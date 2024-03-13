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LOONG 9 解散成熱搜？！維基被惡搞男團變做「龍角散」

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亞洲超星團》9人新男團日前出道，曾志偉宣布龍年組成的他們叫「Loong 9（音NINE）」，此隊名一夜爆紅，更掀起全城抽水熱潮，持續三日未竭息，去到星期三下午，「LOONG 9 解散」竟然成熱搜，原來又係貪玩網民嘅惡作劇 ！

男團LOONG 9 將赴北京集訓 竟傳出 LOONG 9 解散消息原來係fake News

亞洲超星團》LOONG 9成團討論度爆燈！9位團員組成，包括奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁。

此圖被證實為假消息，下午該維基條目上述位置已變回「現任成員」（圖片來源：網上改圖）
此圖被證實為假消息，下午該維基條目上述位置已變回「現任成員」（圖片來源：網上改圖）
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LOONG 9 更新後的真正條目資料。（圖片來源：Wiki）

LOONG 9 解散唔係真！冼靖峰回應團名LOONG 9 被惡搞： 「我哋冇諗太多」

LOONG 9成員冼靖峰被問及對團名的看法，他表示呢個名係代表9個人，並對騰龍飛躍作了一番解讀︰

「龍喺12生肖入面好有意思，我會覺得好多時係……群……群龍之眾，希望呢個名喻意每個人又好，一個團又好，好似龍咁騰龍飛躍。我哋冇諗太多，名只係一個title，做好每個舞台，觀眾一定睇得出！」

「冼靖峰&郭殿甲舞技比拼」獲過千分享

除了團名惹人熱議，比賽結束後，有網民搵返2位比賽者冼靖峰同郭殿甲嘅跳舞片段做比較，明顯郭殿甲跳得比較好，但冼靖峰跳成咁都有第三名。

LOONG 9 討論度爆燈 各界商戶齊抽水

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LOONG HA – 龍蝦（圖片來源：HKTVmall）
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Long Yit 9 ：長熱狗！（圖片來源：IKEA）
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Loong狗帶 （有啲夾硬）（圖片來源：Fortress）

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圖片來源：TVB，網上截圖

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