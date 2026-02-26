Tania@Lolly Talk擔任張馳豪MV女主角 被傳簽TVB引熱議：影張相就簽約

Lolly Talk成員Tania陳紀澄近日為歌手Aska張馳豪拍攝MV《一個人的生日歌》擔任女主角，在社交平台分享花絮照片後，竟然引發網民熱烈討論她是否即將簽約TVB，甚至有人預測她會成為「星級女藝人」。不過更多網民對此說法嗤之以鼻，直指「影張相就話人哋簽TVB，你都幾好笑喎」，認為只是接job拍MV而已，毋須過度解讀。