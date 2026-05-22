Lisa黃色波衫熱褲勁舞 世界盃主題曲《GOALS》MV曝光 三大巨星強強聯手
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BLACKPINK成員Lisa再度創造歷史，成為首位獲邀在世界盃開幕禮擔任表演嘉賓的K-Pop女歌手。她與巴西天后Anitta及尼日利亞人氣歌手Rema合作的世界盃主題曲《GOALS》MV昨日正式公開，Lisa在MV中以黃色短身波衫配搭熱褲露腰晒腿熱舞，活力四射的畫面瞬間引爆全球粉絲熱議。
《GOALS》MV三大巨星強強聯手震撼登場
《GOALS》MV於昨日正式上線，為即將於下月中開幕的2026年美加墨世界盃預熱造勢。MV融合多元文化元素與足球熱情，Lisa在片中以黃色短身波衫配搭熱褲的造型亮相，露腰晒腿大跳熱舞，展現出極具感染力的舞台魅力。Anitta和Rema同樣在MV中展現各自的音樂風格，三位來自不同國家的國際級巨星攜手合作，為這首充滿節奏與力量的主題曲注入跨文化的視聽衝擊。
Lisa官方身份獲FIFA確認寫下K-Pop新紀錄
FIFA官方確認Lisa將於2026年美加墨世界盃開幕禮擔任表演嘉賓，這意味著她正式成為K-Pop女歌手中第一位站上世界盃開幕禮舞台的藝人。對於BLACKPINK和整個K-Pop產業而言，這無疑是一個里程碑式的突破，標誌著韓流音樂在全球體育盛事中的影響力已經達到前所未有的高度。Lisa本身作為泰籍成員，同時代表著東南亞在國際舞台上的能見度再創新高。
Lisa從BLACKPINK走向世界盃舞台之路
Lisa作為BLACKPINK的主舞擔當，近年在個人發展上屢創佳績，從solo出道到各大國際品牌代言，商業價值和音樂影響力持續攀升。她早前推出個人專輯後便積極拓展國際市場，與多位歐美音樂人合作，逐步建立起超越K-Pop框架的全球知名度。今次獲邀演唱世界盃主題曲並擔任開幕禮表演嘉賓，可說是她個人事業版圖的又一次重大擴張，也讓外界對她在開幕禮上的現場演出充滿期待。
網民封Lisa為傳奇級組合泰國粉絲集體沸騰
《GOALS》MV公開後迅速在社交平台引發熱烈討論，不少網民對這個跨國組合讚不絕口。有網民直言「LISA 🇹🇭 ANITTA 🇧🇷 REMA 🇳🇬 這些三人組都是傳奇」，亦有人表示「Lisa比K-Pop更有名」，認為她的影響力早已超越韓流本身。泰國粉絲更是集體沸騰，紛紛留言稱Lisa是「全體泰國人民的驕傲」，而尼日利亞歌迷亦積極為Rema應援，整個留言區儼如一場跨國粉絲嘉年華。
資料或影片來源：原文刊於新假期