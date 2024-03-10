超星團｜LOONG 9 被指抄襲內地男團NINE PERCENT！MIRROR亦曾捲隊徽風波
Loong 9 團名讀音「LOONG NINE」轉播畫面無字幕、觀眾以為聽錯
曾志偉在總決賽中宣布：「我哋《亞洲超星團》終於可以成團啦！恭喜九位，我喺度正式宣佈，我哋為你哋成團要俾一個名你哋，你哋出道個名叫做『LOONG 9』。」團名本身寓意男團在龍年成團，並由9位成員組成，但不少網民笑指中文名字是否為「龍九」？
Loong 9 隊名成笑柄 ！隊徽LOGO一出即被微博觀眾指斥抄襲NINE PERCENT
限定男團似乎出師不利，LOONG 9 隊名雖說順應潮流意指「龍年」，但在網絡上即被恥笑與1990年《賭俠》陳法蓉的角色「龍九」撞名，微博上也有一片聲音直指「Loong9」 抄襲，原來其LOGO與愛奇藝《偶像練習生》的出道男團NINE PERCENT標誌太相似，真係中、港、網絡三面不討好⋯⋯
其中有來自內地的觀眾一句作出總結：
人是稠的、標是抄的、名字是土的、熱度是吸血導師的，活該糊穿地心
NINE PERCENT 百分九少年2018年成立 同樣有9個人
NINE PERCENT是依據愛奇藝真人秀《偶像練習生》出道的男團，於2018年交由大眾票選出的9人男子唱跳音樂團體，成員包括蔡徐坤、陳立農、范丞丞、Justin黃明昊、林彥俊、朱正廷、王子異、小鬼王琳凱、尤長靖。同樣是為期一年的限定男團，2019年10月12日NINE PERCENT在廣州體育館進行「告別演唱會」後正式結束團體活動，當時製作組對隊名寓意也有解說：
「百分之九」寓意著「NINE PERCENT的每一位成員，將帶著另外91位練習生的夢想，用自己百分之百的努力去守護這9%的幸運，越努力越幸運！」
MIRROR創團亦曾捲抄襲指控 隊徽被指抄襲BTS防彈少年團？
其實ViuTV在2018年公布香港男團MIRROR的隊名和隊徽時，亦曾鬧出抄襲指控，官方解說MIRROR源自「鏡子能夠反射無限影像」，不過鏡像Logo就被指與BTS防彈少年團有相似之處。當年有網民質疑抄襲指控是否成立之時，《全民造星》首屆的其中一位參加者就在個人Instagram限時動態上傳MIRROR和BTS防彈少年團的Logo。
雖然MO當年的限時動態並沒有打任評論文字，不過就給人疑似串爆MIRROR「抄襲」BTS防彈少年團。對於坊間抄襲指控，ViuTV就未有回應。
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