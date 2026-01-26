Lisa@BLACKPINK突現身車公廟素顏參拜 背後原因竟與泰國總理有關？

韓國人氣女團BLACKPINK泰籍成員Lisa昨日（25日）在香港演唱會期間，竟然素顏現身沙田車公廟參拜，引發網民熱烈討論！這位國際巨星不顧形象，戴眼鏡配粉色外套低調出巡，被信眾野生捕獲後更親切揮手，但當粉絲要求合照時卻被經理人以「素顏不方便」為由拒絕，背後原因令人深思。