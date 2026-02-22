Lolly Talk現身回應解散傳聞 重申永遠8個人不拆夥各自搵食
Lolly Talk年初六合體表演 重申永遠8個人
女團Lolly Talk在年初六（2月22日）齊人為跑步活動擔任表演嘉賓，8位成員包括隊長Sinnie吳倩怡、阿妹黃敏蕎、Tania陳紀澄、Yanny劉綺婷、阿蛋黃詠霖、Elka鄭芷淇、Ah Yo郭曉妍和MeiMei曾美欣全員到齊，現場演唱《七姊妹星團》、《數到十》、《五種愛的密語》三首歌曲，encore時更獻唱大熱作品《三分甜》，吸引過百粉絲冒著烈日到場支持。面對外界關注這次是否最後一次團體演出，隊長Sinnie堅定回應「我哋都希望唔係」，並歡迎廣告商主動聯繫合作機會。
約滿後各自發展 阿妹4月演音樂劇
Lolly Talk去年約滿經理人合約後，至今新公司簽約仍未有消息，成員們坦言正處於重整階段。Sinnie表示8人會互相支持，並透露阿妹將於4月參演音樂劇，詳情有待日後公佈。阿妹回應簽約進展時表示「有不同公司接洽Lolly Talk，認為8人想法一致最重要」，強調「Lolly Talk不會拆夥，永遠都是8個人」。她形容過往推出的11首歌曲是「一次完滿旅程」，不希望就此結束，但承認要夾到8個人的想法需要時間。
阿妹組170女團引熱議 期間限定也是好提議
最近阿妹聯同Tania、女團VIVA成員Carina李晞彤和《全民造星4》60強止步的坂部佩莎合體拍片，4人大騷長腿跳舞，被網民大推為「170女團」。阿妹解釋眾人透過選秀節目認識，節目結束後各有不同經歷，因為4人都是高妹，平均身高170cm，故提議拍片向韓團致敬。當被問及英皇會否聯繫她們組成170女團時，阿妹表示「有Lolly Talk 7位好姊妹陪伴先有得傾」，更笑言「如果是期間限定女團也是好提議！」這個回應令粉絲對她們的未來發展充滿期待。
成員各有出路 Sinnie樂隊事業兼顧
Lolly Talk成員各自尋找發展機會，其中Sinnie身兼樂隊「晚安莉莉」主音歌手，該樂隊今年仍有新歌派台。她在Lolly Talk內身兼多職，除了演唱和和音，也負責音樂創作、MV製作、甚至周邊商品設計和對外接洽工作。Lolly Talk的首兩首派台作品《8SEC》和《三分甜》都有她的樂隊成員參與創作。Sinnie坦言完成Lolly Talk活動後要趕赴樂隊簽碟會，早前剛完成音樂劇演出，雖然曾因太忙而生病，但強調熱愛工作會盡快康復。
網民熱議誰是最強生還者 阿妹IG粉絲冠絕全隊
隨著Lolly Talk前路未卜，網民紛紛討論8位成員的個人發展潛力。從Instagram粉絲數據來看，阿妹黃敏蕎以16.9萬粉絲穩坐第一位，被網民認為是團中的「吸金王」。第二名是Elka鄭芷淇的11.6萬粉絲，第三名則是Sinnie吳倩怡的10.8萬粉絲。網民相信以阿妹的顏值和人氣，單飛發展可能比團體活動更有前景，特別是她最近與YouTube頻道「水野月」合作拍片，一身新娘造型出鏡吸引力爆燈，證明即使不玩音樂，轉戰網片、演藝創作同樣大有可為。
有是非是好事 Lolly Talk盼再見大家
談到新一年願望，當被問及是否希望少一點是非時，阿妹卻笑說「有是非是好事」，能引起外界討論和注意。她坦言Lolly Talk一年無出歌，不願就此停步，「這一年是重整時刻，檢視有甚麼想做的，我們一定會再見大家，感謝大家仍記得Lolly Talk」。成員們表示目前以獨立形式發展，若有任何工作機會，無論團隊或個別成員，都可直接聯繫她們，並強調會繼續努力賺錢，因為「大家知唔知獨立音樂人幾難出歌」。