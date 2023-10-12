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Elka@Lolly Talk生日認「分訊」 前度黑歷史被起底 仲同女神傳緋聞

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人氣女團Lolly Talk出道一年多，人氣急升沒法擋！早前更宣布在11月29日在九展Star Hall舉行首個演唱會。此外，連帶各成員都備受討論，其中成員Elka剛度過21歲生日，突宣布「分訊」惹人關注！

Elka認與波仔分手：大家唔好再問

Lolly Talk成員Elka（鄭芷淇）早前度過21歲生日，更在IG開Live跟粉絲隔空互動，其間最多人關心是，有關Elka的戀情近況，紛紛留言問她是否跟男友「波仔」黃浚銘（Boris）已經分手，更有人表示見到男方在旺角拖新歡，Elka最初都不了了之，未有回應，但之後也認了「分訊」。她表示：「大家唔好問啦，我淨係覆大家一次啦，就係我宜家單身嘅，大家唔好再問。」

LollyTalk Elka Elka認與波仔分手：大家唔好再問
Elka認與波仔分手：大家唔好再問（圖片來源：[email protected]
LollyTalk Elka Elka最初都不了了之，未有回應，但之後也認了「分訊」。
Elka最初都不了了之，未有回應，但之後也認「分訊」。（圖片來源：[email protected]
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二人昔日經常孖住拍廣告。（圖片來源：IG@boris1027_）
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又一齊出席活動（圖片來源：YouTube圖片）

喪讚Ivy So好聰明、獨立

23歲波仔以網紅身份參加《全民造星II》，2022年他與Elka公開戀情，不時在網上曬恩愛，可惜一年後卻分手告終。有網友發現，原來波仔於9月份曾拍片直認跟Elka早已分開，不過沒有透露分手原因；對於早前為新劇《飛黃騰達》夥拍COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So），波仔曾在開鏡拜神儀式被問有冇親熱戲，就表示尺度係健康、安全同舒服。

對於Ivy So的印象，波仔指真人比較慢熱，大讚一個好聰明、獨立的女仔，直認合作初時不敢與她接觸，後來花了很長時間，才知對方是一個非常勤力、節制及很自律的人。

lollytalk elka 波仔以網紅身份參加《全民造星II》，2022年他與Elka公開戀情，不時在網上曬恩愛，可惜一年後卻分手告終。
波仔以網紅身份參加《全民造星II》，2022年他與Elka公開戀情，不時在網上曬恩愛，可惜一年後卻分手告終。（圖片來源：IG@boris1027_）
LollyTalk Elka 有網友發現，原來波仔於9月份曾拍片直認跟Elka早已分開，不過沒有透露分手原因
有網友發現，原來波仔於9月份曾拍片直認跟Elka早已分開，不過沒有透露分手原因（圖片來源：IG@boris1027_）
LollyTalk Elka 波仔曾在開鏡拜神儀式被問有冇親熱戲，就表示尺度係健康、安全同舒服。
波仔曾在開鏡拜神儀式被問有冇親熱戲，就表示尺度係健康、安全同舒服。（圖片來源：ViuTV）
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（圖片來源：IG@boris1027_）

波仔曾拍片侮辱女藝人惹爭議

早前，不少網民鬧爆ViuTV選角有問題，皆因波仔曾有「黑歷史」， 更有人重提4年前波仔與Ricko合作拍並引起爭議的影片，內容涉性騷擾女youtuber和藝人事件，直斥波仔的舉動是侮辱女藝人。

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（圖片來源：網上圖片）

Lolly Talk搶先開演唱會

COLLAR自出道起就已經不斷講要開演唱會，但至今仍然未實行，僅在今年1月全體擔任張敬軒演唱會嘉賓時才一同踏足過紅館。反觀，Lolly Talk早前已宣布將會在11月29日在九展舉行出道以來首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》，暫定一場的門票將於本月17日正式開賣！8位成員昨日（10日）出席記者會時亦難掩激動心情，更有部份成員眼泛淚光。被問到扒COLLAR頭開騷會否覺得吐氣揚眉，Lolly Talk即謙虛表示與COLLAR是朋友，大家都會按照自己的步伐，沒有刻意比較時間上的快慢，又稱大家會互相支持打氣。

LollyTalk Elka lollytalk collar Lolly Talk早前已宣布將會在11月29日在九展舉行出道以來首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》。
Lolly Talk早前已宣布將會在11月29日在九展舉行出道以來首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》。（圖片來源：網上圖片）
LollyTalk Elka lollytalk collar 8位成員出席記者會，講到眼濕濕！
8位成員出席記者會，講到眼濕濕！（圖片來源：Viu1）
LollyTalk Elka lollytalk collar Lolly Talk即謙虛表示與COLLAR是朋友，大家都會按照自己的步伐，沒有刻意比較時間上的快慢。
Lolly Talk即謙虛表示與COLLAR是朋友，大家都會按照自己的步伐，沒有刻意比較時間上的快慢。（圖片來源：Viu1）
LollyTalk Elka lollytalk collar 阿Yo右）喊到要Elka幫手抹眼淚。
阿Yo（右）喊到要Elka幫手抹眼淚。（圖片來源：Viu1）
LollyTalk Elka lollytalk collar so ching COLLAR COLLAR紅館演出被評失準。
今年1月全體擔任張敬軒演唱會嘉賓時才一同踏足過紅館。（圖片來源：IG@6y_day）

與COLLAR關係友好

8 位Lolly Talk透露會邀請嘉賓，至於本來屬Lolly Talk一員的COLLAR成員Day會否有機會一同登台演出，她們即大賣關子，笑稱男女老幼都有。其實2隊成員們關係本來都相當友好，Elka（鄭芷淇）、阿妹（黃敏蕎）和阿蛋（黃詠霖）生日早前與Day一同慶祝生日，而Yanny（劉綺婷）與COLLAR成員Winka（陳泳伽）本屬中學同學，平時都有約出來玩。

Lolly Talk曝光率高

Lolly Talk自從今年組成經理人公司，火速成為廣告寵兒，不但接到Sony的大型手機廣告，更經常獲邀參加商演及音樂節，形象變得相當入屋。雖然IG的官方追蹤人數只得7萬左右，遠低過COLLAR的29萬followers，但在成就方面卻有忙反超COLLAR。

LollyTalk Elka lollytalk collar COLLAR和Lolly Talk的IG粉絲數目有好大距離。
COLLAR和Lolly Talk的IG粉絲數目有好大距離。（圖片來源：IG圖片）
LollyTalk Elka lollytalk collar 早前接大型手機廣告。
早前接大型手機廣告。（圖片來源：[email protected]
LollyTalk Elka lollytalk collar Lolly Talk密密接job出席商演。
Lolly Talk密密接job出席商演。（圖片來源：[email protected]
LollyTalk Elka lollytalk collar 與粉絲經常近距離接觸。
與粉絲經常近距離接觸。（圖片來源：[email protected]

同期推出歌曲MV觀看次數大比拼

7月11日出道的Lolly Talk，和1月12日出道的COLLAR同樣於2022年出道，2團的曲風非常不同，一個行甜美少女風，而另一個則走型格風。而且2團曾經多次在同一星期內出歌，因此難免被拿來比較，以Lolly Talk去年7月11日推出的《三分甜》為例，MV觀看次數比起COLLAR 4日後推出的《OFF/ON》MV多70萬；今年1月19日推出的《七姊妹星團》，MV觀看次數依然多過COLLAR早6日推出的《The Bight Side》，贏足接近60萬；今年7月Lolly Talk和COLLAR再次「狹路相逢」，28日推出的Lolly Talk《四方帽之約》MV至今有72萬觀看次數，依然領先21日推出的COLLAR《idc》MV約10萬views。

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（圖片來源：YouTube@COLLAR/YouTube@Lolly Talk）
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（圖片來源：YouTube@COLLAR/YouTube@Lolly Talk）
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（圖片來源：YouTube@COLLAR/YouTube@Lolly Talk）

Lolly Talk的歌曲成為熱播清單

近日，有網民於討論區分享表示自己逛街時經常聽到店鋪播放Lolly Talk的歌曲，指「一間聽到《三分甜》，樓下聽到《七姊妹》，COLLAR冇人播」。他表示甚少聽到店鋪播放COLLAR的歌曲，從而判斷現時Lolly Talk人氣高過COLLAR。此帖引起大量網民討論，並紛紛細數Lolly Talk優勝之處。

LollyTalk Elka lollytalk collar Lolly Talk 《七姊妹星團》MV
《七姊妹星團》MV（圖片來源：youtube@Lolly Talk）
LollyTalk Elka lollytalk collar Lolly Talk 《三分甜》MV
《三分甜》MV（圖片來源：youtube@Lolly Talk）

Lolly Talk《一把火》連續9星期上榜

派台歌曲《一把火》在「903專業推介」中榮獲了第三十一週冠軍歌的殊榮，非常厲害！而且《一把火》已經連續停留在榜單上9星期，亦是Lolly Talk第二首903冠軍歌！暫時力壓同期獲得「生力軍組合金獎」的COLLAR。

LollyTalk Elka lolly talk lollytalk collar 派台歌曲《一把火》在「903專業推介」中榮獲了第三十一週冠軍歌的殊榮
派台歌曲《一把火》在「903專業推介」中榮獲了第三十一週冠軍歌的殊榮（圖片來源：[email protected]

Lolly Talk：繼續當狠角色轟炸在座

Lolly Talk官方IG亦興奮表示：「一直以來支持我們的波板糖，因為你們所以才有我們每一首歌的新方向，再讓我們有一次又一次的機會感謝更多的人、更多的合作單位及更多空間去發夢，就讓「我們」繼續當狠角色轟炸在座」。

LollyTalk Elka lollytalk COLLAR lolly talk 玩過型格都帶可愛風！
Lolly Talk官方IG亦興奮表示：「就讓「我們」繼續當狠角色轟炸在座」（圖片來源：FB@lollytalk）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@boris1027_、[email protected]

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