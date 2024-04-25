LOONG 9首個活動仲貴過MIRROR吸唔到內地粉絲 香港粉絲想睇要使4位數
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內地男團LOONG 9十二位成員將於本月28日在香港舉行首個全員拍手簽名會，根據宣傳海報所示，想要與成員近距離互動並獲得他們的親筆簽名，香港粉絲需支付580港元的門票費用。
官方微博早前就公布了購票細則，指出內地粉絲需通過QQ音樂購票，並須先支付260元人民幣的訂閱費。而香港粉絲則可透過KKday平台訂購，目前已有超過200張門票售出。
內地粉絲要返工返學拒參與LOONG 9簽名會
儘管LOONG 9成員在微博上積極轉發活動訊息，但許多內地粉絲都表示不會參加，並留言表示會等待團體在內地舉行活動，原因是五一黃金周即將到來，4月28日雖然是星期日，但在內地被定為正常的上學及工作日，這使得內地粉絲難以請假來港，加上考慮到旅費和假期安排，他們更傾向於等待LOONG 9在內地的演出。
香港粉絲換領門票要消費滿$1,500
對於香港粉絲而言，除了直接購票外，負責活動場地的商場還在23日發布了換票方法，只要成為商場會員並當日使用電子貨幣消費滿1,500元，就能換取入場券。商場專頁還發布了LOONG 9成員的宣傳短片，其中奧利和陳鑫昊用廣東話自我介紹，香港代表冼靖峰則用普通話，而文佐匡、黃奕斌和來自澳門的江信熹則使用廣東話。
宣傳短片的語言多樣性引發討論
宣傳短片中，12位成員一同介紹活動的日期和時間，但由於語速和口音的差異，影片的內容並不容易理解。留言區主要是冼靖峰和江信熹的粉絲留言。奧利的廣東話自我介紹獲大讚感覺親切，而未有參加集訓的黃奕斌和文佐匡，被發現拍攝短片的地點似乎在家中。
MIRROR首個官方見面會票價僅$480
相比較下香港人氣男團MIRROR已出道五年，去5月他們在啟德郵輪碼頭舉行的首個官方粉絲活動《Hi MIRO！見面會》，門票價格僅$480，到同年11月他們在迪士尼舉辦的5周年粉絲見面會《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》，票價則為1,680港元，曾因價格仲貴過演唱會門票，而引起網民爭議。
撰文：東方新地圖片來源：微博@Loong9_Official、FB@HK wwwtc mall、[email protected]