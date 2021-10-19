賭命夫妻｜26歲人妻Luna李月兒索模照曝光 曾演出科幻劇《異數者》

近日在ViuTV開播的真人騷節目《賭命夫妻》搵來五對夫妻參加挑戰，要在一連串考驗中完成任務，爭奪獎金，節目中有五位靚人妻Maegi、Teris、Ruby、Luna、Rebekah，其中率先被扮演PTBF的陳安立（Brian）攻陷、搞到老公姓乜都唔記得的索人妻Luna，就最受網民關注！

文：東方新地｜圖：Luna IG及FB、Ruby IG