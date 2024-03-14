LOONG9成員｜9位成員國籍《亞洲超星團》決賽票數成績一文睇清！
LOONG9｜9名成員名單揭曉！粉絲竟強烈不滿？！
《亞洲超星團》限定男團正式出道，團體正式命名為「LOONG9」，成員依排名分別係：奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁，而首個粉絲見面會於3月10號在澳門舉行，超星召集人曾志偉亦現場宣佈《亞洲超星團2》即將展開招募。
大會宣佈入圍名單，倒數至第3位，之後公佈第1同第2位成績，而最後公佈第9名，反高潮之餘亦更為刺激。排名依節目公佈序如下：
第9名：陳梁
第8名：黃奕斌
第7名：文佐匡
第6名：白子奕
第5名：梁詩煜
第4名：江信熹
第3名：冼靖峰
第2名：李權哲
第1名：奧利
LOONG 9成員水準如何？資深觀眾逐個評論
在節目的非官方群組 ，有觀眾將LOONG 9 團員逐個作出評論，大概可以知道九位入圍學員的觀眾心中的地位
|LOONG 9成員9位票數+個人資料一覽
|排名
|姓名+英文名
|票數
|國籍
|出生日期
|年齡
|1
|奧利 Ollie
|3,825,585
|中國北京
|2006年4月1日
|17歲
|2
|李權哲 Ely
|3,377,292
|中國遼寧
|2001年1月22日
|23歲
|3
|冼正峰 Archie
|3,331,720
|香港
|1998年5月15日
|25歲
|4
|江信熹 Andrew
|2,777,802
|澳門
|2002年2月18日
|22歲
|5
|梁詩煜 SY
|2,701,629
|中國北京
|2000年9月23日
|23歲
|6
|白子奕 Albin
|2,56,0942
|中國四川
|1999年11月1日
|24歲
|7
|文佐匡 Sean
|2,546,941
|香港
|2000年1月24日
|24歲
|8
|黃奕斌 Hugo
|2,472,942
|香港
|2000年1月13日
|24歲
|9
|陳梁 Felix
|2,402,984
|中國廣東深圳
|2000年9月9日
|23歲
：
LOONG 9成員1. 奧利 Ollie（網民評論：之前「大起大落」都只係幌子，最終還是第一）奧利Ollie個人資料一覽
LOONG 9成員2. 李權哲 （網民評論：萬年老二，唔想咁講，但緊要關頭就係咁既排名，但實力、人品無得彈）
LOONG 9成員3. 冼靖峰 Archie（網民評論：除左Vocal，就係一個機械人跳舞）冼靖峰Archie個人資料一覽
LOONG 9成員4. 江信熹 （網民評論：睇得又跳得，應該三甲）江信熹個人資料一覽
LOONG 9成員5. 梁詩煜 （網民評論：公演反而無乜記憶點，唔好意思，但人氣好勁）梁詩煜個人資料一覽
LOONG 9成員6. 白子奕 Albin （網民評論：黑馬，但利申我有投佢票，編舞有一手，人品唔錯，友誼先生，你睇幾多人衝上去恭喜佢）白子奕Albin個人資料一覽
LOONG 9成員7. 文佐匡 Sean （網民評論：性格脾氣的確難頂，但佢又真係Rap到，如果單計香港九子。舞一般，最有印象出show對眼成日會突然唔知望緊乜，好似甩左舞要睇人咁）文佐匡Sean個人資料一覽
LOONG 9成員8. 黃奕斌 Hugo（網民評論：我其實一開波幾睇好佢，初舞台個陣還ok，但三公到決賽完晒，都無一個好深刻既舞台形象俾到我，唔計坐喺度rap果次啦，我覺得同組Kenny仲好。但次次見佢同阿老三無乜表現上top9，已經撐唔落）黃奕斌Hugo個人資料一覽
LOONG 9成員9. 陳梁 Felix（網民評論：最有印象一定係同「文生」爭C位，可能佢都係同奧利玩過boy planet ，係有d fans base。其實三公佢都係全贏，只係無樂華班人咁顯眼。樣唔錯，Vocal一般，但作為個人練習生，無大公司支持下，出到道已經好好。）陳梁Felix個人資料一覽
亞洲超星團決賽｜賽果惹爭議 粉絲現場衝上控制台狂轟「造馬」驚動警方！
不過「成團之夜」的賽果卻引起爭議，不但網上討論區有多方討論外，當晚在現場更有兩名粉絲失控，衝上控制台後大鬧「造馬」，現場保安隨即上前阻止二人，據媒體報導，最後更驚動澳門警察解決糾紛。據了解，兩名女粉絲自稱「課金」了18萬元，但她們所支持的參賽者卻未能入團，但她們沒有透露支持哪一位。
郭殿甲出局冼靖峰、文佐匡被質疑資格
總結多方討論，觀眾對3位香港代表入圍大表不滿，其中04年出生的郭殿甲能入團最惹人熱議，甚至翻出比賽初期的「比舞片段」突顯其台風比第三名冼靖峰優勝！
未能入圍的18強選手包括： 尹俊嵐、趙天翼、張鎬濂、陳鑫昊、金東彬、黃輝雄、郭殿甲、譚奕天、林士元
LOONG9隊名成笑柄 LOGO一出即被微博觀眾指斥抄襲NINEPERCENT
限定男團似乎出師不利，LOONG 9 隊名雖說順應潮流意指「龍年」，但在網絡上即被恥笑與1990年《賭俠》陳法蓉的角色「龍九」撞名，微博上也有一片聲音直指「Loong9」 抄襲，原來其LOGO與愛奇藝《偶像練習生》的出道男團NINE PERCENT標誌太相似，真係中、港、網絡三面不討好⋯⋯
丁子朗早被淘汰 缺席總決賽
丁子朗自從參加選秀節目《亞洲超星團》化身偶像喺舞台嘅一面，因排名喺30名之外，由於已被淘汰，成團機會不大，佢坦言參加選秀節目真係大開眼界。在成團之夜他沒有像其他出局參賽者一樣現身澳門，原來因為家有喜事姐姐出嫁，所以只能隔空支持。
多人出局！只有4位香港代表入圍總決賽
晉級總決賽的 18 位超星練習生當中，據知共有 4 位是香港代表，當中還有一位殺入頭三位，想知他是誰？密切留意今晚播出一集！公布完 18 強名單之後，朱正廷旋即公布總決賽賽制，18 強超星練習生將分成 2 個 9 人組合進行比賽，而分組的順序將根據第三輪超星練習生順位而定，今集亦會完成分組環節。《亞洲超星團》「成團之夜」總決賽將於 3 月 9 日晚假澳門銀河綜藝館舉行，到底最終成團出道的 9位超星練習生是誰？屆時便會知曉！
冼靖峰自爆曾經想退賽
今集還節錄了超星練習生的訪問片段，不擅長跳舞的冼靖峰（Archie）自爆曾經想過退賽，他說：「每一次跳舞都想放棄，我曾打電話給我經理人，說我要退賽回去（香港），然後我經理人說：『我當作沒有聽過你這個電話。』之後馬上掛電話，最後我還是堅持下去，人家用一倍的力，我就用十倍的力，終於以前一些舞蹈老師、還有一些真的會笑我跳舞難看的平輩，都說我真的跳舞好看了。我會用不同方式、不同的作品去回饋大家，希望讓大家覺得支持我是一個好的決定！」
張鎬濂：「我不只是洪欣的兒子」
另一香港代表張鎬濂則指參加節目是想證明自己：「我知道有些人認識我，可能是透過一些我參選過的節目，也有些人知道我是因為我的家人，我很希望在以後的作品上，可以讓大家有一個特別深刻的印象，讓大家記住我叫張鎬濂，而不只是洪欣的兒子！」
Hugo黃奕斌密密備戰總決賽 預告好快有第一首派台歌
Hugo黃奕斌喺《亞洲超星團》表現亮眼，亦密密備戰排練，不過佢都忙裏偷閑抽時間出席粉絲聚會，同一眾粉絲食嘢影相，佢仲即場展示《亞洲超星團》主題曲嘅舞步。喺最近公布嘅排名當中，Hugo一直名列前芧，所以成團機會好大，有咁好嘅成績佢都感激粉絲支持。
嚟緊3月9號就係《亞洲超星團》總決賽嘅大日子，Hugo預告自己帶畀觀眾驚喜，所以一直秘密練舞，務求有最佳表現。曾經喺內地讀書嘅Hugo，佢話有同學喺網上搵佢之前比賽嘅片嚟睇，佢哋仲會模仿動作拍片再畀番佢睇，佢就話自己親屬票有限，所以就希望佢哋盡量能夠入場睇。
曾志偉曾寸爆指MIRROR唔係對手
今次TVB推出男團選秀節目，令唔少人都聯想到捧紅MIRROR、ERROR和MC張天賦等多位歌手嘅ViuTV《全民造星》。當曾志偉被問到《亞洲超星團》是否用嚟對抗MIRROR嘅時候，曾志偉就回應指：「唔係，我哋亞洲地區嘛」，網民都認為曾志偉嘅回應非常帶骨，仲話曾志偉似係想暗示「MIRROR紅不過羅湖」添。
網民反應一面倒唔睇好：咪有隊Super Tiger囉
其實TVB已經唔係第一次推出男團，之前為了為了食住因《全民造星》而誕生的MIRROR、ERROR等男團、女團的熱潮，TVB繼去年推出女團After Class後，再臨時組成一個10人限定男團Super Tiger，後來突然嚟一個大地震式重組，將企開C位開羅天宇踢走。今次仲話推出新男團，令網民都一面倒表示唔睇好。
亞洲超星團首播日期是？
亞洲超星團首播日期為⋯⋯按此看詳情