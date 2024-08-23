LOONG 9新專輯又飛甩香港成員 人氣王都冇影引公憤
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男團LOONG 9自選秀節目《亞洲超星團》出道，至今已經即將迎來。早前LOONG 9方就宣布將推出首張專輯《First Light》，但在日前（22日）釋出的宣傳照中，3位香港成員冼靖峰、文佐匡、黃奕斌就繼續被飛起冇份參加。不過今次就連以第1名出道的人氣王奧利都冇影，引起網民熱議……
LOONG 9繼續飛起3香港成員
LOONG 9初出道時由9名成員組成，不過官方隨後突然宣布將會把LOONG 9分拆為LOONG 9-S及LOONG 9-V，前者將會主攻內地市場，後者則主攻香港市場。而本為9位成員之一的冼靖峰（Archie）就被分到LOONG 9-V，不僅在團體的曝光率銳減外，就連今次的半週年專輯都繼續冇影！而同為香港成員的文佐匡以及黃奕斌，亦未有參與是次的新專輯。
LOONG 9新專輯人氣王都冇影
除咗3位香港成員繼續被飛起外，就連以第1名「C位」出道的人氣王奧利都竟然冇份參與，令唔少真金白銀投票畀奧利的fans都齊齊留言表示不滿！官方早前亦宣布LOONG 9將出席本月24日的樂華家族演唱會，並會首次演唱新歌，不過奧利會否出席，仍是不解之謎。
撰文：東方新地圖片來源：ig@archie_sin、微博@loong9_official、微博@Loong9-奧利