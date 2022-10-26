陳凱琳爆鄭嘉穎親教兩子性教育 年幼丁子朗一句問題嚇壞媽媽
鄭嘉穎親教四歲兒性教育
當談及性教育時，陳凱琳則分享自己和老公鄭嘉穎對兩個分別是四歲和二歲的兒子的性教育，指老公鄭嘉穎會對兩個兒子進行性教育，因為他認為父母是有責任教導子女在性方面的相關知識。不過三位嘉賓都指家人從沒對自己進行性教育，而丁子朗則分享自己的一則幼稚園的舊事，他憶術他曾向幼稚園的女同學提出是否要看他的私處，因而被媽媽責罵。
陳凱琳認有責任去教育大眾
到「Memory Lane」環節時，陳凱琳認為自己作為一個公眾人物，是有責任去教育大眾性愛是一個正常不過的話題，但同時又擔心父母對此的看法。而丁子朗則指希望由家人和老師教授性教育，而非靠自己透過外界例如色情片學習相關知識，因為所接受到的知識未必是正確。丁子朗又認為和朋友談及性生活是合適、舒服的，他又大爆曾有女性朋友因為擔心自己會因為不安全的性行為而染上性行為而打電話給他傾訴。
拒答性愛問題而接受懲罰?
最後到「Spin the Bottle」環節時，三位嘉賓都轉到和性愛有關的問題，但當中有人寧願接受懲罰，也不願回答問題。而陳凱琳問嘉賓第一次說「我愛你」的對象時，丁子朗毫不猶疑回答是媽媽，而徐肇平則指是他的第一個女朋友Lisa。
常見問題
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