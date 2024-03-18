LOONG 9成員外號公開 冼靖峰叫「妙音龍子」邊個叫「馬卡龍」？
LOONG 9公開官方個人照 江湖味濃 冼靖峰外號「妙音龍子」
LOONG 9成員們的官方照片中，8位成員身著黑色服飾，一位穿紅色皮褸，背後是醒目的紅色LOONG 9標誌，而他們的髮型和服裝搭配，透露出一股不羈的江湖氣息。與此同時，成員們在微博上紛紛曬出自己的官方照片，並公開了各自的外號，這些外號不僅有趣，而且展現了他們的個性和特色。
冠軍奧利自稱「馬卡龍」，亞軍李權哲則是「霸王龍」，季軍冼靖峰被稱為「妙音龍子」，這些外號中，有的是根據成員名字的諧音創造的。不少內地網民都留言大讚外號以及其官方造型照「妙音龍王子」「超棒」「妙音龍真要那麼帥嗎？」「靚仔有型可愛百變妙音龍」「李權哲你是有時尚在身上的」「權哲別太帥」
LOONG 9成員外號揭秘 冼靖峰外號「妙音龍子」
- 奧利：「馬卡龍」
- 李權哲：「霸王龍」
- 冼靖峰：「妙音龍子」
- 江信熹：「波塞東龍」
- 梁詩煜：「梁龍」
- 白子奕：「小白龍」
- 文佐匡：「迅猛龍」
- 黃奕斌：「翼龍」
- 陳梁：「溫柔小金龍」
「妙音龍子」冼靖峰：一起與我遊歷更多高山低谷吧！
「妙音龍子」冼靖峰則在微博上發表了長文，分享了自己過去一年的心路歷程，並對身份的轉變有深刻的體會。冼靖峰寫道：「『身份』，從來都只是一個名份，讓自己認知自己，讓別人更容易明白你。而對於身份的切換，無論是歌手、主持、演員、團員，這都是一個過程，一個經歷。好好享受這過程吧。最重要是無悔地體會每次情緒。現在我最希望和您妳你說：『來！一起與我遊歷更多高山低谷吧！』謝謝每一位，在這些年裡，看到過冼靖峰，體會過冼靖峰，愛過冼靖峰的你們。致團員們：來年一起努力吧！」他的真情流露，贏得了眾多粉絲的留言支持。
網民：已經分唔到真心定假膠
不少香港網民表示外號令他們尷上加尷，亦有網民認為只有香港網民才認為他們的外號尷尬，因為內地網民根本認為無問題「好尷」「人地根本唔care香港粵語文化市場」「好x中二」「新恐龍戰隊」「㗎下話？呢啲名都改得出」「迅猛龍 翼龍 mon hunt」「 好似10兄弟啲名咁」「已經分唔到真心定假膠」
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