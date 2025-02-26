LOONG9深圳機場打尖捱轟 道歉網民唔收貨兼留言狂嘲
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男團「LOONG 9」去年3月由TVB選秀節目《亞洲超星團》選出，不過團隊主攻內地市場，因此在本港並未成功取得高人氣。不過近日就有網民於社交平台發文表示於深圳機場排隊等候登機時遭LOONG 9打尖，而且現場粉絲更一度與乘客發生衝突，就算官方出面道歉都未能平息網民嘅負評……
LOONG 9深圳機場打尖惹不滿
LOONG 9於本月22日晚由深圳寶安機場飛往北京，不過近日就有乘客報料指大家都有秩序地排成兩行等候時，登機閘口竟遲遲未放行。隨後出現嘅LOONG 9成員以及其隨行工作人員就獲安排優先登機，而追星追到上機嘅fans亦蜂擁而上，更與現場乘客發生衝突，令場面一度混亂。
不過有網民就爆料稱LOONG 9乘坐嘅只係經濟艙，因此對佢哋可以優先上機嘅原因存疑。對此LOONG 9嘅官方微博就火速對此事指出道歉，並指：「我們根據溝通確認好的時間及通道抵達並進行登機」，並再次向受影響人士致歉。
LOONG 9道歉網民唔收貨兼狂嘲
雖然LOONG 9官方已經就事件道歉，不過就仍遭到唔少網民留言狂嘲：「要不是打尖我都不知道這個男團」、「同為經濟艙又佔用大家的登機時間？」、「這應該是這個團最出名的一條新聞了」、「打尖經濟艙男團」、「既然是為了避免擁堵，那在登機口專門停留打招呼又是甚麼意思？」、「上熱搜才知道道歉啊？」
撰文：東方新地圖片來源：微博@Loong9_Official資料或影片來源：原文刊於新假期