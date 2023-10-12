Elka@Lolly Talk生日認「分訊」 前度黑歷史被起底 仲同女神傳緋聞
Elka認與波仔分手：大家唔好再問
Lolly Talk成員Elka（鄭芷淇）早前度過21歲生日，更在IG開Live跟粉絲隔空互動，其間最多人關心是，有關Elka的戀情近況，紛紛留言問她是否跟男友「波仔」黃浚銘（Boris）已經分手，更有人表示見到男方在旺角拖新歡，Elka最初都不了了之，未有回應，但之後也認了「分訊」。她表示：「大家唔好問啦，我淨係覆大家一次啦，就係我宜家單身嘅，大家唔好再問。」
喪讚Ivy So好聰明、獨立
23歲波仔以網紅身份參加《全民造星II》，2022年他與Elka公開戀情，不時在網上曬恩愛，可惜一年後卻分手告終。有網友發現，原來波仔於9月份曾拍片直認跟Elka早已分開，不過沒有透露分手原因；對於早前為新劇《飛黃騰達》夥拍COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So），波仔曾在開鏡拜神儀式被問有冇親熱戲，就表示尺度係健康、安全同舒服。
對於Ivy So的印象，波仔指真人比較慢熱，大讚一個好聰明、獨立的女仔，直認合作初時不敢與她接觸，後來花了很長時間，才知對方是一個非常勤力、節制及很自律的人。
波仔曾拍片侮辱女藝人惹爭議
早前，不少網民鬧爆ViuTV選角有問題，皆因波仔曾有「黑歷史」， 更有人重提4年前波仔與Ricko合作拍並引起爭議的影片，內容涉性騷擾女youtuber和藝人事件，直斥波仔的舉動是侮辱女藝人。
Lolly Talk搶先開演唱會
COLLAR自出道起就已經不斷講要開演唱會，但至今仍然未實行，僅在今年1月全體擔任張敬軒演唱會嘉賓時才一同踏足過紅館。反觀，Lolly Talk早前已宣布將會在11月29日在九展舉行出道以來首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》，暫定一場的門票將於本月17日正式開賣！8位成員昨日（10日）出席記者會時亦難掩激動心情，更有部份成員眼泛淚光。被問到扒COLLAR頭開騷會否覺得吐氣揚眉，Lolly Talk即謙虛表示與COLLAR是朋友，大家都會按照自己的步伐，沒有刻意比較時間上的快慢，又稱大家會互相支持打氣。
與COLLAR關係友好
8 位Lolly Talk透露會邀請嘉賓，至於本來屬Lolly Talk一員的COLLAR成員Day會否有機會一同登台演出，她們即大賣關子，笑稱男女老幼都有。其實2隊成員們關係本來都相當友好，Elka（鄭芷淇）、阿妹（黃敏蕎）和阿蛋（黃詠霖）生日早前與Day一同慶祝生日，而Yanny（劉綺婷）與COLLAR成員Winka（陳泳伽）本屬中學同學，平時都有約出來玩。
Lolly Talk曝光率高
Lolly Talk自從今年組成經理人公司，火速成為廣告寵兒，不但接到Sony的大型手機廣告，更經常獲邀參加商演及音樂節，形象變得相當入屋。雖然IG的官方追蹤人數只得7萬左右，遠低過COLLAR的29萬followers，但在成就方面卻有忙反超COLLAR。
同期推出歌曲MV觀看次數大比拼
7月11日出道的Lolly Talk，和1月12日出道的COLLAR同樣於2022年出道，2團的曲風非常不同，一個行甜美少女風，而另一個則走型格風。而且2團曾經多次在同一星期內出歌，因此難免被拿來比較，以Lolly Talk去年7月11日推出的《三分甜》為例，MV觀看次數比起COLLAR 4日後推出的《OFF/ON》MV多70萬；今年1月19日推出的《七姊妹星團》，MV觀看次數依然多過COLLAR早6日推出的《The Bight Side》，贏足接近60萬；今年7月Lolly Talk和COLLAR再次「狹路相逢」，28日推出的Lolly Talk《四方帽之約》MV至今有72萬觀看次數，依然領先21日推出的COLLAR《idc》MV約10萬views。
Lolly Talk的歌曲成為熱播清單
近日，有網民於討論區分享表示自己逛街時經常聽到店鋪播放Lolly Talk的歌曲，指「一間聽到《三分甜》，樓下聽到《七姊妹》，COLLAR冇人播」。他表示甚少聽到店鋪播放COLLAR的歌曲，從而判斷現時Lolly Talk人氣高過COLLAR。此帖引起大量網民討論，並紛紛細數Lolly Talk優勝之處。
Lolly Talk《一把火》連續9星期上榜
派台歌曲《一把火》在「903專業推介」中榮獲了第三十一週冠軍歌的殊榮，非常厲害！而且《一把火》已經連續停留在榜單上9星期，亦是Lolly Talk第二首903冠軍歌！暫時力壓同期獲得「生力軍組合金獎」的COLLAR。
Lolly Talk：繼續當狠角色轟炸在座
Lolly Talk官方IG亦興奮表示：「一直以來支持我們的波板糖，因為你們所以才有我們每一首歌的新方向，再讓我們有一次又一次的機會感謝更多的人、更多的合作單位及更多空間去發夢，就讓「我們」繼續當狠角色轟炸在座」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！