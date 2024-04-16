LOONG 9成員增至12人 月尾搞見面會入場費兼活動細節曝光！

LOONG 9先前有9位成員開始受訓，但照片中卻沒有三位香港成員冼靖峰 、文佐匡及黃奕斌的身影！LOONG 9動作多多，成員增加似乎還沒有停止跡象，近日更將再增加成員！原本在總決賽中排名第10的趙天翼，雖然未能加入LOONG 9，但現在卻以另一種身份成為了團隊的一員，引起網民熱議，直呼這是一場大騙局！