MakerVille｜ViuTV新公司開張 MIRROR唱新歌 Anson Lo長期置中搶晒大頭

早前ViuTV傳出人事變動，原來電訊盈科媒體集團旗下新成立的公司MakerVille今日（27/4）舉行發佈會，由魯庭暉出任行政總裁，現場群星拱照MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L輪流表演，又邀請到杜琪峯、鄭保瑞、谷德昭、恆仔＠ToNick等人作嘉賓大談與MakerVille合作的新作品。