Lolly Talk後來居上成就超越COLLAR MV觀看次數遙遙領先兼「扒頭」開演唱會
Lolly Talk搶先開演唱會
COLLAR自出道起就已經不斷講要開演唱會，但至今仍然未實行，僅在今年1月全體擔任張敬軒演唱會嘉賓時才一同踏足過紅館。反觀，Lolly Talk早前已宣布將會在11月29日在九展舉行出道以來首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》，暫定一場的門票將於本月17日正式開賣！8位成員昨日（10日）出席記者會時亦難掩激動心情，更有部份成員眼泛淚光。被問到扒COLLAR頭開騷會否覺得吐氣揚眉，Lolly Talk即謙虛表示與COLLAR是朋友，大家都會按照自己的步伐，沒有刻意比較時間上的快慢，又稱大家會互相支持打氣。
與COLLAR關係友好
8 位Lolly Talk透露會邀請嘉賓，至於本來屬Lolly Talk一員的COLLAR成員Day會否有機會一同登台演出，她們即大賣關子，笑稱男女老幼都有。其實2隊成員們關係本來都相當友好，Elka（鄭芷淇）、阿妹（黃敏蕎）和阿蛋（黃詠霖）生日早前與Day一同慶祝生日，而Yanny（劉綺婷）與COLLAR成員Winka（陳泳伽）本屬中學同學，平時都有約出來玩。
Lolly Talk曝光率高
Lolly Talk自從今年組成經理人公司，火速成為廣告寵兒，不但接到Sony的大型手機廣告，更經常獲邀參加商演及音樂節，形象變得相當入屋。雖然IG的官方追蹤人數只得7萬左右，遠低過COLLAR的29萬followers，但在成就方面卻有忙反超COLLAR。
同期推出歌曲MV觀看次數大比拼
7月11日出道的Lolly Talk，和1月12日出道的COLLAR同樣於2022年出道，2團的曲風非常不同，一個行甜美少女風，而另一個則走型格風。而且2團曾經多次在同一星期內出歌，因此難免被拿來比較，以Lolly Talk去年7月11日推出的《三分甜》為例，MV觀看次數比起COLLAR 4日後推出的《OFF/ON》MV多70萬；今年1月19日推出的《七姊妹星團》，MV觀看次數依然多過COLLAR早6日推出的《The Bight Side》，贏足接近60萬；今年7月Lolly Talk和COLLAR再次「狹路相逢」，28日推出的Lolly Talk《四方帽之約》MV至今有72萬觀看次數，依然領先21日推出的COLLAR《idc》MV約10萬views。
Lolly Talk的歌曲成為熱播清單
近日，有網民於討論區分享表示自己逛街時經常聽到店鋪播放Lolly Talk的歌曲，指「一間聽到《三分甜》，樓下聽到《七姊妹》，COLLAR冇人播」。他表示甚少聽到店鋪播放COLLAR的歌曲，從而判斷現時Lolly Talk人氣高過COLLAR。此帖引起大量網民討論，並紛紛細數Lolly Talk優勝之處。
Lolly Talk《一把火》連續9星期上榜
派台歌曲《一把火》在「903專業推介」中榮獲了第三十一週冠軍歌的殊榮，非常厲害！而且《一把火》已經連續停留在榜單上9星期，亦是Lolly Talk第二首903冠軍歌！暫時力壓同期獲得「生力軍組合金獎」的COLLAR。
Lolly Talk：繼續當狠角色轟炸在座
Lolly Talk官方IG亦興奮表示：「一直以來支持我們的波板糖，因為你們所以才有我們每一首歌的新方向，再讓我們有一次又一次的機會感謝更多的人、更多的合作單位及更多空間去發夢，就讓「我們」繼續當狠角色轟炸在座」。
Lolly Talk揮抵COLLAR
Lolly Talk愈戰愈勇，再看看第三十一週的對手，TVB的After Class兩位小花炎明熹《Little Magic》同姚焯菲《這個姿態》分別排第9、10位；至於上周才上榜的COLLAR《idc》由16升至14位，走勢仍然很弱，10甲不進！同樣由《全民造星IV》出身，女團Lolly Talk人氣逐漸趕上！
另外，早前姚焯菲新歌《這個姿態》10日內點擊破百萬大關，超過COLLAR《idc》一半有多！對於Lolly Talk、姚焯菲如此走勢凌厲，COLLAR明顯比較遜色！
Lolly Talk爆每人賺6位數
Lolly Talk成軍1年，早前舉行粉絲見面會時，8個女仔更加是爆喊收場，有感動亦有辛酸，她們早前接受傳媒訪問時，曾透露由最初零收入，一步一步捱上去，到半年後每人各袋6位數，至少接了20個工作，而成員當中就以阿妹最多Job，而成員Yanny表示可以畀到家用，Ah Yo和Tania就交到學費。對於未來動向，Lolly Talk更期望年底舉行首個演唱會，目標5年內踏上紅館舞台！
今年第三支單曲《四方帽之約》派台在即
Lolly Talk今年已推出兩首主打歌《七姊妹星團》和《一把火》，成績不俗，Lolly Talk上月底還推出他們的第三支單曲《四方帽之約》，更搵嚟193@ERROR參與拍攝MV，大玩青春校園風！
COLLAR、Lolly Talk奪叱咤生力軍組合金銀獎
今年叱咤公布「生力軍組合」獎項，結果金、銀、銅全由《全民造星4》三隊女團COLLAR、Lolly Talk與STRAYZ包辦。
網民細數Lolly Talk 3大優勝之處
Lolly Talk︳1團員樣貌較優勝
不少網民認為團員樣貌可增加人氣，並將COLLAR和Lolly Talk的團員作比較，指「COLLAR除左Ivy so無邊個靚，Lolly Talk平均係靚啲，特別係Yanny，樣貌身材一絕」、「COLLAR出道已經講， 8個有7個都路人樣，仲有5個係樣衰」。網民直指Lolly Talk的團員樣貌普遍比COLLAR的團員優勝。
2團體行甜美形象更親民
亦有網民表示Lolly Talk以青春、甜美的形象示人，加上歌曲風格青春甜美，令人感覺「睇Lolly Talk開心好多」。另外網民藉此分析指「如果公私營機構或當局，推廣青年發展政策或服務，我諗搵 LT （Lolly Talk）做代言，會較為優勝： 一來成員平均年齡較對手團體年輕，二來成員又多機會作集體宣傳，給予凝聚力印象。」Lolly Talk的歌曲更容易散發歡樂的氣氛感染觀眾。相反，網民認為COLLAR的形象和歌曲非大眾。
3商業化導致反效果
最後網民坦言COLLAR成員風格不一，「COLLAR感覺上只係東拼西湊，夾硬將一班贏咗比賽嘅人同Viu覺得好嘅人擺埋一齊就算，給人感覺商業化」。該名網友認為COLLAR紅了，ViuTV不停要COLLAR拍綜藝、賣廣告、拍劇、唱主題曲，以致較少人欣賞COLLAR的音樂作品。相反，Lolly Talk較專注音樂發展，可發掘的潛力亦相對較多。
Lolly Talk 和 COLLAR各有優缺點
不過亦有網民表示COLLAR和Lolly Talk 風格不一，各有長處，「COLLAR跳舞係勁啲，但lolly talk啲歌係真係仲好聽」、「COLLAR實力高啲，lolly talk就青春啲，似女團多啲」不應以偏概全比較兩者。
COLLAR Day 爆紅後疑似本末倒置？
《全民造星IV》參賽者黃詠霖（阿蛋）、郭曉妍（阿Yo）、陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、劉綺婷（Yannykot ）、吳倩怡（Sinnie）、曾美欣（MeiMei）和黃敏蕎（阿妹）自發組成女團Lolly Talk。Lolly代表棒棒糖，而Talk是指8位成員的聲音，以青春、甜美的形象示人。Lolly Talk第一首歌曲是翻唱As One的歌曲《Candy Ball》，當時還不是COLLAR成員的許軼（Day）也是Lolly Talk成員之一。然而，當Day與ViuTV簽合約成為COLLAR成員後，則很少參與Lolly Talk活動。
Lolly Talk新mv甜美風力撼COLLAR
Lolly Talk 在今年4月份推出首支團歌《8SEC》，並為《香港電競超級聯賽第二季》宣傳電競比賽。《8SEC》一推出便大受歡迎，首日已突破10萬。近日Lolly Talk於各大平台推出第一首派台作品《三分甜》同樣引起熱議。可見，Lolly Talk成員既能走型格路線演唱《8SEC》，亦能以甜美風格唱出《三分甜》。
網民意見不一：全花瓶！
不少網民都大讚Lolly Talk成員勇於追夢，表示有「Cookies料」、「少女味的確係擊倒collar」。不過亦有網民認為COLLAR和Lolly Talk「兩隊風格唔同，我覺得可以並存」，甚至表示可以一齊紅。部分網民則指出Lolly Talk成員發音不正，「第一句唔睇字幕真係唔知佢唱咩」、「咬字好差」。
新mv一齊睇：
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