Lolly Talk現身回應解散傳聞 重申永遠8個人不拆夥各自搵食

女團Lolly Talk去年約滿公司經理人合約後，至今去向未明，成員近來各自發展搵出路。今日（22日）8位成員罕有齊人為跑步活動擔任表演嘉賓，吸引過百粉絲到場支持。面對外界關注團體是否即將解散，她們重申「Lolly Talk不會拆夥，永遠都是8個人」，同時透露阿妹黃敏蕎4月將演出音樂劇，而阿妹與Tania陳紀澄更被網民力推組成「170女團」，引發熱議。