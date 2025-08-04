Lyman舞士道｜香胤宅首任綜藝主持 女神蘇皓兒米姬和王頤驚喜撐場 背景公開！
首集限定女團LAVA！蘇皓兒、米姬、王頤火熱開場
節目首集（4日）特別邀請了蘇皓兒（Chloe）、米姬（Maggie）和王頤（Ocean）擔任嘉賓，與Lyman組成限定女團一同揭開序幕。首次獨挑大樑主持綜藝節目的Lyman坦言感到非常緊張，還笑稱：「今次唔係無事，係好大件事啊！」作為「打頭陣」嘉賓，Lyman特邀三位足球女將成員組成限定女團（LAVA），讓他重拾在《全民造星V》中團體表演的感覺。
蘇皓兒自嘲「骨灰級」女團！久違舞步重拾青春回憶
曾為As One女團成員的Chloe更笑稱自己是「骨灰級」女團，並直言自己已經很久沒有跳舞了。而Maggie和Ocean則表示自己沒有舞蹈基礎，擔心在節目中表現不佳。
為了編排女團舞，節目特別邀請了星級排舞師Kenya來指導。Chloe雖然女團功底仍在，但面對高難度的舞步不禁「爆粗」，場面「搞笑」；而Maggie和Ocean則崩潰地說：「做唔到」「難過踢波啊」。雖然面臨重重困難，但大家在完成表演後都感到非常滿足，三位也不捨地表示：「之後會叫埋Lyman一起踢波，延續呢份LAVA精神。」
蘇皓兒14歲入行 女團門面擔當出身
現年30歲的蘇皓兒在14歲入圍《 Yes！》校花選舉、16歲開始做模特兒。在20歲在商業電台節目《好出奇》的選秀中脫穎而出，加入女子組合As One，與陳葦璇（Kayan）、陳苑澄（Nata）和吳思佳（Shin）組成四人團體。她們被送往韓國接受專業訓練，並推出單曲《Candy Ball》，蘇皓兒在組合中擔任第二主唱及門面擔當。
米姬（Maggie）（[email protected] 年紀：24歲 職業：KOL）
現年24歲的米姬（Maggie）以其清新脫俗的外貌、健康陽光的形象以及親和力十足的個性，在IG擁13萬粉絲喜愛。她曾因酷似韓國女團TWICE成員周子瑜，而被網友封為「港版子瑜」。米姬曾經為有做過幾年YouTuber，但近年都沒有再更新其Channel。
親自回應「港版子瑜」稱號
至於被指同TWICE成員周子瑜撞樣，米姬都曾經有親自作出回應：「其實有時候我睇Comment都會見到，但其實我覺得只係角度問題，最重要係化妝品令我嘅輪廓同五官得以提升，但我自己就唔覺得唔係好似，人哋靚咁多，我嗰樣咁肥，不過都多謝大家咁睇得起我。」
王頤髮型多變 光頭長髮樣樣駕馭
王頤（Ocean）身兼多職，不僅是武打演員，還是一名空手道運動員兼擁黑帶一段資格。多年來，她嘗試過各式各樣的髮型，從短髮、長髮到甚至光頭，無一不曾挑戰。網民一致稱讚她無論什麼造型都美感十足，尤其長髮造型更被認為最令人驚艷。