Mandy Lieu洗米華昔日愛巢內部曝光 成屋鏡網民勁有遐想：好識玩

Mandy Lieu與「洗米華」周焯華於2015年公開戀情，當年2人愛得火熱又高調，不過自從男方被捕後，雖然只是「情婦」身份，但Mandy Lieu依然有情有義出手幫忙，在2年前將她位於中環半山的2000呎豪宅「珒然」抵押作為借貸擔保以還清債務。近日，有地產經紀將該單位拍片放上網，令2人昔日愛巢內部曝光……