謝霆鋒18歲大仔被偶遇引爆P圖大戰 網民換髮型後驚呼比爸爸更帥
廣告
一張偶遇照片，竟然引發全網P圖大戰！謝霆鋒與張柏芝的18歲大兒子Lucas近日被網友偶遇，照片中他獨自坐在餐廳戴著白色耳機看手機，桌上放著魔爪飲料，穿著深藍色上衣配黑色馬甲，整個畫面相當日常。豈料這張隨手拍攝的照片不但登上微博熱搜第二位，更意外催生了一場網路「換髮型」比賽，結果讓所有人都震撼了。
網友嫌棄濃密捲髮拖累顏值
照片曝光後，網友們的焦點全部集中在Lucas那頭濃密的黑色自然捲髮上。蓬鬆的捲髮隨意搭在額前，遮住了部分眉眼，不少網友直接評價「髮型拖累了顏值」、「沒打理好浪費了好基因」。這些評論迅速引起討論，有人認為Lucas的髮型確實需要修整，也有人覺得自然捲很有個性。不過大部分網友都認同一點，就是這個髮型確實沒有完全展現出他的五官優勢。
P圖大神出手結果驚艷全網
技術嫻熟的網友們開始「動刀」，將Lucas蓬鬆的捲髮P成順滑利落的短髮。結果讓所有人眼前一亮，那張臉的輪廓瞬間清晰立體起來。飽滿的額頭、清晰的眉骨、挺直的鼻樑、緊抿的嘴角，尤其那雙眼睛在額髮不再遮擋後，流露出一種超越年齡的深邃感。網友們紛紛驚歎這個「換髮型」的神奇效果，直言「完全是兩個人」、「這才是真正的顏值」。
對比謝霆鋒網民直呼更帥
Lucas繼承了父親輪廓分明的骨相，卻又似乎融合了母親張柏芝精緻的五官比例，形成了一種獨特而奪目的俊朗。Lucas照片與父親謝霆鋒的照片並列，甚至有網友直言「這顏值，比老爸年輕時候還帥！」、「基因太強大了」、「路人隨手一拍都這麼帥」、「基因真的太強了」、「這就是天生麗質」。
圖片來源：微博、小紅書圖片、大會提供、微博@張栢芝資料或影片來源：原文刊於新假期