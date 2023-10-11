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Lolly Talk後來居上成就超越COLLAR MV觀看次數遙遙領先兼「扒頭」開演唱會

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近年女團湧現樂壇，ViuTV《全民造星IV》衍生出來的女團組合COLLAR和Lolly Talk名氣節節上升，因此經常被拿來作比較。事實上，2隊的成績都非常之好，不過由於Lolly Talk的成員們並非最後20強的參賽者而被標籤作「淘汰者」，然而最近無論是人氣還是成就都似乎超越「優勝者」COLLAR……

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COLLAR（圖片來源：[email protected]
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Lolly Talk（圖片來源：[email protected]

Lolly Talk搶先開演唱會

COLLAR自出道起就已經不斷講要開演唱會，但至今仍然未實行，僅在今年1月全體擔任張敬軒演唱會嘉賓時才一同踏足過紅館。反觀，Lolly Talk早前已宣布將會在11月29日在九展舉行出道以來首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》，暫定一場的門票將於本月17日正式開賣！8位成員昨日（10日）出席記者會時亦難掩激動心情，更有部份成員眼泛淚光。被問到扒COLLAR頭開騷會否覺得吐氣揚眉，Lolly Talk即謙虛表示與COLLAR是朋友，大家都會按照自己的步伐，沒有刻意比較時間上的快慢，又稱大家會互相支持打氣。

lollytalk collar Lolly Talk早前已宣布將會在11月29日在九展舉行出道以來首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》。
Lolly Talk早前已宣布將會在11月29日在九展舉行出道以來首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》。（圖片來源：網上圖片）
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8位成員出席記者會，講到眼濕濕！（圖片來源：Viu1）
lollytalk collar Lolly Talk即謙虛表示與COLLAR是朋友，大家都會按照自己的步伐，沒有刻意比較時間上的快慢。
Lolly Talk即謙虛表示與COLLAR是朋友，大家都會按照自己的步伐，沒有刻意比較時間上的快慢。（圖片來源：Viu1）
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阿Yo（右）喊到要Elka幫手抹眼淚。（圖片來源：Viu1）
lollytalk collar so ching COLLAR COLLAR紅館演出被評失準。
今年1月全體擔任張敬軒演唱會嘉賓時才一同踏足過紅館。（圖片來源：IG@6y_day）

與COLLAR關係友好

8 位Lolly Talk透露會邀請嘉賓，至於本來屬Lolly Talk一員的COLLAR成員Day會否有機會一同登台演出，她們即大賣關子，笑稱男女老幼都有。其實2隊成員們關係本來都相當友好，Elka（鄭芷淇）、阿妹（黃敏蕎）和阿蛋（黃詠霖）生日早前與Day一同慶祝生日，而Yanny（劉綺婷）與COLLAR成員Winka（陳泳伽）本屬中學同學，平時都有約出來玩。

Lolly Talk曝光率高

Lolly Talk自從今年組成經理人公司，火速成為廣告寵兒，不但接到Sony的大型手機廣告，更經常獲邀參加商演及音樂節，形象變得相當入屋。雖然IG的官方追蹤人數只得7萬左右，遠低過COLLAR的29萬followers，但在成就方面卻有忙反超COLLAR。

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COLLAR和Lolly Talk的IG粉絲數目有好大距離。（圖片來源：IG圖片）
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早前接大型手機廣告。（圖片來源：[email protected]
lollytalk collar Lolly Talk密密接job出席商演。
Lolly Talk密密接job出席商演。（圖片來源：[email protected]
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與粉絲經常近距離接觸。（圖片來源：[email protected]

同期推出歌曲MV觀看次數大比拼

7月11日出道的Lolly Talk，和1月12日出道的COLLAR同樣於2022年出道，2團的曲風非常不同，一個行甜美少女風，而另一個則走型格風。而且2團曾經多次在同一星期內出歌，因此難免被拿來比較，以Lolly Talk去年7月11日推出的《三分甜》為例，MV觀看次數比起COLLAR 4日後推出的《OFF/ON》MV多70萬；今年1月19日推出的《七姊妹星團》，MV觀看次數依然多過COLLAR早6日推出的《The Bight Side》，贏足接近60萬；今年7月Lolly Talk和COLLAR再次「狹路相逢」，28日推出的Lolly Talk《四方帽之約》MV至今有72萬觀看次數，依然領先21日推出的COLLAR《idc》MV約10萬views。

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（圖片來源：YouTube@COLLAR/YouTube@Lolly Talk）
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（圖片來源：YouTube@COLLAR/YouTube@Lolly Talk）
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（圖片來源：YouTube@COLLAR/YouTube@Lolly Talk）

Lolly Talk的歌曲成為熱播清單

近日，有網民於討論區分享表示自己逛街時經常聽到店鋪播放Lolly Talk的歌曲，指「一間聽到《三分甜》，樓下聽到《七姊妹》，COLLAR冇人播」。他表示甚少聽到店鋪播放COLLAR的歌曲，從而判斷現時Lolly Talk人氣高過COLLAR。此帖引起大量網民討論，並紛紛細數Lolly Talk優勝之處。

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《七姊妹星團》MV（圖片來源：youtube@Lolly Talk）
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《三分甜》MV（圖片來源：youtube@Lolly Talk）

Lolly Talk《一把火》連續9星期上榜

派台歌曲《一把火》在「903專業推介」中榮獲了第三十一週冠軍歌的殊榮，非常厲害！而且《一把火》已經連續停留在榜單上9星期，亦是Lolly Talk第二首903冠軍歌！暫時力壓同期獲得「生力軍組合金獎」的COLLAR。

lolly talk lollytalk collar 派台歌曲《一把火》在「903專業推介」中榮獲了第三十一週冠軍歌的殊榮
派台歌曲《一把火》在「903專業推介」中榮獲了第三十一週冠軍歌的殊榮（圖片來源：[email protected]

Lolly Talk：繼續當狠角色轟炸在座

Lolly Talk官方IG亦興奮表示：「一直以來支持我們的波板糖，因為你們所以才有我們每一首歌的新方向，再讓我們有一次又一次的機會感謝更多的人、更多的合作單位及更多空間去發夢，就讓「我們」繼續當狠角色轟炸在座」。

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Lolly Talk官方IG亦興奮表示：「就讓「我們」繼續當狠角色轟炸在座」（圖片來源：FB@lollytalk）

Lolly Talk揮抵COLLAR

Lolly Talk愈戰愈勇，再看看第三十一週的對手，TVB的After Class兩位小花炎明熹《Little Magic》同姚焯菲《這個姿態》分別排第9、10位；至於上周才上榜的COLLAR《idc》由16升至14位，走勢仍然很弱，10甲不進！同樣由《全民造星IV》出身，女團Lolly Talk人氣逐漸趕上！

另外，早前姚焯菲新歌《這個姿態》10日內點擊破百萬大關，超過COLLAR《idc》一半有多！對於Lolly Talk、姚焯菲如此走勢凌厲，COLLAR明顯比較遜色！

lolly talk lollytalk collar TVB的After Class兩位小花炎明熹《Little Magic》同姚焯菲《這個姿態》分別排第9、10位
TVB的After Class兩位小花炎明熹《Little Magic》同姚焯菲《這個姿態》分別排第9、10位（圖片來源：903.com）
lolly talk lollytalk collar 至於上周才上榜的COLLAR《idc》由16升至14位，走勢仍然很弱，10甲不進！
至於上周才上榜的COLLAR《idc》由16升至14位，走勢仍然很弱，10甲不進！（圖片來源：903.com）
lolly talk lollytalk collar 姚焯菲 新歌 Chantel新歌點擊次數多過COLLAR一半！
Chantel新歌點擊次數超過COLLAR一半有多！（圖片來源：YouTube圖片）

Lolly Talk爆每人賺6位數

Lolly Talk成軍1年，早前舉行粉絲見面會時，8個女仔更加是爆喊收場，有感動亦有辛酸，她們早前接受傳媒訪問時，曾透露由最初零收入，一步一步捱上去，到半年後每人各袋6位數，至少接了20個工作，而成員當中就以阿妹最多Job，而成員Yanny表示可以畀到家用，Ah Yo和Tania就交到學費。對於未來動向，Lolly Talk更期望年底舉行首個演唱會，目標5年內踏上紅館舞台！

lollytalk collar Lolly Talk到半年後每人各袋6位數，至少接了20個工作，成員當中就以阿妹最多Job。
Lolly Talk到半年後每人各袋6位數，至少接了20個工作，成員當中就以阿妹最多Job。（圖片來源：[email protected]

今年第三支單曲《四方帽之約》派台在即

Lolly Talk今年已推出兩首主打歌《七姊妹星團》和《一把火》，成績不俗，Lolly Talk上月底還推出他們的第三支單曲《四方帽之約》，更搵嚟193@ERROR參與拍攝MV，大玩青春校園風！

lollytalk collar Lolly Talk上月底推出他們的第三支單曲《四方帽之約》
Lolly Talk上月底推出他們的第三支單曲《四方帽之約》（圖片來源：[email protected]
lolly talk lollytalk collar 更搵嚟193@ERROR參與拍攝MV，大玩青春校園風！
更搵嚟193@ERROR參與拍攝MV，大玩青春校園風！（圖片來源：[email protected]

COLLAR、Lolly Talk奪叱咤生力軍組合金銀獎

今年叱咤公布「生力軍組合」獎項，結果金、銀、銅全由《全民造星4》三隊女團COLLAR、Lolly Talk與STRAYZ包辦。

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Lolly Talk得獎上台，全場歡呼！（圖片來源：FB＠lolly talk）
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Lolly Talk個個爆喊！（圖片來源：叱咤頒獎禮截圖）
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（圖片來源：商台）

網民細數Lolly Talk 3大優勝之處

Lolly Talk︳1團員樣貌較優勝

不少網民認為團員樣貌可增加人氣，並將COLLAR和Lolly Talk的團員作比較，指「COLLAR除左Ivy so無邊個靚，Lolly Talk平均係靚啲，特別係Yanny，樣貌身材一絕」、「COLLAR出道已經講， 8個有7個都路人樣，仲有5個係樣衰」。網民直指Lolly Talk的團員樣貌普遍比COLLAR的團員優勝。

lollytalk collar Lolly Talk Collar成員Ivy so。
COLLAR成員Ivy so。（圖片來源：[email protected]
lollytalk collar Lolly Talk Lolly Talk成員Yanny。
Lolly Talk成員Yanny。（圖片來源：[email protected]

2團體行甜美形象更親民

亦有網民表示Lolly Talk以青春、甜美的形象示人，加上歌曲風格青春甜美，令人感覺「睇Lolly Talk開心好多」。另外網民藉此分析指「如果公私營機構或當局，推廣青年發展政策或服務，我諗搵 LT （Lolly Talk）做代言，會較為優勝： 一來成員平均年齡較對手團體年輕，二來成員又多機會作集體宣傳，給予凝聚力印象。」Lolly Talk的歌曲更容易散發歡樂的氣氛感染觀眾。相反，網民認為COLLAR的形象和歌曲非大眾。

lollytalk collar Lolly Talk 網民認為Collar的形象和歌曲非大眾。
網民認為Collar的形象和歌曲非大眾。（圖片來源：[email protected]
lollytalk collar Lolly Talk 網民認為Lolly Talk的歌曲更容易散發歡樂的氣氛感染觀眾。
網民認為Lolly Talk的歌曲更容易散發歡樂的氣氛感染觀眾。（圖片來源：[email protected]

3商業化導致反效果

最後網民坦言COLLAR成員風格不一，「COLLAR感覺上只係東拼西湊，夾硬將一班贏咗比賽嘅人同Viu覺得好嘅人擺埋一齊就算，給人感覺商業化」。該名網友認為COLLAR紅了，ViuTV不停要COLLAR拍綜藝、賣廣告、拍劇、唱主題曲，以致較少人欣賞COLLAR的音樂作品。相反，Lolly Talk較專注音樂發展，可發掘的潛力亦相對較多。

lollytalk collar Lolly Talk 網民認為Lolly Talk較專注音樂發展，可發掘的潛力亦相對較多。
網民認為Lolly Talk較專注音樂發展，可發掘的潛力亦相對較多。（圖片來源：[email protected]
lollytalk collar Lolly Talk 網民認為Collar給人感覺商業化。
網民認為COLLAR給人感覺商業化。（圖片來源：[email protected]

Lolly Talk 和 COLLAR各有優缺點

不過亦有網民表示COLLAR和Lolly Talk 風格不一，各有長處，「COLLAR跳舞係勁啲，但lolly talk啲歌係真係仲好聽」、「COLLAR實力高啲，lolly talk就青春啲，似女團多啲」不應以偏概全比較兩者。

COLLAR Day 爆紅後疑似本末倒置？

《全民造星IV》參賽者黃詠霖（阿蛋）、郭曉妍（阿Yo）、陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、劉綺婷（Yannykot ）、吳倩怡（Sinnie）、曾美欣（MeiMei）和黃敏蕎（阿妹）自發組成女團Lolly Talk。Lolly代表棒棒糖，而Talk是指8位成員的聲音，以青春、甜美的形象示人。Lolly Talk第一首歌曲是翻唱As One的歌曲《Candy Ball》，當時還不是COLLAR成員的許軼（Day）也是Lolly Talk成員之一。然而，當Day與ViuTV簽合約成為COLLAR成員後，則很少參與Lolly Talk活動。

lollytalk collar Lolly Talk 【Candy Ball @lolly.talk 聖誕特別版】MV
【Candy Ball @lolly.talk 聖誕特別版】MV（圖片來源：youtube@Lolly Talk）
lollytalk collar Lolly Talk 【Candy Ball @lolly.talk 聖誕特別版】MV
【Candy Ball @lolly.talk 聖誕特別版】MV（圖片來源：youtube@Lolly Talk）

Lolly Talk新mv甜美風力撼COLLAR

Lolly Talk 在今年4月份推出首支團歌《8SEC》，並為《香港電競超級聯賽第二季》宣傳電競比賽。《8SEC》一推出便大受歡迎，首日已突破10萬。近日Lolly Talk於各大平台推出第一首派台作品《三分甜》同樣引起熱議。可見，Lolly Talk成員既能走型格路線演唱《8SEC》，亦能以甜美風格唱出《三分甜》。

lollytalk collar Lolly Talk 《8SEC》MV
《8SEC》MV（圖片來源：youtube@Lolly Talk）
lollytalk collar Lolly Talk 《三分甜》MV
《三分甜》MV（圖片來源：youtube@Lolly Talk）
lollytalk collar Lolly Talk
（圖片來源：ig＠
collar.weare）

網民意見不一：全花瓶！

不少網民都大讚Lolly Talk成員勇於追夢，表示有「Cookies料」、「少女味的確係擊倒collar」。不過亦有網民認為COLLAR和Lolly Talk「兩隊風格唔同，我覺得可以並存」，甚至表示可以一齊紅。部分網民則指出Lolly Talk成員發音不正，「第一句唔睇字幕真係唔知佢唱咩」、「咬字好差」。

lollytalk collar Lolly Talk 網民評論
網民評論（圖片來源：LIHKG區截圖）
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網民評論（圖片來源：LIHKG區截圖）
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撰文：東方新地圖片來源：Viu1、IG@6y_day、[email protected][email protected]、YouTube@COLLAR、YouTube@Lolly Talk

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