Tania@Lolly Talk擔任張馳豪MV女主角 被傳簽TVB引熱議：影張相就簽約
Tania拍MV被網民猜測簽約TVB
Tania在Instagram貼出為Aska拍攝MV的花絮相片，並留言「有冇試過一個人過生日？今次做咗位為見@askacch而瘋狂去cafe探班嘅客人，但最後….就要去睇同聽新歌《一個人的生日歌》啦，多謝邀請」。這個簡單的工作分享，卻意外引起網民對她未來發展的猜測。有網民留言指「Lolly Talk Tania已經上TVB喇，準備簽大台星級女藝人」，更預測她不用再自稱「獨立」，認為一定會有可靠的經理人公司看好她們。
網民反駁過度解讀拍MV行為
不過更多網民對這種猜測表示不滿，紛紛留言反駁。有網民直言「影張相都話人哋簽TVB，你都幾好笑喎」、「拍個MV啫，Santis之前都幫MC拍MV啦，唔通華納簽佢咩」。更有網民以其他例子反諷，指「咁Kay應該簽左MKV，因為幫Jer拍『大人之後』MV女主角，Billy Choi應該簽左華納，因為同MC合唱168.5」，認為這種推論毫無根據。部分網民則認為Tania只是「接咗個job幫愛爆歌手拍MV」，屬於正常的工作安排。
Lolly Talk簽約新公司仍未有定案
事實上，女團Lolly Talk去年約滿公司經理人合約後，至今去向未明，8位成員近來各自發展搵出路。今年2月22日，她們罕有齊人為跑步活動擔任表演嘉賓，現場演唱《七姊妹星團》、《數到十》、《五種愛的密語》和《三分甜》等歌曲，吸引過百粉絲到場支持。面對外界關注團體是否即將解散，隊長Sinnie吳倩怡堅定回應「我哋都希望唔係」，並歡迎廣告商主動聯繫合作機會。
阿妹透露成員各有發展計劃
阿妹黃敏蕎在活動中透露，雖然經理人合約已經完結，但8人仍會互相支持，她本人4月將演出音樂劇。問到有否個別成員與新公司簽約，她們稱仍未有消息，有待公佈，並指出以往除了團體工作之外，成員也各自接job，向外界展示Lolly Talk的不同面向。阿妹強調「有不同公司接洽Lolly Talk，認為8人想法一致最重要」，並重申「Lolly Talk不會拆夥，永遠都是8個人」。
網民對女團未來發展意見分歧
對於Lolly Talk的未來發展，網民意見相當分歧。有人認為Tania「打扮靚左，終於配合番年齡啦」，亦有網民將她與阿妹力推組成「170女團」。不過也有網民對個別成員的發展持保留態度，留言「成個LT生得最麻麻個個」、「Maymay靚過佢，可惜生得矮」等。更有網民以「炎小姐跳出火坑即刻唔同晒，醒左咁多，佢仲跳入火坑找死」來形容Tania可能簽約大台的傳聞，反映部分粉絲對TVB的觀感仍然負面。