貼出一輯橙色泳照，亦引來網民熱烈討論。
狂迷表示「P得靚你吹佢唔脹」
雖然每次 Lilian Kan 出圖都有清醒巴打指出她真人面型好包，但亦有網友依然沉迷不吝讚賞，並表示「有啲 kol P 完都好蛇精」用以將心目中女神抬高一格，事實上近年 Lilian Kan 迷上做運動，IG不時發放運動影片，條腰又真係好幼咁！
夏威夷藍白泳照令人難忘
Lilian還曾分享過一輯夏威夷茂宜島的靚相，此行係為咗倪晨曦婚禮做姐妹，當中最吸睛就係呢一輯藍白色泳裝：
更多靚相：
撰文：東方新地圖片來源：IG@liliankan