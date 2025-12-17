謝霆鋒18歲大仔被偶遇引爆P圖大戰 網民換髮型後驚呼比爸爸更帥

一張偶遇照片，竟然引發全網P圖大戰！謝霆鋒與張柏芝的18歲大兒子Lucas近日被網友偶遇，照片中他獨自坐在餐廳戴著白色耳機看手機，桌上放著魔爪飲料，穿著深藍色上衣配黑色馬甲，整個畫面相當日常。豈料這張隨手拍攝的照片不但登上微博熱搜第二位，更意外催生了一場網路「換髮型」比賽，結果讓所有人都震撼了。