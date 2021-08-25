42歲Maggie Q大爆曾受日本模特兒公司不人道對待 被迫每周上磅公開體重 激動鬧：有毒又惡心！
今時今日的Maggie Q，已經成功升呢做一線荷里活演員，但原來其演藝事業都唔係一帆風順，生於美國夏威夷的Maggie Q，早前在訪問中透露17歲離鄉別井飛去日本一心碰運氣，簽日本模特兒公司發展，點知經歷一段黑暗日子，她更以「有毒又惡心」來形容那間日本模特兒公司。
撰文：東方新地 圖片：Maggie Q IG、新傳媒資料庫
Maggie Q自爆辛酸史
已經升呢做美劇巨星的Maggie Q，近年長駐荷里活，除了片約不斷人氣爆燈，更是知名的模特兒，近日她接受美國新聞網站訪問時，突然重提17歲時前往日本發展的辛酸史，更直言當年的日本Model公司「有毒又惡心」！
初入行被鼓勵唔食嘢
Maggie Q提到當年赴日本時因為初入行，入不敷支，但該日本Model公司竟然唔鼓勵模特兒食嘢：「我記得我簽的那家經理人公司，他們的牆上有一塊白板，上面寫了我們的名字，他們每周五會幫模特兒量體重，把你的體重寫在白板上，之前的數字都會留在板子上。他們會把數字公開，所以大家都可以看到你體重的變化，增加或減少。那就像一面羞恥之牆，如果你變胖了，每個人都知道，也都看得到。」
唔推薦後輩去日本做模特兒
回想起當年的慘痛經歷，Maggie Q更爆Seed大鬧絕唔會推薦任何人入日本模特兒的行業：「那個制度就是要讓你感到羞辱，完全是不要吃東西或是得到厭食症，讓你覺得自己很糟糕，那真令人惡心，真的很惡心。」
自爆身形單薄有原因
Maggie直言當時因為根本冇錢買嘢食，所以身形一直保持到：「當時沒辦法一日三餐正常飲食，因為我根本負擔不起，但經理人公司的人就會說『看看Maggie，她多棒呀！因為她一直都這麼瘦骨嶙峋。』我的反應就是其實我是買不起食物時，不想這樣告訴大家。」