Lyman舞士道｜香胤宅老婆Zoe優雅背景曝光！舞台經驗超豐富 二人重遊舊地揭拍拖點滴

ViuTV全新綜藝節目《Lyman舞士道》於8月4日起，逢星期一至五晚上10時30分播出。節目由《全民造星V》冠軍Lyman（香胤宅）擔任主持，以最強「舞」器首次挑戰綜藝舞台，聯同十多位不同領域的舞士，一同分享和體驗舞士精神。節目中，Lyman更會突破自我界限，勇敢嘗試多種不同的舞蹈類型，向觀眾全面展現不同舞蹈的多樣魅力。