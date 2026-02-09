謝霆鋒18歲大仔戀情疑曝光 Lucas地鐵一動作證極寵溺 曾傳戀大30歲滑雪教練

謝霆鋒與張栢芝的大仔謝振軒（Lucas）轉眼間已經18歲，正在澳洲修讀音樂課程的他，近日被網民在當地地鐵車廂內捕獲與神秘少女並肩而坐的畫面。最令人矚目的是，Lucas望向身旁女伴時流露出的溫柔眼神，那份藏不住的寵溺表情瞬間引爆網民熱議，紛紛猜測這位神秘少女就是他的新女友，疑似戀情正式曝光！