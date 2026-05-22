Lisa黃色波衫熱褲勁舞　世界盃主題曲《GOALS》MV曝光 三大巨星強強聯手

BLACKPINK成員Lisa再度創造歷史，成為首位獲邀在世界盃開幕禮擔任表演嘉賓的K-Pop女歌手。她與巴西天后Anitta及尼日利亞人氣歌手Rema合作的世界盃主題曲《GOALS》MV昨日正式公開，Lisa在MV中以黃色短身波衫配搭熱褲露腰晒腿熱舞，活力四射的畫面瞬間引爆全球粉絲熱議。