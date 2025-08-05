Lyman舞士道｜Lyman大爆想做爸爸與張繼聰細女Kakaball大跳爵士舞
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ViuTV全新綜藝節目《Lyman舞士道》於8月4日起，逢星期一至五晚上10時30分播出。節目由《全民造星V》冠軍Lyman（香胤宅）擔任主持，以最強「舞」器首次挑戰綜藝舞台，聯同十多位不同領域的舞士，一同分享和體驗舞士精神。節目中，Lyman更會突破自我界限，勇敢嘗試多種不同的舞蹈類型，向觀眾全面展現不同舞蹈的多樣魅力。
張繼聰女兒表演爵士舞 獲Lyman大讚！
星期三晚（6日）節目邀請了謝安琪和張繼聰的女兒張靖（Kakaball）作為嘉賓，與Lyman一起挑戰流行爵士舞。Kakaball在香港區比賽中贏得了「兒童組齊舞」冠軍，並將代表香港參加西班牙的比賽。Lyman讚揚Kakaball：「8歲就已經跳得咁好，真係好勁!」他還表示想要小朋友，但笑言：「老婆已經照顧緊我呢個大細路，如果再生一個Little Lyman，呢個家庭應該會變得好嘈架啦！
Lyman趣學中文爆笑連連
為了和Kakaball打成一片，Lyman特邀她的爵士舞隊友Nana一起到室內遊樂場遊玩。節目組還安排兩位小朋友教Lyman中文，當他學到「無地自容」的解釋時，節目組笑說：「你現在就係無地自容啦！」場面搞笑，Lyman亦下定決心要學好中文。
節目中，Kakaball的流行爵士舞老師Danie也受邀來教導Lyman與Kakaball跳出完美的舞台，Lyman對Kakaball和Nana的專業表演讚不絕口。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期