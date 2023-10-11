Lolly Talk後來居上成就超越COLLAR MV觀看次數遙遙領先兼「扒頭」開演唱會

近年女團湧現樂壇，ViuTV《全民造星IV》衍生出來的女團組合COLLAR和Lolly Talk名氣節節上升，因此經常被拿來作比較。事實上，2隊的成績都非常之好，不過由於Lolly Talk的成員們並非最後20強的參賽者而被標籤作「淘汰者」，然而最近無論是人氣還是成就都似乎超越「優勝者」COLLAR……