loong9 抄襲

超星團｜LOONG 9 被指抄襲內地男團NINE PERCENT！MIRROR亦曾捲隊徽風波

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男團LOGO難逃被指抄襲命運？！繼當年MIRROR創團，《亞洲超星團》65位超星練習生歷經7個月時間，最終選出9人組成限定男團Loong 9， 隊命寓意龍年9位超新星，結果賽果名單和隊名都觸發不少討論之餘，想不到就連 「LOONG9」 的標誌也引來微博網民的批擊！

Loong 9 團名讀音「LOONG NINE」轉播畫面無字幕、觀眾以為聽錯

曾志偉在總決賽中宣布：「我哋《亞洲超星團》終於可以成團啦！恭喜九位，我喺度正式宣佈，我哋為你哋成團要俾一個名你哋，你哋出道個名叫做『LOONG 9』。」團名本身寓意男團在龍年成團，並由9位成員組成，但不少網民笑指中文名字是否為「龍九」？

（圖片來源：TVB）
曾志偉以招牌聲音讀出「LOONG NINE」的片段於網上瘋傳。（圖片來源：TVB

Loong 9 隊名成笑柄 ！隊徽LOGO一出即被微博觀眾指斥抄襲NINE PERCENT

限定男團似乎出師不利，LOONG 9 隊名雖說順應潮流意指「龍年」，但在網絡上即被恥笑與1990年《賭俠》陳法蓉的角色「龍九」撞名，微博上也有一片聲音直指「Loong9」 抄襲，原來其LOGO與愛奇藝《偶像練習生》的出道男團NINE PERCENT標誌太相似，真係中、港、網絡三面不討好⋯⋯

其中有來自內地的觀眾一句作出總結：

人是稠的、標是抄的、名字是土的、熱度是吸血導師的，活該糊穿地心

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LOONG9 被指是「低配版」NINE PERCENT （圖片來源：微博截圖）
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「依家咩人都可以出道」原來唔係香港網民咁講⋯⋯（圖片來源：微博截圖）

NINE PERCENT 百分九少年2018年成立 同樣有9個人

NINE PERCENT是依據愛奇藝真人秀《偶像練習生》出道的男團，於2018年交由大眾票選出的9人男子唱跳音樂團體，成員包括蔡徐坤、陳立農、范丞丞、Justin黃明昊、林彥俊、朱正廷、王子異、小鬼王琳凱、尤長靖。同樣是為期一年的限定男團，2019年10月12日NINE PERCENT在廣州體育館進行「告別演唱會」後正式結束團體活動，當時製作組對隊名寓意也有解說：

「百分之九」寓意著「NINE PERCENT的每一位成員，將帶著另外91位練習生的夢想，用自己百分之百的努力去守護這9%的幸運，越努力越幸運！」

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2018-2019期間限定男團，團粉名為「NINE’s」，意指「屬於九位少年的專屬奇蹟」，由九位成員一人兩票，共同投票選出，於2018年5月25日在官方微博公布。（圖片來源：ninepercent.boys@IG）
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LOONG 9 的標誌，團粉名字目前尚未公布。（圖片來源：TVB
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大陸網民都知道 「on9」的意思，更在微博上進行嘲諷。（圖片來源：微博截圖）
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相比之下香港的惡搞已經算是很「輕手」：限定團命名「LOONG9」相信意指「龍9」，與1990年電影《賭俠》中「龍五」細妹「龍九」撞名。（圖片來源：《賭俠》截圖）

MIRROR創團亦曾捲抄襲指控 隊徽被指抄襲BTS防彈少年團？

其實ViuTV在2018年公布香港男團MIRROR的隊名和隊徽時，亦曾鬧出抄襲指控，官方解說MIRROR源自「鏡子能夠反射無限影像」，不過鏡像Logo就被指與BTS防彈少年團有相似之處。當年有網民質疑抄襲指控是否成立之時，《全民造星》首屆的其中一位參加者就在個人Instagram限時動態上傳MIRROR和BTS防彈少年團的Logo。

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《全民造星》首屆參賽者李啟言（MO）在ViuTV公布MIRROR隊徽一刻在IG限時動態分享了LOGO對比圖。（圖片來源：李啟言IG）

雖然MO當年的限時動態並沒有打任評論文字，不過就給人疑似串爆MIRROR「抄襲」BTS防彈少年團。對於坊間抄襲指控，ViuTV就未有回應。

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：微博截圖、ninepercent.boys@IG、TVB、《賭俠》截圖、李啟言IG

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