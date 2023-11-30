Lolly Talk演唱會︳Day@COLLAR驚喜做嘉賓 網呢睇完話入錯團：浪費晒兩年

近年人氣急升的女團Lolly Talk近日便舉行了一連兩場的《Lolly Talk Little Things Concerts》演唱會，昨天（29日）圓滿結束。而演唱會中她們更請到COLLAR的成員許軼Day擔任嘉賓，令到全場粉絲極興奮…