賭命夫妻｜26歲人妻Luna李月兒索模照曝光 曾演出科幻劇《異數者》
近日在ViuTV開播的真人騷節目《賭命夫妻》搵來五對夫妻參加挑戰，要在一連串考驗中完成任務，爭奪獎金，節目中有五位靚人妻Maegi、Teris、Ruby、Luna、Rebekah，其中率先被扮演PTBF的陳安立（Brian）攻陷、搞到老公姓乜都唔記得的索人妻Luna，就最受網民關注！
文：東方新地｜圖：Luna IG及FB、Ruby IG
《賭命夫妻》Luna 同匡仔結婚1年
現年26歲的Luna（李月兒）同29歲的匡仔（伍俊匡）相戀至今已有7年，兩人為了移民台灣而結婚約1年，經常在社交網放閃，在節目中形容自己為「Slash」（斜棟）的Luna，原來本身亦係模特兒兼演員，同時仲係一名瑜伽導師，以及日文達到N2程度。
考獲瑜伽導師證書
Luna畢業於理大的酒店管理學，由於熱愛瑜伽，考讀了200小時的「認證瑜伽老師」證書，並同時拿到「瑜伽輪」及「空中瑜伽」證書。
曾演科幻網劇
Luna曾演出過港產科幻網劇《異數者》，飾演角色「阿曉」，這部劇集由Luna和徐澤銘（Marcus）、馮浩宸等一班演員生力軍，夥拍邵仲衡及「鬼王」潘紹聰主演，已於今年5月在「黃Viu煲劇平台」上架。