Elka@Lolly Talk生日認「分訊」 前度黑歷史被起底 仲同女神傳緋聞

人氣女團Lolly Talk出道一年多，人氣急升沒法擋！早前更宣布在11月29日在九展Star Hall舉行首個演唱會。此外，連帶各成員都備受討論，其中成員Elka剛度過21歲生日，突宣布「分訊」惹人關注！