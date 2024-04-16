LOONG 9成員增至12人 月尾搞見面會入場費兼活動細節曝光！
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LOONG 9先前有9位成員開始受訓，但照片中卻沒有三位香港成員冼靖峰 、文佐匡及黃奕斌的身影！LOONG 9動作多多，成員增加似乎還沒有停止跡象，近日更將再增加成員！原本在總決賽中排名第10的趙天翼，雖然未能加入LOONG 9，但現在卻以另一種身份成為了團隊的一員，引起網民熱議，直呼這是一場大騙局！
趙天翼做「公益大使」網民：不如加曬全部人落去
亞洲超星團官方微博透露，由於趙天翼在節目中的優秀表現，決定聘請他擔任「LOONG 9兒童藝術教育公益大使」。這一消息公布後，內地網民對於LOONG 9不斷增加成員的做法感到啼笑皆非，有網民甚至開玩笑說「既然已經加了這麼多人，不如再多加幾位」、「索性把前18名都加進去算了！」，建議不如「打和」，亦有網民要求亞洲超星團退款，認為這樣的安排違背了最初的比賽規則，並將這種收費投票形容為一場大騙局。
LOONG 9將於銅鑼灣舉辦簽名拍手會入場費580元
另外，LOONG 9官方平台宣布，將於本月28日下午2時在銅鑼灣舉行簽名拍手會。由於活動地點設在香港，這次終於能見到三位香港代表冼靖峰、文佐匡和黃奕斌，以及三位新加入的LOONG 9成員張鎬濂、郭殿甲和陳鑫昊。簽名會的入場費定價為人民幣520元/港幣580元。從官方海報的設計來看，港元價格被以極細的字體標示，且全部使用簡體字，顯示出他們主要的目標受眾是大陸的粉絲。究竟會有多少人專程來港參加LOONG 9的見面會，結果將在月底揭曉。
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圖片來源：微博圖片