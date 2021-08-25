42歲Maggie Q大爆曾受日本模特兒公司不人道對待 被迫每周上磅公開體重 激動鬧：有毒又惡心！

今時今日的Maggie Q，已經成功升呢做一線荷里活演員，但原來其演藝事業都唔係一帆風順，生於美國夏威夷的Maggie Q，早前在訪問中透露17歲離鄉別井飛去日本一心碰運氣，簽日本模特兒公司發展，點知經歷一段黑暗日子，她更以「有毒又惡心」來形容那間日本模特兒公司。

撰文：東方新地 圖片：Maggie Q IG、新傳媒資料庫