《MAMA》確定如期舉行演出內容急修改 火焰舞台消失 周潤發楊紫瓊將不會出席
韓國年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》原定明日及後日在香港啟德體育園舉行，但昨日大埔宏福苑發生嚴重五級火災，成為香港近年最慘重住宅火警。火場距離頒獎禮會場僅約20分鐘車程，外界一度憂心活動會否取消或延期。主辦方經過多次緊急會議後，今日首度正式發聲明確表態，但演出內容將面臨重大調整。
MAMA官方緊急發聲明確表態
《2025 MAMA AWARDS》事務局今日發布正式公告，宣布頒獎禮將如期舉行，但會以比原先氛圍更為低調、莊重的形式進行。主辦方在聲明中表示「我們嚴肅認知到目前香港大埔地區火災相關情況的嚴重性」，並強調正迅速針對各部門討論適當的因應方案。事務局向參與藝人團隊告知，關於頒獎典禮的官方應對、活動營運程序，以及藝人舞台與頒獎稿件相關事項，皆會在詳細審視情況後立即分享。
火焰舞台將會取消
據悉，制作組正緊急修改演出內容，擬包含對受害者的慰問和哀悼方式，並調整原定演出安排，當中以將火焰舞台、大型特效等將會取消。顯示主辦方對於任何可能觸及敏感話題的內容都格外謹慎。主辦方亦會向演出歌手組合及嘉賓發布通知，不僅是與頒獎禮相關的活動流程，包括藝人舞台與頒獎禮相關台本，也會在仔細審查後整理並盡快共享。
周潤發楊紫瓊等嘉賓不會出席
《2025 MAMA AWARDS》相隔7年重臨香港，原本邀請了多位重量級嘉賓參與，已確認楊紫瓊和周潤發等韓國明星將不會出席。顯示火災事件對整個頒獎禮的影響層面相當廣泛。目前大批參演的韓流歌手組合及頒獎嘉賓已陸續出發及抵港，女神張元英所屬的韓團IVE亦於今晨出發來港，準備參加明日的《MAMA》。主辦方在聲明中向所有藝人及相關公司造成的憂慮致上深深的歉意，並承諾會審慎檢視局勢，制定最佳方向。
網民關注活動應否如期舉行
消息傳出後，網民對於《MAMA》是否應該如期舉行議論紛紛。有網民認為「呢個時候搞音樂節真係合適咩」，質疑在如此嚴重的災難發生後，舉辦大型娛樂活動是否恰當。亦有網民表示理解主辦方的難處，「咁多藝人都嚟咗，取消損失好大」，認為以莊重形式進行是較為平衡的做法。部分網民則關注演出內容的調整，「希望真係會做好哀悼環節，唔好淨係講講」，期望主辦方能真正展現對受害者的尊重和哀悼。
圖片來源：官方圖片資料或影片來源：原文刊於新假期