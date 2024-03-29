LOONG9成員變動！突發宣布分拆發展！洪欣兒子張鎬濂成功入團
Loong9 成員變動 ！新增三人專注內地活動
新增成員並不是根據決賽排名，新增成員後方便分拆成兩團在不同地區活動，官方聲明指出：「今後，Loong9-S將立足中國內地輻射亞洲地區；Loong9-V將立足於中國香港輻射亞洲地區。我們將打破傳統限定意義，以S隊、V隊的雙重形式，繼續站在舞台上發光發熱，請大家多多期待吧。感謝一直以來支持Loong9的粉絲朋友。」
張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊成功入團
目前未知根據哪個標準選擇新入團成員，新加入3位成員分別係第11位張鎬濂、第12位郭殿甲、第15位陳鑫昊，並以「Loong9 非限定團成員」的身份參與一切組合活動，並將分為「Loong9-S」、「Loong9-V」兩隊，Loong9-S將中國內地地區活動；Loong9-V將於中國香港亞洲地區活動。
Loong9-S 成員：奧利、李權哲、江信熹、梁詩煜、白子奕、陳梁、張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊
Loong9-V 成員：奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁
香港代表冼靖峰、文佐匡、黃奕斌撥入「Loong9-V」，官方說法係「立足中國香港輻射亞洲地區」
總決賽晚上，18強未能入圍LOONG9的選手包括： 尹俊嵐、趙天翼、張鎬濂、陳鑫昊、金東彬、黃輝雄、郭殿甲、譚奕天、林士元
網民回應：新加入3個新成員更好！
對於這個變動網民普遍收貨，留言分析利弊：「觀眾角度覺得咁樣加入3個新成員會更好，尤其殿甲佢的確係非常有舞台表演魅力 組合變成12個唔理佢如何分兩隊實力都變強咗，強強聯手 期待有更好嘅表演俾觀眾，觀眾都值得睇更好嘅嘢！」、「唔講以為係手提電話型號」
香港成員持續被批評：我想見郭殿甲
對於香港代表冼靖峰、文佐匡、黃奕斌撥入「Loong9-V」，香港觀眾似乎都有微言：「不如9V 剩係係TVB 廠內活動吧，我鐘意9S 好多law，我希望在香港能見到殿甲的風采」、「即係嗰三件香港仔 夾硬做馬入到去 但係大陸唔收貨根本上面佢哋都冇市場 好心tvb唔好咁肉酸啦 搞場大龍鳳 咁樣嚟收尾 搞多幾次中年好聲音好過啦」
Loong9-V冼靖峰未受影響
LOONG9-V成員「妙音龍子」冼靖峰日前於節目《亞洲超星團》中出道後，一直都忙於工作，又要忙拍攝及出席騷表演，吸金力極強！即使他在百忙之中亦很寵粉絲，在日前（26日）開了一個多小時的直播，在直播中唱了很多首歌曲，最後他亦應粉絲的要求在直播中擺出「港女自拍十式」，又預告轉換型像是為了新歌發布！
郭殿甲、冼靖峰舞技被比拼成熱議
《亞洲超星團》限定男團正式出道時，有網民搵返2位參賽者冼靖峰同郭殿甲嘅跳舞片段做比較，明顯郭殿甲跳得比較好，但冼靖峰跳成咁都有第三名，當時入團名單惹人熱議。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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