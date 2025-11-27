《MAMA》確定如期舉行演出內容急修改 火焰舞台消失 周潤發楊紫瓊將不會出席

韓國年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》原定明日及後日在香港啟德體育園舉行，但昨日大埔宏福苑發生嚴重五級火災，成為香港近年最慘重住宅火警。火場距離頒獎禮會場僅約20分鐘車程，外界一度憂心活動會否取消或延期。主辦方經過多次緊急會議後，今日首度正式發聲明確表態，但演出內容將面臨重大調整。