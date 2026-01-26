Lisa@BLACKPINK突現身車公廟素顏參拜 背後原因竟與泰國總理有關？
Lisa素顏戴眼鏡車公廟誠心參拜
昨日中午時分，正值BLACKPINK《DEADLINE》巡迴演唱會第二晚綵排前的空檔，Lisa被拍到現身沙田車公廟。照片中可見她素顏戴眼鏡，身穿粉紅色印有米妮Logo的有帽外套，配搭黑色緊身褲，打扮相當低調但依然美麗動人。據悉Lisa獲安排在私隱較高的大殿古廟位置參拜，手持香燭表現得相當虔誠，完全沒有國際巨星的架子。當有信眾認出她時，Lisa更親切地揮手回應，展現出貼地一面。
經理人以素顏為由拒絕合照要求
雖然Lisa表現親民，但當粉絲上前要求合照時，經理人及團隊卻以「Lisa素顏不方便合照」為由一律拒絕。這個安排引起網民討論，有人認為是保護藝人形象的合理做法，但亦有聲音質疑是否過於謹慎。不過Lisa本人對於被認出一事並無不悅，反而主動與粉絲揮手互動，展現出她的親和力和對香港粉絲的重視。
網民熱議果然是泰國人愛拜神
Lisa這次「微服出巡」的行為在網上引起熱烈反應，網民紛紛留言「果然是泰國人啊 拜神就沒錯了」、「泰國人真的很愛拜神」、「居然離人群這麼近 羨慕」等。不少人對於這位國際巨星能夠入鄉隨俗到本地廟宇參拜表示讚賞，認為她展現了對香港文化的尊重。亦有網民表示羨慕能夠在車公廟遇到Lisa的幸運信眾，直言「想不到去拜神都可以遇到BLACKPINK成員」。
車公廟成泰國人香港必到景點
原來Lisa選擇到車公廟參拜並非偶然，該廟近年來深受訪港泰國遊客喜愛。據悉有三大傳說令泰國人對車公廟趨之若鶩：首先是傳聞泰國前總理他信落難香港期間曾到車公廟祈福轉運，結果其妹英拉其後在選舉中獲勝成為泰國首位女總理；其次是泰國藝人Peechaya Wattanamontree據傳到車公廟參拜後咸魚翻生爆紅；第三是泰國公主訪港時有指曾點名要到這裡參觀。這些傳說令車公廟在泰國人心中地位超然，難怪Lisa都要親臨一探究竟。
Lisa潮流穿搭暗藏LVMH投資品牌
作為「潮流指標」的Lisa，這次的「拜神穿搭」同樣受到關注。她身穿的粉紅色米妮Logo有帽外套，原來來自美國洛杉磯新銳潮流品牌Madhappy。該品牌於2017年創立，是Gen Z近年超愛的街頭潮流品牌，主打高品質運動休閒風服飾，更重要的是這個品牌獲得了LVMH集團投資！Lisa即使是去廟宇參拜，依然不忘展現其時尚觸覺，將休閒與潮流完美結合，配搭黑色緊身褲極顯線條，證明她的穿搭功力確實非凡。