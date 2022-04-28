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MakerVille｜ViuTV新公司開張 MIRROR唱新歌 Anson Lo長期置中搶晒大頭

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早前ViuTV傳出人事變動，原來電訊盈科媒體集團旗下新成立的公司MakerVille今日（27/4）舉行發佈會，由魯庭暉出任行政總裁，現場群星拱照MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L輪流表演，又邀請到杜琪峯、鄭保瑞、谷德昭、恆仔＠ToNick等人作嘉賓大談與MakerVille合作的新作品。

MakerVille MIRROR
（圖片來源：MakerVille記者會截圖）
MIRROR MakerVille行政總裁魯庭暉。
MakerVille行政總裁魯庭暉（圖片來源：MakerVille記者會截圖）

MakerVille記招晒冷 MIRROR打頭陣 Anson Lo最多大頭

甫開場行政總裁魯庭暉表示MakerVille是一個地方集合一班Makers，專注製作內容、藝人及活動，滿多更不同觀眾的要求，甚至希望吸引海外觀眾，甚至達成跨地域的合作。記者會上晒冷公司旗下藝人，MIRROR、ERROR、P1X3L、COLLAR等輪流演出，MIRROR宣布將於5月成立官方歌迷會，會員可獲專屬禮盒，及訂購演唱會、見面會門票、專屬商品等福利。MIRROR表演新歌《Innerspace》時，明顯Anson Lo長期置中兼最多大頭畫面。

MakerVille MIRROR表演時Anson Lo長期置中兼好多大頭。
MIRROR表演時Anson Lo長期置中兼好多大頭。（圖片來源：MakerVille記者會截圖）
MakerVille MIRROR 除了rap有大頭外，其餘時間很少見到姜濤。
除了rap有大頭外，其餘時間很少見到姜濤。（圖片來源：MakerVille記者會截圖）
MakerVille MIRROR MIRROR唱新歌《Innersapce》。
MIRROR唱新歌《Innersapce》。（圖片來源：MakerVille記者會截圖）
MakerVille MIRROR COLLAR唱《Call My Name!》
COLLAR唱《Call My Name!》（圖片來源：MakerVille記者會截圖）
MakerVille MIRROR COLLAR在台上唱《Call My Nmae!》
COLLAR在台上唱《Call My Nmae!》（圖片來源：MakerVille記者會截圖）
MakerVille MIRROR ERROR唱《愛情值日生》。
ERROR唱《愛情值日生》。（圖片來源：MakerVille記者會截圖）
MakerVille MIRROR P1X3L唱《Just Lean On Me》。
P1X3L唱《Just Lean On Me》。（圖片來源：MakerVille記者會截圖）

MakerVille記招 杜琪峯變氣氛擔當：成日見到MIRROR都幾討厭㗎

記者會中段由谷德昭擔任客席主持，杜琪峯、遊乃海、朱淑儀及鄭保瑞向大家介紹與MakerVille合作的新戲，由Lokman＠MIRROR及林家棟主演《命案》。席間谷德昭問杜琪峯對MIRROR的認識程度，杜Sir反問：「又嚟？好似多咗啲喎，成日都提佢哋，多唔多得滯呀？閃嚟閃去通街都係，成日見都幾討厭㗎，個時代又要轉一轉喇。」

MakerVille 杜琪峯被問到對MIRROR認識，他反問：「又嚟？好似多咗啲，成日都提佢地，多唔多得滯呀？閃嚟閃去通街都係，成日見都幾討厭㗎。」
杜琪峯被問到對MIRROR認識，他反問：「又嚟？好似多咗啲，成日都提佢地，多唔多得滯呀？閃嚟閃去通街都係，成日見都幾討厭㗎。」（圖片來源：MakerVille記者會截圖）

姜濤、Edan主演新劇預告率先睇

記者會上播放新劇集《季前賽》及《I SWIM》的預告片，由姜濤、Edan、Stanley等MIRROR成員主演，光是已經大灑鹽花公開騷肌鏡頭，非常吸睛。

MakerVille MIRROR 《I SWIM》預告中有Edan與Jeffery騷肌鏡頭。
《I SWIM》預告中有Edan與Jeffery騷肌鏡頭。（圖片來源：MakerVille記者會截圖）
MakerVille MIRROR 姜濤有份主演的新劇《季前賽》以籃球作主題。
姜濤有份主演的新劇《季前賽》以籃球作主題。（圖片來源：MakerVille記者會截圖）

常見問題

MakerVille記招有什麼重量嘉賓？

MakerVille記招除了MIRROR、COLLAR表演，仲請到大導演杜琪峯到場介紹新戲⋯⋯詳情請看

MakerVille與杜琪峯合作什麼新戲？

MakerVille與杜琪峯合作的新片由Lokman＠MIRROR及林家棟主演⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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