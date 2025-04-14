40歲Mandy Lieu居英近況極樸素判若兩人 專心管理2.9億莊園享受平淡
現年40歲的Mandy Lieu自與周焯華分手後，帶著子女定居英國，展開全新人生。抵達英國後，她專注經營以2800萬英鎊（約2.9億港元）購入的漢普郡Ewhurst莊園，過著低調的田園生活，親近大自然。Mandy積極推廣環保與可持續發展理念，莊園的社交平台更新了她的近況，展現她適應新生活的點滴。
Mandy Lieu素顏笑容迎接小學生 親自導覽莊園
莊園社交平台去年11月分享了Mandy的最新動態，照片中她與到訪農場的小學生合影，笑容燦爛，親和力十足。當天，她身穿輕便運動裝，素顏出鏡，帶領學生參觀莊園並親自講解，與孩子們互動融洽。Mandy的皮膚依舊緊緻，身形保持得宜，狀態甚至比以往更佳，令人驚歎。
網友盛讚人生贏家 羨慕莊園奢華生活
Mandy的近況引起網友熱議，紛紛留言稱讚：「三億莊園真係人生贏家」、「重有錢去維持個個莊園先勁」、「已贏盡一切」。網友對她成功轉型、經營偌大莊園的財力與能力表示欽佩，認為她在英國的新生活堪稱圓滿。
半山億元豪宅內部曝光
Mandy Lieu與周焯華當年愛得火熱又高調，自從男方出事後，Mandy Lieu亦有出手幫忙。2023年，有地產經紀疑把二人昔日半山億元愛巢拍片放網上，令到豪宅內部曝光。2021年，Mandy Lieu將她位於中環半山的豪宅「珒然」抵押作為借貸擔保，以還清澳門商人周焯華的公司債務。今年初，新濠博亞曾委託外資代理尋找潛在買家，但至今未能成功。最近，一位地產經紀人在社交平台上拍攝了該豪宅的短片，首次全面曝光了內部情況。
Mandy Lieu西半山豪宅被地產經紀放上網 屋內環境曝光
Mandy Lieu這座位於西半山的豪宅地處一梯一伙，享有無敵維港海景，實用面積達到2,182平方呎。地產經紀人形容前屋主懂得享受生活，因為整個住宅的電視音響採用了B&O品牌，煮食爐具則是德國高級家電品牌Miele。從短片中可以看到，室內設計相對簡潔，飯廳擺放了一張可容納六人的長餐桌，客廳保留了一張L字型的大沙發和音響系統。由於單位呈蝴蝶形狀並設有落地玻璃，整個住宅充滿了充足的自然光線。
全屋佈滿鏡 洗手間、睡房天花板都有！
Mandy Lieu將原本的三房住宅打通，形成了一個開放的格局。進入房間後，首先是一個寬敞的衣帽間，然後是睡眠區，配有一張特大號床。有趣的是，床的正上方設置了一個巨大的天花鏡，而床尾的電視櫃也採用了鏡面設計。睡床旁邊還配備了一個超大浴缸，同樣使用鏡面作為牆身。睡房的另一側擺放了一張紅色懶人沙發，而天花板也鋪有巨大的鏡子。主人套房的浴室雖然是採用立式浴缸設計，但兩側的牆壁也裝飾有全身鏡，顯示出前任屋主對於照鏡的喜好。
根據資料顯示，Mandy Lieu在2014年以全款方式購入這套豪宅，價值超過9,132萬元。今年年初新濠博亞曾委託外資代理以獨家放售方式，物色潛在買家，而新近債權人更委託代理行以9,500萬元叫價推售，並可提供議價空間。根據價格估算，這套豪宅的價值比九年前上升了逾368萬元，增幅達到4%。
網民：咁多鏡係用嚟做咩？
不少網民看到屋內情況後，紛紛表示大開眼界，指「嘩，真係有錢人唔同啲，間屋仲要有私人海景電梯大堂」、「咁多鏡係用嚟做咩，情趣定風水嘢，好有畫面吓」、「如果唔係因為風水擺設嘅話我淨係覺得天花鏡呢單嘢真係識享受」、「拆主力牆打通三間房？」、「有錢人既嗜好真特別」、「天花鏡，以前九龍塘來來都係咁，華哥真念舊」、「真係想像唔到喺屋內生活係點，好似好開心刺激」、「另類情趣，佢哋一定好有自信」。