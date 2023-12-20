Mandy Lieu洗米華昔日愛巢內部曝光 成屋鏡網民勁有遐想：好識玩
Mandy Lieu西半山豪宅被地產經紀放上網 屋內環境曝光
Mandy Lieu這座位於西半山的豪宅地處一梯一伙，享有無敵維港海景，實用面積達到2,182平方呎。地產經紀人形容前屋主懂得享受生活，因為整個住宅的電視音響採用了B&O品牌，煮食爐具則是德國高級家電品牌Miele。從短片中可以看到，室內設計相對簡潔，飯廳擺放了一張可容納6人的長餐桌，客廳保留了一張L字型的大沙發和音響系統。由於單位呈蝴蝶形狀並設有落地玻璃，整個住宅充滿了充足的自然光線。
全屋佈滿鏡 洗手間、睡房天花板都有！
Mandy Lieu將原本的3房住宅打通，形成了一個開放的格局。進入房間後，首先是一個寬敞的衣帽間，然後是睡眠區，配有一張特大號床。有趣的是，床的正上方設置了一個巨大的天花鏡，而床尾的電視櫃也採用了鏡面設計。睡床旁邊還配備了一個超大浴缸，同樣使用鏡面作為牆身。睡房的另一側擺放了一張紅色懶人沙發，而天花板也鋪有巨大的鏡子。主人套房的浴室雖然是採用立式浴缸設計，但兩側的牆壁也裝飾有全身鏡，顯示出前任屋主對於照鏡的喜好。根據資料顯示，Mandy Lieu在2014年以全款方式購入這套豪宅，價值超過9,132萬元。今年年初新濠博亞曾委託外資代理以獨家放售方式，物色潛在買家，而新債權人更委託代理行以9,500萬元叫價推售，並可提供議價空間。根據價格估算，這套豪宅的價值比9年前上升了逾368萬元，增幅達到4%。
網民：咁多鏡係用嚟做咩？
不少網民看到屋內情況後，紛紛表示大開眼界，指「嘩，真係有錢人唔同啲，間屋仲要有私人海景電梯大堂」、「咁多鏡係用嚟做咩，情趣定風水嘢，好有畫面吓」、「如果唔係因為風水擺設嘅話我淨係覺得天花鏡呢單嘢真係識享受」、「拆主力牆打通三間房？」、「有錢人既嗜好真特別」、「天花鏡，以前九龍塘來來都係咁，華哥真念舊」、「真係想像唔到喺屋內生活係點，好似好開心刺激」、「另類情趣，佢哋一定好有自信」。
洗米華合共162項罪名成立 被判監18年
外號「洗米華」的周焯華，去年11月於澳門被捕，其後被控涉嫌創立及領導犯罪集團、非法賭博及洗黑錢等共289項罪名，今年1月18日澳門法院正式宣判162項罪名成立，其中包括創立及領導犯罪集團、103項在許可地方可法進行賭博、54項相當詐騙罪、3項相當巨額詐騙罪、1項不法經營賭博罪成，合共判囚18年。
洗米華需向澳門政府賠償65億港元
此外，周焯華與其他20位被告在2013年至2021年見，曾經在6間娛樂場經營「賭底面」（即私下賭注大於枱面賭注），「賭底面」的賭資更高達8000多億元，令澳門政府損失82.6億元博彩稅。因此周焯華等被告需要向澳門政府賠償逾65億港元，並且需要向多間賭場作出賠償，其中以永利為最多，需要賠償逾7億港元。
洗米華被捕前兩週 Mandy Lieu抵押豪宅代還債
有消息指在周焯華被捕兩週前，曾經與他有過一段情的混血模特兒兼演員Mandy Lieu，將兩人昔日市值約1.2億元的西半山豪「珒然」高層單位愛巢抵押，為周焯華還債，外界當時大讚Mandy Lieu有情有義。
Mandy Lieu長住英國莊園 網誌更新近況
Mandy Lieu現已定居英國，她還以2,800萬英鎊（約2億9千萬港元）購入Ewhurst莊園，不時更新個人網誌，撰寫關於田園、可持續飲食文化和耕種生活。最近一篇日誌則於1月5日發佈，她張貼了4隻小馬的照片，文內更有不少迷人風景照；至於去年11月她於帖文中更有發佈自己一張側面照曝光，是她最新的一張近照，Mandy Lieu指自己沉醉於美麗的大自然當中，並為農場的農作物欣欣向榮生長感到高興。
洗米嫂現身旁聽 急沽還債勁蝕3000萬
自洗米華被捕後，洗米嫂亦對洗米華不離不棄，除了每次都與大仔一起出席旁聽之外，更曾經替洗米華解決了債務危機沽貨勁蝕3000萬，洗米華的小三還是正印都對他有情有義。
洗米嫂變低調 去年尾為咖啡店力推新款曲奇
至於洗米嫂，以前經常於社交網擺自拍做瑜伽相片，但自洗米華被捕後，亦變得相當低調，她最近一次更新 IG，已是去年尾臨近聖誕時，當時她為創立的植物主題咖啡店hclifeconcept宣傳一款新推出的曲奇：「這是我們親手製作的聖誕玻璃曲奇，立體的水晶球內，粒粒閃耀的星星，搖動時的聲音，聖誕鈴的歡欣帶著祝福 ，祝願大家節日平安快樂！」
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