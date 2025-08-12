Lyman舞士道｜香胤宅老婆Zoe優雅背景曝光！舞台經驗超豐富 二人重遊舊地揭拍拖點滴
Lyman與老婆Zoe重遊母校
星期三（13日），Lyman將重遊中學母校，回憶自己中學時期第一次拍拖的經歷，與老婆Zoe大放「閃光蛋」。Lyman更大爆：「我喺中學嘅時候戴勁厚嘅眼鏡又哨牙，無女仔會鐘意」，他還形容自己當時是個「wild and spontaneous」的少年，經常和初戀逃學去看電影。
Lyman大爆拍拖細節
節目組安排Lyman妻子劉舜儀（Zoe）驚喜現身，並與Lyman一起共舞。當Lyman看到Zoe穿上中學校服時，不禁回想起他們第一次見面的時光，並分享了當時拍拖的經歷。Zoe則甜蜜地說：「記得仲未一齊嘅時候，Lyman會喺我屋企門口用石仔砌個Z字黎surprise我，好有心思」，Lyman更自信地說：「個陣佢已經好鐘意我架啦！」現場的氣氛甜蜜滿分。
Zoe與Lyman跳踢躂舞老婆倍感壓力
在節目中，Zoe特意要求與Lyman一起跳踢躂舞（Tap Dance），因為Lyman經常要求Zoe表演拉丁舞，而他作為嚴師，讓Zoe每次都倍感壓力。這次踢躂舞是Lyman自16年前以來再次挑戰，因此節目組安排有超過二十年踢躂舞經驗的導師Ken來指導他們。由於舞步難度較高，Lyman不禁說：「我隻腳好似有啲問題，唔識跳舞咁！」Zoe則笑著回應：「你而家終於明白我感受呢！」最終，二人展現了完美的舞蹈，並相約年老後也一起共舞，充滿了甜蜜的氛圍。
劉舜儀優雅背景曝光！舞台經驗超豐富
Zoe係一位生於香港、曾居紐約嘅演員，佢喺英國英皇中央演講和戲劇學院完成Diploma課程後，赴美國李斯特拉斯伯格學院深造方法演技。佢唔單止喺香港舞台劇有豐富演出經驗，仲曾參與百老匯「Off-Broadway」音樂劇《Comfort Women Musical》嘅演出，並巡演日本經典童謠改編劇《竹取物語》，展現咗佢喺國際舞台嘅多元才華。
喺電影方面，Zoe主演嘅短片《Fishbone》入圍多個國際電影節，並榮獲包括最佳短片在內嘅多項大獎，成績斐然。佢主演嘅其他電影作品亦即將喺各大電影節參展，備受矚目。此外，Zoe仲參演咗多個廣告，網民紛紛讚賞佢形象親切、顏值出眾且氣質優雅！