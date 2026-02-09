謝霆鋒18歲大仔戀情疑曝光 Lucas地鐵一動作證極寵溺 曾傳戀大30歲滑雪教練
謝霆鋒與張栢芝的大仔謝振軒（Lucas）轉眼間已經18歲，正在澳洲修讀音樂課程的他，近日被網民在當地地鐵車廂內捕獲與神秘少女並肩而坐的畫面。最令人矚目的是，Lucas望向身旁女伴時流露出的溫柔眼神，那份藏不住的寵溺表情瞬間引爆網民熱議，紛紛猜測這位神秘少女就是他的新女友，疑似戀情正式曝光！
Lucas寵溺眼神成焦點 網民直呼戀愛味濃
從網民分享的偷拍照片可見，Lucas身穿黑色型格T恤配牛仔褲，髮型蓬鬆隨性，完全遺傳了父親謝霆鋒的英俊基因。他身旁坐著一位長髮少女，雖然少女的臉部被可愛卡通圖案遮住，但兩人之間瀰漫著青春甜蜜的氛圍。最關鍵的是其中一張照片，Lucas轉頭凝視少女時臉上掛著燦爛笑容，眼神中充滿溫柔與溺愛，讓網民直呼「這絕對是戀愛的眼神」，認為兩人關係絕對匪淺。
神秘女伴身材火辣 打扮青春帶點小性感
雖然看不見少女的全貌，但從她露出的下半張臉可見正燦爛地笑著，相信是位笑容甜美的陽光美女。她的打扮同樣搶眼，身穿白色小背心配牛仔短褲，露出健康小麥色肌膚和修長美腿，青春打扮中帶點健康小性感。有眼利網民更從她的手袋和鞋履品牌推測，少女家境應該不俗。偶遇者更大讚Lucas和這位女生外表出眾，內心純淨，氣場極佳。
Lucas緋聞史回顧 曾傳戀大30歲滑雪教練
事實上這已非Lucas首次傳出緋聞。早在2024年他現身支持父親謝霆鋒演唱會時，身邊已有一位長髮妙齡女子全程陪伴，當時已被指關係不一般。網民更「起底」指該女子是Lucas的高中同學，亦有人猜測這名同學可能就是今次的「地鐵少女」。更具爭議的是Lucas在16歲時曾被爆出「姐弟戀」，傳聞指他戀上比自己大30歲、已屆46歲的滑雪女教練，更有傳兩人已同居，令張栢芝氣到入院。不過該傳聞並無實質證據，其後已被迅速否認。
網民熱議Lucas戀情 期待父子音樂合作
Lucas從小已是傳媒關注焦點，曾與母親張栢芝演出王晶執導的《無價之寶》，亦為周星馳電影《長江7號》獻唱主題曲《CJ7》，非常有觀眾緣。現時他正式入讀澳大利亞音樂學院修讀音樂，有意畢業後於娛樂圈發展。不少網民表示希望能看到Lucas與父親謝霆鋒在舞台上合作，推出共同創作的音樂作品。至於這次的「地鐵戀情」是否屬實，相信只有當事人才知道真相。
