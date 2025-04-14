40歲Mandy Lieu居英近況極樸素判若兩人 專心管理2.9億莊園享受平淡

現年40歲的Mandy Lieu自與周焯華分手後，帶著子女定居英國，展開全新人生。抵達英國後，她專注經營以2800萬英鎊（約2.9億港元）購入的漢普郡Ewhurst莊園，過著低調的田園生活，親近大自然。Mandy積極推廣環保與可持續發展理念，莊園的社交平台更新了她的近況，展現她適應新生活的點滴。