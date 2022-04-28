MakerVille｜ViuTV新公司開張 MIRROR唱新歌 Anson Lo長期置中搶晒大頭
早前ViuTV傳出人事變動，原來電訊盈科媒體集團旗下新成立的公司MakerVille今日（27/4）舉行發佈會，由魯庭暉出任行政總裁，現場群星拱照MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L輪流表演，又邀請到杜琪峯、鄭保瑞、谷德昭、恆仔＠ToNick等人作嘉賓大談與MakerVille合作的新作品。
MakerVille記招晒冷 MIRROR打頭陣 Anson Lo最多大頭
甫開場行政總裁魯庭暉表示MakerVille是一個地方集合一班Makers，專注製作內容、藝人及活動，滿多更不同觀眾的要求，甚至希望吸引海外觀眾，甚至達成跨地域的合作。記者會上晒冷公司旗下藝人，MIRROR、ERROR、P1X3L、COLLAR等輪流演出，MIRROR宣布將於5月成立官方歌迷會，會員可獲專屬禮盒，及訂購演唱會、見面會門票、專屬商品等福利。MIRROR表演新歌《Innerspace》時，明顯Anson Lo長期置中兼最多大頭畫面。
MakerVille記招 杜琪峯變氣氛擔當：成日見到MIRROR都幾討厭㗎
記者會中段由谷德昭擔任客席主持，杜琪峯、遊乃海、朱淑儀及鄭保瑞向大家介紹與MakerVille合作的新戲，由Lokman＠MIRROR及林家棟主演《命案》。席間谷德昭問杜琪峯對MIRROR的認識程度，杜Sir反問：「又嚟？好似多咗啲喎，成日都提佢哋，多唔多得滯呀？閃嚟閃去通街都係，成日見都幾討厭㗎，個時代又要轉一轉喇。」
姜濤、Edan主演新劇預告率先睇
記者會上播放新劇集《季前賽》及《I SWIM》的預告片，由姜濤、Edan、Stanley等MIRROR成員主演，光是已經大灑鹽花公開騷肌鏡頭，非常吸睛。
常見問題
MakerVille記招有什麼重量嘉賓？
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MakerVille與杜琪峯合作什麼新戲？
MakerVille與杜琪峯合作的新片由Lokman＠MIRROR及林家棟主演⋯⋯詳情請看