陳凱琳爆鄭嘉穎親教兩子性教育 年幼丁子朗一句問題嚇壞媽媽

由陳凱琳監製及主持的明珠台節目《Love Matters With Grace》新一集主題為討論性的禁忌，並邀請藝人丁子朗（Karl）、上屆落選港姐王嫿嫿（Anna）及徐肇平擔任節目嘉賓在電車上暢談與性有關的禁忌，包括家庭、學校的性教育情況，以及自身、社會對性話題的接受程度。