Lolly Talk演唱會︳Day@COLLAR驚喜做嘉賓 網呢睇完話入錯團：浪費晒兩年
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近年人氣急升的女團Lolly Talk近日便舉行了一連兩場的《Lolly Talk Little Things Concerts》演唱會，昨天（29日）圓滿結束。而演唱會中她們更請到COLLAR的成員許軼Day擔任嘉賓，令到全場粉絲極興奮…
Lolly Talk演唱會︳Day@COLLAR＠現身跳唱 全場high爆！
人氣女團Lolly Talk昨日舉行尾場演唱會，其間唱出多首女團經典名曲，包括《明愛暗戀補習社》、《心急人上》等，後來唱到《Candy Ball》時，元祖級始創成員，現時為COLLAR成員許軼Day驚喜現身，同Lolly Talk一齊重演返當時《造星IV》自選項目《Candy Ball》，令現場氣氛high爆！咁興奮就緊係唔好俾佢停，跟住再跳唱《光之美少女》，少女感爆棚！
一齊吓粉絲拍的精彩《光之美少女》：
Lolly Talk演唱會︳COLLARLolly Talk叱咤5強！
最後訪問中亦提及Lolly Talk首次打入叱咤我最喜愛的組合5強，至於有沒有信心得獎，她們笑言：「入圍當贏咗！」另外成團至今，她們一直被外界與《造星》出身的女團COLLAR做比較，阿妹強調：「一直不覺得COLLAR是競爭對手，反而是一齊以女團身份打拼，大家一直互相都有同伴感覺，其實見到同時入到五強，感覺好開心。」
Lolly Talk首次打
Lolly Talk演唱會︳網民：Day真係入錯團
唔少人見到Day於今次Lolly Talk演唱會表演時，都認為Day似乎更應該入Lolly Talk，因為無論係年齡、風格上似乎更適合：「Day同班靚妹跳光之美少女，先最啱數，明明上弦一，最紅係佢，浪費晒兩年，冇歌冇影冇視」、「Day回歸Lollytalk組9人團算啦」、「揀錯團」，有網民甚至認為day喺Lolly Talk演唱會搶盡風頭，似乎solo都得：「Day B其實單拖都得啦」、「風頭比Day搶曬，係ViuTV 訓練之下 舞藝比參賽時吸睛，收放自如 輕鬆，Day 好鬼索 明年輪到佢solo」、「齋講跳舞，呀Day真係跳得最好」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：東方新地 youtube＠LeeDictator